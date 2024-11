Moins de 350 € l’iPad 10 pour la Black Friday Week, c’est l’occasion de se procurer cette tablette tactile nourrie à la pomme

C’est la dernière ligne droite de la Black Friday Week avant le bouquet final, pour l’occasion l’iPad 10 de 2022 est en promo avec une rĂ©duction de 80 euros.

L’iPad 10 proposĂ© ici est le modèle de 2022 et est le dernier modèle en date de la marque, pour cette rĂ©fĂ©rence en tout cas. Vous retrouvez donc une belle petite tablette tactile pour tous vos loisirs et mĂŞme quelques sĂ©ances de travail si vous lui ajoutez un clavier Bluetooth. Avec une rĂ©duction de 18% chez Cdiscount pendant cette dernière Black Friday Week, c’est peut-ĂŞtre le deal que vous attendiez.

Ce qui vous attend avec l’iPad 10 (2022)

L’Ă©cran est super bien calibrĂ© et surtout très lumineux

L’expĂ©rience iOS est Ă son prime sur cet appareil

Une autonomie d’une journĂ©e et demi en usage intensif

L’iPad 10 de 2022 est sorti Ă 589 euros, puis a Ă©tĂ© rĂ©duit Ă 429 euros, mais aujourd’hui, vous pouvez l’avoir Ă seulement 349 euros sur Cdiscount.

Un iPad 10 qui mise beaucoup sur un nouveau design

Ce qui fait la force de ce nouvel iPad, en tout cas lorsqu’il est sorti, c’est qu’il a fait de beaux efforts sur son design. Ça commence par les nouvelles tranches plates qui font qu’il se prend très bien en main, avec un poids plus de 477 grammes. Soit un tout petit plus du double que l’iPhone 16 Pro Max, qui pèse 227 grammes.

Parmi les autres nouveautĂ©s : le bouton central pour accĂ©der rapidement au menu principal a disparu, au profit de boutons sur les tranches, avec un capteur d’identification digitale, qui fonctionne Ă merveille. Et bien sĂ»r, exit la prise lightning et bonjour le port USB-C, qui fait que vous n’avez plus Ă vous soucier d’avoir le bon câble pour le brancher.

Un bel Ă©cran lumineux et des performances qui suivent

Une fois devant les yeux, vous ĂŞtes face Ă une dalle LCD non laminĂ©e qui affiche 1640 x 2360 pixels sur une surface de 10,9″. Et ce qu’on peut dire c’est qu’il est super lumineux, puisqu’il culmine Ă 501 cd/m². Le sRGB est mesurĂ© Ă 95%, ce qui reste honnĂŞte pour une tablette familiale, mĂŞme si on aurait aimĂ© des contrastes plus prononcĂ©s.

Pour les performances, vous pouvez compter sur la puce Apple A14, bien optimisĂ©e, accompagnĂ©e de 4 Go de mĂ©moire vive et, dans le cas prĂ©sent, de 64 Go de mĂ©moire. C’est un peu lĂ©ger, donc c’est plutĂ´t pour un usage light de l’appareil, ou alors avec très peu d’apps.

Pour l’autonomie, on est sur du grand classique en usage classique, Ă savoir 1,5 jour en usage intensif. Mais si vous l’utilisez 1 Ă 2h par jour le soir dans votre canapĂ© ou lit avant de dormir, vous pouvez vous en sortir pendant plusieurs jours, voire une semaine, sachant qu’il consomme très peu en veille. Sachant qu’il faut 2h pour la faire repasser Ă 100%.

Si vous avez besoin de plus de prĂ©cisions avant de vous dĂ©cider, vous pouvez consulter le test complet de l’iPad 10.

Si jamais l’iPad ne vous convainc pas pour X raison, faites un petit tour sur notre sĂ©lection des meilleures tablettes tactiles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.