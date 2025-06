Ces vélos cargo électriques ont quelque chose d’unique : une modularité à l’envi et à l’extrême

Pouvant passer de l’un à l’autre pour s’adapter à l’évolution des familles, les Bike43 Short et Mid sont de nouveaux vélos cargo électriques au joli design et avec plein d’aspects pratiques, prévus pour l’automne 2025.

Une des modes du moment chez les vélos cargo électriques repose sur un format que l’on qualifierait d’hybrides : plus courts que les longtails classiques afin d’être plus pratiques, sans trop sacrifier leurs capacités. La marque belge Bike43, qui possède un longtail depuis près de 10 ans, dévoile deux nouveautés en ce sens au salon Eurobike 2025 qui a lieu à Francfort (Allemagne).

Un vélo cargo évolutif

Les deux vélos électriques héritent de la même base, avec des roues de 20 pouces et un cadre identique. Le premier est le Short, un shortail de 1,73 cm de long, qui s’adresse au cycliste voulant emmener jusqu’à deux enfants.

Le second est le Mid, un midtail rival de l’O2feel Buzz ou du Riese & Müller Multitinker, capable de transporter jusqu’à 3 enfants sur une banquette. Mais là où Bike43 va plus loin que les autres, c’est sur l’aspect évolutif de ses vélos électriques.

Que ce soit une famille acceptant un nouvel enfant ou un parent voulant revenir à un plus petit vélo avec des enfants qui ont désormais leur cycle, le Short peut devenir Mid et vice-versa. La modification n’est possible que chez un revendeur, et coûte autour de 400 à 500 euros, mais c’est ici une belle manière de faire durer un VAE dans le temps.

Le plein de versions et de praticité

Bike43 conserve aussi un atout fort, la footbox ou « caisse à pieds ». Cette boîte qui loge entre le tube de selle et la roue arrière accueille les pieds de l’enfant le plus proche du cycliste. Cela explique pourquoi le Bike 43 Short accepte deux enfants à bord malgré sa petite taille.

La firme d’outre-Quiévrain reprend également les barres de maintien mobiles et ajoute un réglage de potence supplémentaire pour l’aspect pratique. Des banquettes, sièges et rack avant sont bien entendu disponibles dans le configurateur.

Côté assistance électrique, Bike43 a aussi pensé à la modularité. Son cadre n’est pas dessiné pour un ou une famille de moteurs, mais il est universel. Grâce à des plaques, le vélo cargo électrique peut s’adapter à de nombreuses références. Il débute toutefois sa carrière avec le classique Bosch Performance Line CX et son généreux couple de 100 Nm.

Lancement des « petits » Bike43 à l’automne

Plusieurs versions seront disponibles, avec un prix de départ à 4 790 euros sur le Bike43 Short avec une fourche rigide, une batterie de 500 Wh et une transmission chaîne.

Autre exemple, le Bike43 Mid avec courroie, fourche suspendue et batterie 800 Wh coûtera autour de 5 500 euros. Le lancement de ce vélo cargo électrique est prévu cet automne, d’abord en version à fourche suspendue puis avec fourche fixe dans un second temps.