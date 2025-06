C’est l’Ă©tĂ© ! Or, Ă©tĂ© rime avec vacances. Selon votre programme et votre destination, certains accessoires tech pourront agrĂ©menter vos vacances, voire ĂŞtre indispensables…

On aime l’Ă©tĂ© et ses vacances qui sont l’occasion de se reposer, de s’amuser ou de dĂ©couvrir de nouveaux horizons. Selon ce que vous avez prĂ©vu, vous pourrez avoir besoin de certains accessoires. Pour les apĂ©ros autour de la piscine, une enceinte Bluetooth Ă©tanche sera la bienvenue, tandis qu’un pĂ©riple Ă l’Ă©tranger se verra facilitĂ© par une batterie externe et une petite balise connectĂ©e. Et si vous recherchez un appareil photo pour un voyage, rendez-vous sur notre sĂ©lection dĂ©diĂ©e.

Voici tout de suite une petite sélection maison des objets tech que nous vous recommandons pour un été sans accroc.

Une bonne enceinte portable

Écouter de la musique fait partie de la dĂ©tente des vacances. Selon votre destination, par exemple une maison Ă la campagne, ou bien un voyage autour du monde, vous n’aurez pas la possibilitĂ© d’emporter une enceinte du mĂŞme format dans votre valise. Voici deux options diffĂ©rentes selon votre budget et votre sac.

La JBL Clip 5

Si vous cherchez une enceinte pas chère, ultra compacte et pratique, optez pour la JBL Clip 5. Son mousqueton permet de la suspendre n’importe oĂą et la signature sonore JBL est toujours plaisante. Elle est certifiĂ©e IP67 et est donc rĂ©sistante au sable et Ă toutes les plus grosses Ă©claboussures.

Beats Pill

Si vous ne partez pas Ă l’autre bout de monde mais plutĂ´t au calme dans une maison de vacances, vous pouvez transporter une enceinte un peu plus imposante qui sonorisera mieux votre lieu de vacances. La Beats Pill Ă©tait un de nos coups de cĹ“ur dans le genre : un son super puissant pour sa taille et une autonomie bluffante. Son prix a en plus bien baissĂ© depuis sa sortie : un must-have.

Des Ă©couteurs sans fil : les Nothing ear (a)

Des écouteurs seront indispensables pour partir en vacances, notamment lors des trajets en train ou en avion. Les écouteurs abordables de Nothing constituent un choix sûr : un son de qualité, une bonne réduction de bruit et une autonomie honnête.

Une batterie externe

Anker 20000 mAh 87W

Si vous partez bourlinguer Ă l’Ă©tranger, une grosse batterie externe vous sera bien utile pour tenir une journĂ©e de visite. Smartphones, appareils photo, Ă©couteurs pourront ainsi ĂŞtre rechargĂ©s simultanĂ©ment. En la matière, nous vous conseillons UGreen ou bien Anker. Le modèle 20 000 mAh 87W d’Anker est un bon compris puissance/encombrement/prix. Son câble USB-C intĂ©grĂ© est un bel avantage.

UGreen Nexode 10000 mAh 20W

Si vous préférez au contraire une petite batterie compacte uniquement destinée à votre téléphone, vous pouvez opter pour ce modèle de Ugreen en 20W, compatible avec le MagSafe des iPhone. Vous la sentirez à peine dans votre sac.

Un chargeur UGreen 100W

Dans la mĂŞme veine Ă©lectrique, il est fort pratique d’emmener en voyage un seul et unique chargeur : il vous permettra de recharger simultanĂ©ment tous vos accessoires, par exemple un smartphone, un iPad, une Nintendo Switch, etc. Parfait pour Ă©viter de s’encombrer avec de multiples blocs secteur.

La liseuse Ă©lectronique Kindle

Pour les gros lecteurs, des vacances sans session bouquinage ne sont pas de vraies vacances. Pour vous Ă©viter de transporter des kilos de romans, la liseuse est un indispensable. Toute petite et très lĂ©gère, la Kindle classique de 2024 est un incontournable. Grâce Ă son rĂ©troĂ©clairage, vous pourrez mĂŞme lire dans l’obscuritĂ©. Notez que si vous ĂŞtes abonnĂ©s Amazon Prime, vous profitez d’une sĂ©lection d’une centaine d’ebooks inclus dans l’offre.

Une petite balise connectée

Si vous craignez la pert de vos bagages, le mieux est d’y glisser une petite balise GPS. Au choix, optez pour un Apple AirTag ou un Galaxy SmartTag. Vous pourrez ainsi surveiller la position prĂ©cise de vos biens.

Et bien sĂ»r, bonnes vacances Ă toutes et Ă tous de la part de l’Ă©quipe de Frandroid !

