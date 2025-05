SUV électriques d’occasion : voici nos recommandations à moins de 25 000 €

Moins de 25 000 euros pour une voiture électrique ? En dehors des citadines et de quelques modèles low-cost, les produits sont encore rares du côté du marché neuf. Mais en se penchant vers celui de l’occasion, qui tend à s’étoffer avec l’avènement de cette énergie, on observe l’arrivée de quelques SUV électriques intéressants sous ce seuil. Voici une sélection des modèles les plus intéressants à nos yeux.

Comme n’importe quel produit de grande série, les voitures subissent une décote après leur sortie de concession. Elle varie effectivement en fonction du produit. Plus un véhicule est demandé et recherché, plus la cote se maintiendra. C’est le cas par exemple pour certaines Ferrari exclusives ou certaines Porsche 911 qui ont tendance à maintenir leur cote proche du neuf pendant quelques années (surtout avec le malus écologique assassin en France). Et ce fut aussi le cas pour certaines voitures électriques.

À l’avènement de cette technologie, notamment après la période Covid qui a globalement chamboulé pas mal de choses, certaines voitures électriques aujourd’hui très mainstream s’échangeaient à des prix proches, voire supérieurs à celui du neuf.

Ce fut le cas pour les Tesla Model 3 quand les modèles neufs affichaient des délais de livraison à rallonge. Plus récemment, en fin d’année 2024, on trouvait même des Renault 5 E-Tech plus chères que le neuf afin de satisfaire les potentiels clients les plus pressés ! Mais ça n’aura duré que quelques semaines, le temps de la mise en orbite commerciale de l’auto.

Avec le temps donc, une voiture perd de sa valeur. La démocratisation de la voiture électrique enchaîne logiquement une baisse des prix sur le marché de l’occasion, d’autant plus que l’offre devient parfois supérieure à l’offre pour certains produits. Certains produits plutôt intéressants même et que nous avons essayé dans nos colonnes il y a quelques années.

En parcourant les sites de petites annonces bien connues en France, nous vous avons compilé une petite sélection de SUV sous les 25 000 euros en occasion. Du fait de leur âge pas si avancé, les kilométrages sont en plus de ça pas forcément très élevés. Et pourquoi les SUV ? Car malgré tous leurs détracteurs, cette carrosserie représente pratiquement une immatriculation sur deux en France. Et si vous recherchez un SUV électrique neuf, nous avons également une petite sélection.

Les prix du duo Peugeot e-2008 et Opel Mokka Electric en chute libre

Il ne s’agit certainement pas des deux meilleurs SUV électriques du marché, notamment dans leur première mouture et leur moteur de 136 ch qui consommait beaucoup trop, affectant ainsi l’autonomie globale, mais pour quelqu’un à la recherche d’un SUV électrique, assez récent et pas trop kilométré, les deux modèles de chez Stellantis peuvent être intéressants.

Pour le coup, certains modèles de première génération avec environ 50 000 km se trouvent facilement sous les 20 000 euros, et s’approchent même des 15 000 euros avec un peu plus de 50 000 km. Pas mal, même si, à ce prix, il faudra composer avec une autonomie assez réduite : un peu moins de 300 km en usage réel mixte, et environ 170 km sur autoroute à 130 km/h dans des conditions météorologiques « pas trop mauvaises ».

Nous sommes loin des prestations de certains modèles actuels, mais ces Peugeot e-2008 et Opel Mokka Electric, qui datent pour la plupart de 2021, peuvent intéresser pour un usage urbain et péri-urbain.

Dotées d’un moteur de 136 ch, les performances sont plutôt correctes et, comme d’habitude avec les marques du groupe Stellantis, le compromis entre confort et dynamisme est à souligner.

Summum du « luxe », à moins de 20 000 euros, vous pourrez opter pour une finition intermédiaire haute, en « Elegance Business » pour l’Opel et en « Allure » pour le Peugeot, avec notamment la caméra de recul, GPS, l’instrumentation 100 % numérique, des jantes en alliage de 18 pouces ou encore le démarrage sans clé.

MG ZS EV : le choix du roi

Le MG ZS 100 % électrique est arrivé en France en 2021 avec comme ambition de remettre sur le devant de la scène la firme sino-britannique qui avait disparu des radars depuis déjà quelques années. Depuis, c’est chose faite, puisque MG a écoulé 35 000 voitures en 2023, environ 25 000 en 2024, et l’année 2025 devrait être aussi bonne que 2023.

Bref, MG est de retour, et sur le marché de l’occasion, les premiers ZS électriques (mais pas que !) sont aussi de la partie. Pour rappel, la première mouture est équipée d’un pack de batteries lithium-ion d’une capacité de 44,5 kWh. À l’avant, nous retrouvons un moteur de 143 chevaux. Bon, en termes d’autonomie, ce n’est pas la folie, puisque le constructeur annonce 263 kilomètres sous le cycle WLTP.

En ce qui concerne cette version spécifique, qui était vendue neuve à environ 28 000 euros hors bonus à l’époque, on retrouve aujourd’hui des modèles d’occasion qui ont entre 25 000 et 60 000 km et entre 14 500 et 17 000 euros, la plupart du temps en finition haut de gamme « Luxury ».

Fin 2022, le ZS EV est restylé et reçoit de nouvelles versions dotées de nouvelles batteries. La version d’entrée de gamme « Autonomie Standard » se pare d’une batterie de 51 kWh permettant d’alimenter un moteur de 177 chevaux. L’autonomie est annoncée à 320 kilomètres. L’autre modèle, nommé « Autonomie Étendue », est inédit et offre jusqu’à 440 kilomètres d’autonomie sous le cycle WLTP grâce à une batterie de 69,9 kWh reliée à un moteur de 156 chevaux.

En termes d’autonomie, c’est donc nettement plus acceptable que la première version, mais elle se paie un peu plus cher sur le marché de l’occasion : entre 19 000 et 22 000 euros pour les (rares) versions 51 kWh, et entre 22 000 et 25 000 euros pour les variantes 69,9 kWh. La plupart des autos ont moins de 50 000 km et sont en finition haut de gamme « Luxury ».

Hyundai Kona Electric : un SUV électrique urbain en avance sur son temps

Lors de son lancement à la fin de l’été 2018, le Hyundai Kona Electric était en avance sur son temps. Aujourd’hui, nous en sommes à la deuxième génération, mais la première est toujours techniquement dans l’air du temps dans le sens où… elle est similaire au modèle actuel !

Concernant les prix, ça va dépendre de la taille de la batterie et du moteur, mais les prix s’échelonnent généralement entre 17 000 et 23 000 euros. Deux versions étaient disponibles : l’une de 136 ch avec une batterie de 39,2 kWh, la seconde de 204 ch avec une batterie de 64 kWh.

Le modèle avec la plus petite batterie bénéficie d’une autonomie de 312 km (cycle WLTP), tandis que la plus grosse est homologuée à 482 km. Les constructeurs coréens étant plutôt généreux avec les dotations de série, même le modèle de base bénéficie du « minimum ».

On trouve assez facilement sur les sites de petites annonces un Kona Electric doté de la petite batterie et de la finition intermédiaire « Intuitive » avec environ 30 000 km à 18 000 euros, tandis que le modèle avec la plus grosse batterie réclamera, pour la même finition et le même kilométrage, entre 3 500 et 4 000 euros de plus.

Comme nous le soulignons au sein de notre essai à l’époque, la voiture se distinguait par son comportement routier plutôt agréable pour un SUV urbain, et même étonnement dynamique. Avec 395 Nm de couple sur les deux versions, le couple a été bridé à 250 Nm sur la plus petite par la suite, les pneus avant avaient tendance à un peu souffrir sur les phases d’accélération.

Skoda Enyaq : le meilleur SUV électrique du groupe Volkswagen ?

Tout juste restylé, et tout juste également essayé dans nos colonnes, le Skoda Enyaq fête déjà ses cinq ans de carrière. Malgré un début de carrière compliqué avec un système d’infodivertissement bugué de toute part, les multiples mises à jour du groupe (les Volkswagen ID.3 et ID.4 souffraient des mêmes problèmes…) ont permis de régler ces problèmes.

L’Enyaq a eu plusieurs « carrières » en finalement peu d’année. Il se déclinait à son lancement en trois versions baptisées 50, 60 et 80, chacune correspondant à des batteries dédiées, aux capacités respectives de 52, 58 et 77 kWh, mais aussi à des niveaux de puissance distincts : 150, 180 et 204 chevaux. Grâce à ces combinaisons, l’Enyaq bénéficie de plusieurs niveaux d’autonomie selon le cycle mixte WLTP : 362 kilomètres en 50, 413 kilomètres en 60 et 537 kilomètres en 80.

Pour moins de 25 000 euros, difficile de trouver une version 80, mais il sera possible d’envisager une déclinaison 50 ou 60. La phase 1 de l’Enyaq est encore tout à fait au goût du jour techniquement parlant, avec des autonomies plutôt généreuses, des consommations relativement maîtrisées et, surtout, une qualité de fabrication bien meilleure que son cousin technique, le Volkswagen ID.4, voire de l’Audi Q4 e-tron !

Les modèles à moins de 25 000 euros ne sont pas aussi courants que les trois SUV électriques cités plus haut, mais il est possible d’en trouver en finition de base ou milieu de gamme avec un peu de chance et un kilométrage compris entre 30 000 et 50 000 km. Les versions 60 sont majoritaires dans les petites annonces, les déclinaisons 50 ayant été peu plébiscitées par les clients en raison de leur faible autonomie.

Kia EV6 : un SUV qui n’en est pas vraiment un à prix réduit

SUV ou berline réhaussée ? Vous n’êtes pas obligé de trancher, et nous n’avons jamais tranché non plus ! Pour notre sélection, nous allons le ranger dans la catégorie des SUV, d’autant plus que le rapport qualité/prix est plutôt intéressant. Chez Kia, la dotation de série est intéressante. Pas de mesquinerie donc, même pour le niveau de finition le moins élevé « Active » : l’essentiel y est !

Du fait du prix de l’auto à son lancement en 2021, à savoir au minimum 48 000 euros pour l’entrée de gamme (certes bien équipé), les modèles à moins de 25 000 euros se comptent sur les doigts des deux mains actuellement, mais en ajoutant 2 000 à 3 000 euros de plus, il y a un peu plus de choix.

Pas de choix en revanche concernant la batterie : ce sera 77,4 kWh en capacité. La version de 325 ch étant encore un peu chère, celle de 229 ch est plus accessible. L’autonomie dépasse les 500 km selon le cycle WLTP, un peu moins dans la réalité, mais dans l’ensemble, le rapport prix/prestations sur le marché de l’occasion est plutôt bon. Sur autoroute, l’autonomie est aussi satisfaisante, notamment grâce à un Cx soigné. Il est possible de parcourir plus de 300 km à 130 km/h sans se faire trop de sueurs froides, surtout à mesure que le réseau de recharge se densifie.

L’autre énorme avantage de la Kia EV6, c’est son architecture 800 volts lui permettant des recharges ultra-rapides, à savoir 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de sa capacité ! C’est encore mieux que la plupart des SUV électriques sortis cette année, comme le Peugeot e-3008 ou encore le nouveau Jeep Compass électrique.

Et pour rassurer, l’EV6 est, comme toutes les Kia, couverte par une garantie de 7 ans ou 150 000 km. Si vous voulez quelque chose d’un peu moins « SUV » encore que l’EV6, il y a sa cousine technique, la Hyundai Ioniq 5, la plupart du temps de 2021 avec la petite batterie de 58 kWh (381 km d’autonomie en propulsion, 360 en 4×4) et plus de 30 000 km.