Maserati dévoile l’autonomie de sa première voiture électrique : le pire rapport autonomie – prix du marché ?

Dévoilée en octobre dernier, la nouvelle Maserati Granturismo Folgore électrique affiche une autonomie plutôt déçevante. Et pourtant, nous aurions pu nous attendre à mieux au vu de son tarif plus que salé.

Si Tesla semblait bien seule sur le marché des voitures électriques quelques années plus tôt, voilà qu’aujourd’hui tous les constructeurs s’y mettent. C’est le cas des marques généralistes, comme Peugeot et Renault, mais également des plus haut de gamme, à l’image de Porsche, Audi ou plus récemment Maserati. Car la firme italienne, plutôt connue pour ses V8 a elle aussi décidé de passer à l’électrique. Elle n’avait de toutes façons pas trop le choix, alors que la vente de voitures thermiques sera interdite en Europe dès 2035.

Une fiche technique décevante

C’est donc dans ce contexte que Maserati a dévoilé en octobre dernier la toute nouvelle génération de son coupé Granturismo, remplaçant une première mouture produite de 2007 à 2019. Au programme, un nouveau look bien sûr, mais surtout une inédite motorisation. Ainsi, cette nouvelle venue devient le premier modèle 100 % électrique de la marque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses performances semblent plutôt intéressantes, comme l’avait montré une vidéo réalisée en septembre dernier lors de la Monterrey Car Week en Californie. Il faut dire que ses 761 chevaux (et non 1 200 comme annoncé en raison de la puissance insuffisante de la batterie) ne sont pas de trop pour permettre au coupé de réaliser le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, pour une vitesse de pointe de 320 km/h. Au point de se rapprocher des 2,1 secondes de la Tesla Model S Plaid.

Des chiffres très prometteurs, donc pour le coupé italien. Mais vous vous en doutez bien, il sera rare d’exploiter toute cette puissance au quotidien et sur route ouverte. Car si cette voiture est une vraie sportive, il s’agit plutôt d’une GT destinée aux longs trajets, comme la Model S justement. Mais encore faut-il que l’autonomie suive. Or, et comme l’annonce le précise Top Gear dans son essai d’un modèle de pré-série, sa batterie de 93 kWh brut (83 kWh utiles) lui permet alors de ne parcourir que 450 kilomètres en une seule charge sur le cycle mixte WLTP.

Une donnée plus que décevante au vu de son tarif, qui devrait tourner autour des 230 000 euros. Ce qui en fait alors le modèle électrique possédant l’un des plus mauvais rapport prix / autonomie du marché. À titre de comparaison, l’Audi e-tron GT coûte nettement moins cher, avec un prix de base affiché à 104 340 euros et peut parcourir jusqu’à 488 kilomètres selon le cycle WLTP. Même chose pour la Porsche Taycan GTS qui débute à 137 847 euros et qui affiche une autonomie de 504 kilomètres. C’est sans compter sur la Tesla Model S Plaid avec ses 1020 chevaux et son autonomie de 600 km.

Si l’autonomie peut paraître décevante, n’oublions pas que 400 km d’autonomie sur une voiture électrique permet quand même de traverser la France – voire l’Europe -, notamment grâce à la recharge rapide. Et à ce propos, la Maserati est plutôt bien fournie.

Une charge puissante, mais…

Un prix élevé donc pour notre Maserati, afin de se rapprocher de la politique tarifaire de Ferrari. Mais un autre petit bémol vient ternir le tableau pour la sportive qui s’équipe d’un système 800 volts. Et celui-ci concerne la recharge, dont la puissance atteint en théorie les 270 kW. Une valeur identique à la Porsche Taycan ainsi qu’à l’Audi e-tron GT. Sauf que voilà, pour profiter d’une puissance optimale et ainsi pouvoir récupérer 100 kilomètres en seulement cinq minutes, il faudra alors se brancher sur une borne 800 volts, comme celles proposées par Ionity.

Car sur une borne 400 volts, la puissance sera limitée à 50 kW. Autant dire que c’est peu, mais cela n’a rien d’étonnant, car ce souci concerne dans une plus ou moins grande mesure toutes les voitures électriques dotées d’une architecture 800 volts, comme les Kia EV6 et autres Hyundai Ioniq 5. Celles-ci affichent toutefois moins de perte, en utilisant leur moteur électrique ainsi qu’un onduleur. Chez Porsche, on passe de 270 à 150 kW d’une borne 800 volts à une autre de 400 volts.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas exclu qu’une version plus performante et offrant une autonomie plus importante soit lancée par la suite, alors que les premiers exemplaires de cette Granturismo Folgore devraient débuter leur livraison au deuxième trimestre 2023. Une plus grosse batterie permettrait alors enfin au coupé italien d’atteindre les 1 200 chevaux promis par la marque.

Celle-ci prévoit également de lancer pas moins de cinq modèles électriques d’ici à 2025. Parmi eux, le Grecale et la MC20 Folgore. De nouvelles versions de la Quattroporte et du Levante devraient également venir étoffer la gamme.

