Peugeot dévoile le nouveau 2008 électrique restylé avec une forte hausse de l’autonomie

Peugeot vient de présenter la version restylée de son e-2008, le SUV de segment B 100 % électrique qui, pour l'occasion, reçoit un nouveau moteur de 156 ch et, surtout, une nouvelle batterie de 54 kWh lui permettant d'afficher une autonomie qui dépasse (enfin) les 400 km.

Après trois ans de carrière et un bilan commercial réussi en Europe, la deuxième génération du Peugeot 2008 bénéficie d’un gros restylage, notamment pour sa version 100 % électrique qui adopte également quelques nouveautés intéressantes lui permettant de franchir un cap symbolique.

En 2022, 17,4 % des ventes de Peugeot 2008 étaient des versions électriques, le plaçant sur le podium des ventes européennes de SUV 100 % électriques de segment B.

Design : nouveau logo et nouvelle face avant

Pour continuer sur cette belle lancée, avec des ventes électriques qui devraient encore s’accentuer ces prochains mois, le e-2008 adopte une nouvelle face avant avec une signature lumineuse à trois griffes inspirée de la 508 restylée. Au centre, nous retrouvons le nouveau logo de la firme au lion, le même que nous retrouverons aussi sur le restylage de la Peugeot e-208 qui devrait intervenir d’ici les prochains mois.

À l’arrière, les changements sont un peu moins marqués. On observe néanmoins un travail au niveau des optiques, avec une nouvelle signature lumineuse qui fait écho aux trois griffes à l’avant. La version électrique se distingue également par badge « E » de couleur « Bleu Dichroïque » et blanc. De dos, le monogramme Peugeot s’installe sur toute la largeur du bandeau de volet de coffre.

Peugeot intègre une nouvelle teinte de lancement, avec un « Gris Sélénium » visible sur les photos, tandis que parmi les six couleurs disponibles figure une nouvelle teinte appelée « Blanc Okenite ». Pour les finitions haut de gamme GT, la voiture se pare d’un toit noir contrasté, tandis que les jantes en alliage vont de 16 à 18 pouces.

Les dimensions sont inchangées par rapport à la version sortante, avec 4,30 mètres de long, 1,98 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Le volume du coffre ne bouge pas et est annoncé à 434 litres.

Une mise à jour indispensable de certaines technologies

À l’intérieur, c’est statu quo, avec peu de changement vraiment visibles. Nous retrouvons toujours le fameux i-Cockpit, avec un système d’instrumentation numérique reposant sur un écran de 10 pouces (en finition Allure et GT), tandis que toutes les finitions sont pourvues d’un écran central tactile de 10 pouces (en version HD pour les finitions Allure et GT).

Peugeot propose de nouvelles selleries en tissu pour son 2008, avec toujours de l’Alcantara en option sur la version GT. Il y a également un éclairage d’ambiance avec huit couleurs différentes.

Le Peugeot e-2008 embarque en série de trois prises USB-C (deux à l’avant, une à l’arrière) et une prise USB-A (à l’arrière). Il reçoit aussi un chargeur à induction pour smartphone de 15W (contre 5W précédemment). Le système d’exploitation est toujours compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Bonne nouvelle également, pour la vision à 360 degrés, la voiture se dote d’une caméra HD pour mieux voir tout ce qui se passe autour d’elle. Et tant mieux, puisque la qualité de la caméra de recul nous avait dérangé lors de l’essai de l’actuelle Peugeot e-2008.

C’est aussi le statu quo en termes d’aides à la conduite, avec le régulateur de vitesse adaptatif, le Grip Control, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de franchissement de ligne, la surveillance de l’attention du conducteur ou encore le freinage d’urgence automatique. Il semble donc que la conduite semi-autonome de niveau 2 n’est pas de la partie, puisqu’il n’y a pas d’aide au centrage dans la voie.

Le cap des 400 km enfin passé

En termes de motorisations, Peugeot propose toujours ses versions classiques essence et diesel allant de 100 à 130 ch. Début 2024, la firme sochalienne va introduire une nouvelle version hybride de 136 ch basée sur le moteur essence. Un petit moteur électrique est logé dans la boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports, qui fournit un couple supplémentaire et promet une réduction de 15 % de la consommation de carburant. En conduite urbaine, le 2008 hybride peut ainsi fonctionner plus de 50 % du temps en mode 100 % électrique.

Comme pour la e-208 avant lui, le e-2008 hérite de la nouvelle batterie et du nouveau moteur électrique Stellantis. La voiture passe ainsi de 136 à 156 ch (puissance uniquement atteinte en mode « Sport »), tandis que la capacité de sa batterie passe de 50 à 54 kWh brut, soit une évolution de 46 à 51 kWh nets. Cela permet de faire un sacré bon en termes d’autonomie puisque celle-ci passe à 406 km selon le cycle WLTP, contre 345 km pour le modèle actuel.

Peugeot ne communique plus sur une estimation de l’autonomie de ses voitures comme sur les précédentes présentations, mais bien sur l’autonomie en cycle WLTP. Rappelons que les « estimations » des autonomies des véhicules du groupe Stellantis étaient quelque peu hasardeuses, et nous l’avions souligné d’ailleurs dans un sujet dédié.

Le Peugeot e-2008 embarque un chargeur AC embarqué de 7,4 kW permettant la recharge de la batterie de 20 à 80 % en 4h40. Les clients peuvent aussi opter pour un chargeur optionnel triphasé de 11 kW. La puissance de charge maximale sur une borne en courant continu (DC) est toujours bloquée à 100 kW, permettant de passer de 20 à 80 % en 30 minutes sur une borne adéquate.

Plus abouti mais encore trop cher ?

Peugeot n’a pas encore annoncé les prix de son nouveau e-2008, mais il devrait se situer aux alentours des tarifs actuels, à savoir 39 440 euros pour un modèle d’entrée de gamme Active, hors bonus écologique de 5 000 euros. Une version haut de gamme s’échange contre plus de 40 000 euros, voire même plus de 45 000 euros, même en incluant le bonus.

Si les prix restent corrélés à ceux de la version sortante, ceux-ci seront très élevés en comparaison d’autres modèles électriques, à commencer par le Tesla Model Y Propulsion, plus performant, plus technologique, plus grand, plus endurant et toujours financièrement intéressant compte tenu de ses prestations, malgré la légère hausse tarifaire qui vient d’intervenir.

Mais Stellantis a déjà précisé, par l’intermédiaire de son PDG, Carlos Tavares, que le groupe n’entrera pas en guerre des prix avec Tesla. Reste à savoir si cette stratégie sera payante sur le long terme. La commercialisation du Peugeot e-2008 interviendra à partir de cet été.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).