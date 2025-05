Bosch rend encore plus puissant son meilleur moteur pour vélo électrique

De 600 W et 85 Nm de couple, l’actuel moteur Performance Line CX va pouvoir grimper à 750 W et 100 Nm de couple grâce au nouveau mode eMTB+. Ce déploiement sera avant tout destiné aux VTT électriques, pour répondre plus facilement aux exigences de terrains ultra techniques.

Leader sur le marché du vélo électrique, le motoriste Bosch répond aujourd’hui à tous les usages possibles : urbain, trekking, route, gravel ou encore VTT. Son célèbre moteur Performance Line CX, que l’on retrouve aussi bien sur des VAE de ville que sur des vélos tout terrain électriques, va subir une importante mise à jour, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

« À partir de juillet 2025, les passionnés de VTTAE pourront augmenter les valeurs de performance de la motorisation Performance Line CX (BDU384Y) dans l’application eBike Flow et les adapter à leur préférence personnelle », peut-on lire. Ce surplus sera disponible avec le tout nouveau mode eMTB+, accessible depuis une mise jour de l’application eBike Flow.

Toujours plus haut

Plus précisément, il sera possible d’augmenter la puissance maximale de 600 W à 750 W, et le couple de 85 Nm à 100 Nm, pour une assistance maximale de 400 %. L’objectif est clair : rendre encore plus agréables et fun les sentiers et montées plus techniques et abrupts, avec plus de dynamisme et de contrôle.

Bosch se veut rassurant et promet un « contrôle total du déploiement de la puissance sur les sentiers exigeants avec des surfaces et une adhérence des pneus changeantes », et ce grâce « à des capteurs qui reconnaissent les conditions et assurent une assistance équilibrée et modérée du moteur ».

Deux éléments importants ressortent du communiqué de presse. Premièrement, le mode eMTB+, de par sa puissance accrue, va solliciter davantage les composants mécaniques et aura un impact direct sur l’autonomie. C’est important à prendre en compte pour la durabilité de votre VTTAE et le temps de sortie de vos escapades.

L’aval final du fabricant

Deuxièmement, la mise à jour attendue en juillet devra être autorisée par le fabricant concernant les modèles de sa gamme. Tout porte à croire que c’est le fabricant, et non le motoriste, qui a le dernier mot. « Les fabricants de vélos définissent les valeurs maximales auxquelles les utilisateurs peuvent ajuster leurs performances », rappelle justement Bosch.

Par ailleurs, Bosch indique avoir optimisé son logiciel ABS afin de « réguler la pression du freinage de manière encore plus précise. Un nouveau capteur au sein de la motorisation mesure encore plus précisément l’inclinaison du VAE, ce qui permet à l’ABS de calculer encore mieux le moment où il y a un risque de renversement. Le système Bosch eBike ABS permet ainsi de réduire encore la distance de freinage », explique la marque allemande.

Toujours plus d’adaptabilité

Pour terminer, Bosch « étend la fonction eShift de Bosch eBikeSystems à la variante ‘changement de vitesse automatique’ » grâce à ce qu’il nomme M+. Et d’expliquer : « Lorsque le cycliste est en roue libre, M+ passe automatiquement sur la vitesse adaptée grâce à eShift. Cela permet de rester concentré sur le parcours, et de bien redémarrer au prochain pédalage ».

L’avantage, c’est que pendant une phase de pédalage et une montée, le pilote garde la contrôle sur le changement de rapport grâce à M+. Cette dernière fonction sera lancée à l’automne 2025 en combinaison avec la transmission TRP E.A.S.I. A12 dans le cadre d’une mise à jour à distance.