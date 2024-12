Cette petite tablette tactile 10,1″ par Acer est à seulement 69 €, l’idéal pour glisser un cadeau tech sous le sapin

Si vous cherchez une petite tablette d’appoint ou à refiler aux enfants, plutôt qu’ils prennent votre smartphone ou votrer iPad flambant neuf, voici la Iconia Tab A10-21 d’Acer, en promo à -80 euros chez E.Leclerc.

Acer Iconia Tab A10-21 // Source : Frandroid

L’Acer Iconia Tab A10-21 est typiquement le genre de petite tablette que l’on commande pour se faire plaisir à petit budget et qu’on sort pour faire plaisir aux enfants ou les occuper lors des longs trajets en voiture. Pour le prix, il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre, mais elle fait très bien ce qu’elle doit faire, notamment en termes d’affichage de contenus multimédias, avec une puissance relative à son prix, sur lequel vous économisez 53 %.

Les points forts de l’Acer Iconia Tab A10-21

La mémoire eMMC de 128 Go permet une belle fluidité

L’affichage sur 10,1″ permet d’avoir une belle visibilité

10h d’autonomie, pour un produit de ce genre, c’est bien

Le prix fort de l’Acer Iconia Tab A10-21 est de 149 euros. Mais chez E.Leclerc aujourd’hui, vous la retrouvez à 89 euros. Après vous être acquitté de cette somme et avoir reçu le produit, vous pouvez remplir cette offre et prétendre à un remboursement de 20 euros. Ce qui fait qu’au final, elle ne vous aura coûtée que 69 euros.

Une tablette tactile pour les petits et les grands

L’Acer Iconia Tab A10-21 est ce qu’on pourrait appeler une tablette sans prétention. De taille modeste, 24,1 x 15,1 x 0,8 cm pour 440 grammes, elle dispose d’un écran LCD de 10,1″ qui affiche 1280 x 800 pixels pour profiter de vos contenus multimédias. Les bords noirs de la tablette sont légèrement prononcés mais ne gênent pas trop la visibilité, tout en permettant de bien la prendre en main.

L’app fonctionne avec Android, donc vous retrouvez toutes les apps les plus courantes sur le Google Play Store. Idéal pour les plateformes de streaming et faire passer le temps aux enfants lors des longs voyages. Il faudra juste mettre votre smartphone en partage de connexion car il n’y a pas de support de carte Sim. Par contre, si c’est à destination des plus petits, vous avez le Google Kids Space où se retrouvent du contenu totalement safe.

Une puissance contenue mais suffisante

À l’intérieur de la tablette, vous retrouvez un processeur original, modèle Allwinner A523 avec 8 cœurs, 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire eMMC. Pour ce qui est du stockage, vous avez ce qu’il vous faut, et pour la RAM, c’est le mininum syndical et ce qui fait que la tablette est un peu limitée dans son utilisation. N’espérez pas, par exemple, pouvoir lancer un Genshin Impact, un Fortnite ou un Warzone.

Pour le reste, vous retrouvez les grands classiques avec le WiFi, le Bluetooth et même une petite prise 3,5 mm jack pour brancher un casque ou des écouteurs filaires. Niveau batterie, elle est là aussi dans la moyenne puisqu’avec une puissance de 6000 mAh, l’Acer Iconia Tab A10-21 peut vous tenir pendant une dizaine d’heures en lecture vidéo. Ce qui sera d’ailleurs l’une de ses utilisations les plus courantes. Et pour la charger, vous avez un port USB-C, signe, quand même, d’une certaine modernité.

D’autres tablettes tactiles sont à votre disposition sur le marché, que vous retrouvez dans notre guide d’achat, afin de vous faire une idée de ce que propose la concurrence avant d’acter votre choix.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.