À quelques semaines de sa présentation officielle, la Porsche Taycan électrique fait l’objet d’un nouveau communiqué de presse de la part du constructeur allemand. L’occasion de découvrir une partie de son habitacle avant, caractérisé par un écran tactile embarquant le service de streaming musical Apple Music. Une première sur une voiture.

C’est probablement l’une des voitures électriques les plus attendues du second semestre de l’année 2019 : la Porsche Taycan électrique, dont les teasings et les fuites se sont multipliés au cours des derniers mois. La voiture zéro émission de la marque allemande profitera d’ailleurs d’une présentation officielle prévue le 4 septembre prochain, suivie, très probablement, d’un passage au salon automobile de Francfort (12 – 24 septembre).

Un intérieur « classique »

Pour nous faire patienter, la firme d’outre-Rhin a publié une image de l’habitacle avant de son modèle. De quoi apercevoir un premier écran tactile de taille relativement modeste situé entre le conducteur et le passager, accompagné d’un combiné d’instrumentation numérique placé en face du pilote. Jusque-là, tout ce qu’il y a de plus classique. À titre de comparaison, la Model 3 semble proposer des dalles bien plus imposantes.

Mais la pépite électrique du groupe se distingue autre part : son Porsche Advanced Cockpit, comme elle le décrit, intègre l’application de streaming musical Apple Music comme un service à part entière. Et se targue au passage de devenir la première entreprise à déployer la plateforme de la marque à la pomme dans une automobile. La Model 3, de son côté, a jeté son dévolu sur Spotify.

« Porsche et Apple Music s’accordent parfaitement. Nous partageons des valeurs communes, et la même vision vis-à-vis de l’expérience utilisateur, de la qualité de l’ingénierie, du design et de l’innovation », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil exécutif du pôle Ventes et Marketing. Et de poursuivre : « Ensemble, nous apportons des technologies de divertissement numérique innovantes à nos voitures sportives de hautes performances, à commencer par notre Taycan 100 % électrique ».

Abonnement offert et 4G gratuite

De ce fait, les abonnés auront accès à plus de 50 millions de contenus musicaux dénués de publicité, à leurs playlists ainsi qu’aux émissions Beats 1, la radio d’Apple Music. Le Porsche Voice Assistant, l’assistant vocal mis en place par le groupe, permettra aux utilisateurs de chercher des morceaux, albums, playlists et chaînes de radio directement grâce à leur voix.

Pour attirer toujours plus de clients, les nouveaux propriétaires d’une Porsche Taycan se verront offrir six mois d’abonnement au service musical de la multinationale américaine, sans oublier trois années de data 4G gratuites. Compatible avec Apple CarPlay, le futur fleuron zéro émission de Porsche dévoile ses premiers atouts d’infodivertissement. Le 4 septembre 2019 devrait en révéler davantage.