Antivol vélo qui pue le cadavre, nos recommandations vélos électriques et débrief’ du Vélo in Paris : rendez-vous dans notre prochaine émission Survoltés

La 14e de Survoltés mettra à l’honneur le vélo électrique et tout plein d’accessoires relatifs à la petite reine, au travers d’un important bilan du festival Vélo in Paris. Nos trois protagonistes du jour – tous spécialistes du VAE – vous délivreront aussi leurs meilleures recommandations de vélos électriques par tranche de prix.

Source : Frandroid

La saison « favorable » à la pratique du vélo mécanique et du vélo électrique est officiellement ouverte. Avec l’arrivée des beaux jours et de températures plus clémentes, les pistes cyclables et autres sentiers voient leur fréquentation augmenter. Face à ce constat, quoi de mieux que d’organiser une émission Survoltés spéciale vélo !

Venez découvrir notre nouveau set-up canapé

Celle du mercredi 14 mai, diffusée sur notre chaine Twitch Frandroidlive de 18h à 19h30, est l’occasion parfaite pour dresser un bilan du festival Vélo in Paris, organisé fin avril au Parc Floral de la capitale. Meilleurs accessoires – dont le fameux antivol qui sent le cadavre -, meilleures technologies, meilleurs vélos électriques, chiffres du marché et projection : le programme s’annonce dense et passionnant.

Voici notre nouveau set-up canapé // Source : Frandroid

Et qui de mieux que Matthieu Lauraux, pigiste Frandroid et journaliste expert dans le vélo électrique, et Mathieu Chartier, cofondateur de Transition Vélo et journaliste vélo, pour débrief’ de cet événement auquel nous nous sommes tous rendus – le présentateur de l’émission (Grégoire Huvelin) compris.

Nos meilleures recommandations VAE

Ce trio bouclera le programme avec un arc « Nos meilleures recommandations » : chacun de nous défendra un vélo électrique par tranche tarifaire en expliquant pourquoi il est à nos yeux une bonne affaire. Tout ce petit beau monde prendra place dans notre nouveau set-up canapé que vous avez peut-être déjà croisé sur notre précédente émission.

Infos pratiques :

Quoi : émission Survoltés #14 ;

Quand : mercredi 14 mai, de 18h à 19h30 ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive et YouTube Survoltés ;

Casting : Mathieu Chartier, Matthieu Lauraux et Grégoire Huvelin ;

Sujets : débrief Vélo in Paris, chiffres de ventes 2024 et nos meilleures recommandations VAE.

Le programme Twitch Frandroid de la semaine

Source : Frandroid