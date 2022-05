Pourquoi General Motors pourrait intégrer deux ports de charge sur ses voitures électriques

General Motors vient de publier un brevet détaillant une solution maline, permettant de recharger plus rapidement une voiture électrique grâce à deux ports de charge.

Développer une voiture électrique constitue un véritable défi pour les constructeurs et notamment leurs ingénieurs. En effet, ce type de véhicule possède de nombreuses contraintes, liées notamment au stockage de l’énergie et à la recharge. Alors que le nombre de véhicules branchés devrait exploser au cours des prochaines années, il est en effet primordial de trouver des solutions pour réduire le temps passé à la borne.

La plupart du temps, cela passe par l’augmentation de la puissance de charge que peut encaisser la voiture, en l’équipant notamment d’un système 800 volts. Celui-ci permet de bénéficier d’une puissance de charge plus élevée tout au long de la recharge par rapport au système 400 volts plus classique. C’est notamment le cas de la Porsche Taycan, qui peut alors profiter d’une puissance allant jusqu’à 270 kW sur les bornes compatibles, lui permettant de récupérer jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie (WLTP) en seulement 5 petites minutes ou de passer de 5 à 80 % en moins de 23 minutes.

Une innovation qui tend aujourd’hui à se démocratiser puisqu’on trouve le système 800 volts sur les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5. Le problème du système 800 volts est que le temps de recharge est légèrement allongé sur une borne 400 volts.

Deux ports de charge

Mais du côté de General Motors, on a trouvé une solution alternative, qui pourrait se retrouver dans les futures voitures de série du groupe américain. En effet, nos confrères américain de Green Car Report ont réussi à mettre la main sur un brevet récemment déposé par la firme auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), l’organisme en charge d’enregistrer ces documents.

Celui-ci détaille un système pour le moins innovant qui consiste en l’implantation de deux ports de recharge sur les voitures électriques, l’un à côté de l’autre, afin, notamment, d’accélérer la charge des packs à double couche. Ce dispositif permettait en effet de mieux tirer parti du système de pack de batteries à deux niveaux (de plus de 200 kWh), équipant notamment le GMC Hummer EV.

800 + 400 volts pour une recharge ultra rapide

L’avantage du pack à deux niveaux est que ces deux couches peuvent fonctionner en série ou en parallèle, permettant dans le second cas de profiter d’une recharge en 800 volts. Mais le brevet et son système composé de deux ports CCS côte à côte, décrit la possibilité de passer les couches en série, afin de charger chaque moitié du pack à 400 volt simultanément, via deux chargeurs différents. De quoi accélérer grandement la recharge sur des bornes 400 volts classiques.

Le brevet indique même la possibilité d’accepter une recharge à 800 volts sur un port et 400 volts sur le second connecteur. Contrairement à ce que l’on a pu lire sur d’autre médias, le brevet n’indique pas la possibilité d’utiliser les deux ports en 800 volts en même temps. Il précise en fait la possibilité à la voiture de choisir, à la volée, le port à configurer en 800 volts pour que la recharge soit la plus rapide et transparente possible pour le conducteur.

Recharger deux voiture avec une seule borne

Par ailleurs, grâce à la fonction V2L, il sera possible de délivrer à un autre appareil, 400 volts sur l’un des deux ports tout en chargeant la voiture en 400 ou 800 volts sur l’autre. On peut alors imaginer une situation dans laquelle on dispose d’une seule borne de recharge rechargeant deux véhicules en même temps, en cascade.

Mais attention, car si General Motors a déposé ce brevet, rien ne garantit que celui-ci sera véritablement utilisé pour des véhicules de série. Par ailleurs, la firme ne donne pas d’informations précises de l’impact sur le temps de charge.

