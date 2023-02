Mini : voici la version 100 % électrique et cabriolet, avec une petite déception

Après le concept-car présenté à New York l'année dernière, Mini dévoile officiellement la Cooper SE Cabriolet, un modèle limité à seulement 999 exemplaires, mais surtout avec une autonomie trop faible pour une voiture électrique moderne.

En juillet 2022, Mini a présenté un sympathique concept-car de Cooper SE Cabriolet en 100 % électrique. Quelques mois plus tard, le constructeur britannique dévoile la version de série avec, au programme, peu de changements par rapport au concept-car, mais aussi par rapport à la version classique non découvrable.

La nouvelle Mini Cooper SE Cabriolet est disponible avec des couleurs baptisées « Enigmatic Black » et « White Silver ». Les poignées de porte, les écopes latérales et le cerclage des optiques sont en « Resolute Bronze » afin de contraster avec la couleur de la carrosserie.

Cette version se distingue par des logos Mini en noir et le lettrage « x/999 » sur le seuil de porte et les écopes latérales. La voiture est une édition limitée à seulement 999 exemplaires. Les jantes en alliage de 17 pouces sont fabriquées en aluminium recyclé et sont exclusives à ce modèle.

La plus séduisante des Mini ?

À l’intérieur, nous retrouvons des sièges sport et chauffants avec une sellerie « Mini Yours Leather Lounge ». Cette version découvrable est quasiment identique à la version classique, avec un volant en cuir Nappa, des surfaces en noir laqué et des détails jaunes (ou verts, c’est selon) faisant référence à sa motorisation 100 % électrique.

Le système d’infodivertissement est toujours au centre du tableau de bord, tandis qu’un affichage tête haute complète l’ensemble. Chaque modèle est équipé du régulateur de vitesse actif et de tous les dispositifs du pack Mini Driving Assistant.

Point négatif en revanche, la capacité du coffre a été réduite, passant ainsi de 210 litres à seulement 160 litres pour le cabriolet. Et ce n’est malheureusement pas la seule donnée qui a été réduite avec ce passage au cabriolet.

Une autonomie très réduite

En effet, si, sous le capot, il n’y a aucun changement, la prise de poids et l’aérodynamisme de ce modèle font diminuer assez considérablement l’autonomie. L’autonomie estimée de la batterie de 32,6 kWh est de seulement 201 km sous le cycle WLTP, soit une vingtaine de kilomètres de moins que la version classique. Soit une consommation correcte de 16 kWh / 100 km.

La Mini Cooper SE Cabriolet est propulsée par un moteur électrique positionné à l’avant de 184 ch. Le 0 à 100 km/h est abattu en 7,3 secondes.

En revanche, s’il y a bien une chose qui ne va pas diminuer, c’est le prix, puisque la Mini Cooper SE Cabriolet s’échangera certainement contre, au minimum, 40 000 euros, hors bonus écologique. Pour rappel, la Mini Cooper SE classique est commercialisée en France à partir de 36 400 euros, hors bonus écologique de 5 000 euros actuellement en vigueur.

