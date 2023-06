La nouvelle MG4 se recharge beaucoup plus rapidement, pour le même prix que l’ancienne

La MG4 se bonifie au fil du temps. Le nouveau millésime de la compacte électrique évolue sur plusieurs points. Certaines nouveautés sont anecdotiques, d'autres sont plus intéressantes, à l'image de la recharge rapide. Et tout cela, sans augmentation des prix.

Auréolée d’un début de carrière réussi, la MG4 s’offre quelques améliorations en cours de carrière, sans que cela ait d’impact négatif sur le prix. Dans le contexte actuel, où les tarifs des voitures électriques augmentent régulièrement, cela mérite d’être salué.

Sur le plan technique, MG annonce une amélioration de la capacité maximale de charge sur borne rapide pour la MG4 année – modèle 2023. Les versions avec batterie de 64 kWh acceptent maintenant des pic à 142 kW, contre 135 précédemment. La recharge de 10 à 80 %, qui réclamait 35 minutes auparavant, peut désormais se faire en 26 minutes. Les informations en provenance d’Allemagne font même état de 37 minutes pour passer de 10 à 80 % sur la petite batterie contre 40 minutes auparavant.

Le millésime 2023 de la compacte électrique chinoise gagne en outre une fonctionnalité « one-pedal », c’est-à-dire la conduite à une pédale. Grâce à celle-ci, la MG4 est désormais capable de ralentir seule jusqu’à l’arrêt complet en milieu urbain, en utilisant le freinage régénératif. Le conducteur n’a donc pas besoin de presser la pédale de frein.

Autre nouveauté importante à signaler : l’arrivée d’un planificateur d’itinéraire sur la finition Luxury, qui fonctionne avec le GPS pour suggérer des arrêts recharge. Disponible à partir du mois d’août, il ne pourra pas être installé à distance, comme cela se fait de plus en plus. Un passage à l’atelier sera donc indispensable pour avoir la mise jour.

Fin des MG4 bicolores

La liste des équipements livrés de série s’enrichit en outre d’un troisième appuie-tête à l’arrière, ainsi que de poignées de maintien avant et arrière. Il faut également signaler l’apparition d’un essuie-glace arrière, là aussi sur l’ensemble de la gamme.

Les montes pneumatiques gagnent un pouce, pour atteindre 17 pouces sur la finition standard et 18 pouces sur la MG4 Luxury, qui voit en parallèle le design de ses jantes évoluer. Ce changement n’a a priori pas d’impact négatif sur l’autonomie selon le constructeur, mais il conviendra de le vérifier en pratique. Enfin, ce nouveau millésime marque la fin des MG4 bicolores, puisque la finition Luxury abandonne son toit noir pour un toit couleur carrosserie.

En matière de prix, la MG4 démarre toujours à 29 990 euros, bonus écologique non déduit. La version de base se contente d’une batterie de 51 kWh, qui garantit 350 km d’autonomie en cycle mixte WLTP. Les Comfort et Luxury, elles, embarquent une batterie de 64 kWh. Elles sont créditées d’une autonomie de respectivement 450 et 435 km.

Précisons que toutes ces nouveautés seront uniquement présentes sur les MG4 commandées à partir du 21 juin, et livrées à partir de juillet 2023. Les MG4 déjà livrées ne bénéficieront malheureusement pas de toutes ces nouveautés.

Affûter ses armes pour mieux affronter la concurrence

Ces améliorations sont faites au moment où la MG4 voit débarquer une nouvelle concurrente de taille : la BYD Dolphin. Chinoise comme elle, elle est affichée à des tarifs encore plus attractifs. Dans quelque temps, la MG4 poursuivra la contre-offensive avec deux nouvelles versions : une Grande Autonomie et une X-Power de plus de 400 ch. Même si la présentation officielle n’a pas encore eu lieu, la fiche technique de ces nouveautés est déjà connue.

