La BYD Dolphin a dévoilé ses tarifs : Renault, Volkswagen, MG et Peugeot, vous êtes prévenus

La voiture électrique la plus abordable de BYD fait son entrée sur le marché européen. Il faut souligner que son positionnement tarifaire est particulièrement compétitif et pourrait venir concurrencer sérieusement de nombreux modèles électriques existants.

Une nouvelle berline électrique vientmettre le feu aux poudres sur le marché automobile européen. La BYD Dolphin est là, et elle est prête à semer la zizanie chez MG, Renault et Peugeot. Après les Atto 3, Han et Tang, la Dolphin fait une entrée fracassante dans l’arène, prête à faire des vagues.

Non seulement la Dolphin est la plus petite voiture électrique de la gamme BYD, mais elle est aussi la moins chère. Évidemment, elle est éligible au bonus écologique (en attendant qu’il soit reformé).

Pour aller plus loin

BYD Dolphin : cette nouvelle rivale chinoise des MG4 et Peugeot e-208 arrive en Europe

Avec une longueur de 4,29 mètres et un coffre de 345 litres, la Dolphin compte séduire ses clients potentiels avec les mêmes arguments que le reste de sa gamme : une technologie de pointe à un prix très alléchant. Face à elle, on retrouve des concurrents tels que la Peugeot 2008 électrique, tout juste remaniée, la très populaire MG4, la récente Smart #1 et la Mégane E-Tech.

Des tarifs… au niveau de la MG4

BYD a confirmé l’arrivée de la Dolphine, lors d’un salon automobile à Berceline. La BYD Dolphin Active, avec une batterie de 45 kWh qui devrait permettre une autonomie de 330 km WLTP (selon nos estimations). Elle est équipée d’un moteur de 70 kWh (95 CV), et elle peut être chargée en courant alternatif jusqu’à 7 kW et en courant continu jusqu’à 88 kW. Le tout pour le prix doux de 29 990 euros.

La BYD Dolphin Boost renforce le jeu avec une batterie de 45 kWh et un moteur de 130 kW (177 ch). En plus, elle ajoute des roues de 17 pouces et une suspension arrière multibras. Son prix ? 30 690 euros.

La BYD Dolphin Confort entre en scène avec une batterie de 60,4 kWh et un moteur de 150 kW (204 ch). Elle annonce une autonomie de 427 kilomètres avec une consommation de 15,9 kWh/100 km. La charge en continu reste à 88 kW, mais celle en alternance atteint un maximum de 11 kW. En prime, elle offre une charge bidirectionnelle et un système audio haute fidélité avec huit haut-parleurs signés Dirac. Tout cela pour un prix de 35 690 euros.

Et enfin, la BYD Deolphin Design propose les mêmes spécifications techniques que la version précédente, mais en plus, elle ajoute un toit panoramique, un câble de recharge bidirectionnel, des vitres teintées aux places arrière et une recharge sans fil pour le smartphone. Son prix ? 37 690 euros.

Nous sommes désormais dans l’attente d’une confirmation officielle concernant les tarifs de la BYD Dolphin sur le marché français. Dans tous les cas, BYD annonce de premières livraisons pour cet été 2023.

