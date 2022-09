Eve Aqua, Hydrao aloé : quels objets connectés choisir pour consommer moins d’eau ?

Ouvrir un robinet est un geste simple et quotidien, qui nous fait parfois oublier que c’est une ressource aussi précieuse que vitale. Nous n’y pensons presque plus tant elle est facile d’accès dans nos contrées. Elle a pourtant un coût et son gaspillage est également une gabegie écologique. Nous allons vous présenter des objets connectés qui vous aideront à mieux consommer l’eau au sein de votre foyer.

La France à la chance d’être un pays disposant de ressources en eau relativement confortables, d’un réseau d’eau potable dense et de qualité. Elle est très facile d’accès et seules des périodes de sécheresse en limitent nos usages avec, par exemple, l’interdiction de remplir sa piscine ou de laver sa voiture. Or, l’eau est une ressource que nous consommons toujours davantage.

En 1975, chaque Français consommait 106 l/jour. En 2019, nous sommes passés à 150 l/jour. Ce chiffre cache des situations très différentes. Ainsi, un foyer dans le Nord consomme 109 l/jours contre 228/l sur la Côte d’Azur où le remplissage de piscine est sans doute un peu plus de mise. Les comportements individuels ne sont pas non plus anodins et les sportifs utilisent davantage d’eau de par leurs besoins en hydratation et leurs douches après l’entraînement.

Si l’eau reste peu coûteuse en France (en moyenne, 0,3 centime le litre soit 3 euros par m3), elle demeure un poste de dépense non négligeable. En effet, la fin de l’abondance annoncée concerne aussi la consommation d’eau chaude. Dans un contexte de pénurie énergétique, trouver des objets pour réduire votre consommation d’électricité peut vous faire gagner de précieux euros. Investir dans une prise connectée peut être aussi une bonne solution pour gérer votre électricité.

Pour mieux contrôler vos dépenses de chauffage, lisez donc notre guide des meilleurs thermostats connectés.

Les objets connectés à utiliser sous la douche

En moyenne, les besoins en hygiène, bains et douches, représentent 39 % de la consommation d’eau d’un foyer, l’un des postes de dépenses les plus importants. Par chance, c’est le domaine qui dispose du plus grand nombre de produits connectés.

Ceux dédiés à la salle de bain se concentrent surtout sur la douche et sont souvent pensés pour permettre de raisonner notre consommation d’eau.

Amphiro b1

L’objet se présente sous la forme d’un gros galet (6,5 x 22 x 15 cm pour 196 g) avec un écran LCD monochrome, prolongé par un tuyau semi-rigide couleur métal. L’installation se fait entre le tuyau flexible du pommeau de douche et ce dernier. Ceci fait, il suffit de lancer l’app Amphiro b1 qui se connecte en Bluetooth au produit.

Amphiro b1 connect Télécharger Amphiro b1 connect gratuitement APK

L’usage le plus naturel est d’observer l’écran LCD. Ce dernier nous indique, quelques secondes après le début de la douche, la consommation d’eau et sa température en temps réel. À la fin, vous avez un résumé de la consommation énergétique et d’eau totale, ainsi que la classe d’efficacité énergétique de votre douche, classée de A à G. L’app est très claire avec un menu d’accueil qui résume la consommation de votre dernière douche, la consommation totale, le débit et la consommation d’énergie due à l’eau chaude.

L’onglet Consommation est intéressant pour une analyse plus précise. Ainsi nous avons ainsi un premier graphique avec les volumes d’eau utilisés pour chaque douche. Le second graphique vous donne la consommation d’énergie. En bas de l’écran, vous avez affiché les moyennes cumulées.

Les statistiques offertes par l’app permettent de mieux appréhender la globalité des informations. Les graphiques permettent surtout de quantifier vos économies et l’évolution de votre habitude. Attention, il n’est pas possible de créer plusieurs profils ou d’identifier qui passe sous le pommeau. Ainsi, chaque barre représentant une douche, il n’est pas possible de différencier les membres du foyer.

Dans le cas d’une famille nombreuse, il devient difficile d’identifier ceux qui abusent, même si vous avez sûrement quelques soupçons… L’affichage en temps réel suffit amplement et il y a un aspect ludique à atteindre la meilleure classe en consommation, soit A+. Un bémol cependant : durant la douche, l’objet peut parfois s’avérer gênant quand on se rince.

Hydrao Aloé

Ce pommeau de douche connecté est d’un design assez classique, aussi bien sur la forme que dans les proportions. L’installation est simplissime, car il remplace tout bonnement votre pommeau de douche actuel. L’alimentation électrique s’effectue via une microturbine et vous devrez donc faire couler de l’eau pour démarrer l’installation avec l’app Hydrao.

Hydrao Télécharger Hydrao gratuitement APK

Ce pommeau a été pensé pour réduire le débit d’eau, sans toucher à votre confort. L’Hydrao Aloé est pensé comme un outil visuel. Ici pas d’écran, mais des LED qui illuminent le pommeau et changent de couleur en fonction dès votre consommation d’eau. Ainsi, les LED sont vertes au départ et après 10 l d’eau utilisés elles passent au bleu. Le palier suivant de 20 à 30 l est visualisé en violet, au-delà de 30 l les LED sont rouges et clignotent quand nous dépassons les 40 l.

L’éclairage est vert tant que vous êtes sous les 10 L // Source : Frandroid – Yazid Amer Il passe au bleu entre 10 L à 20 L // Source : Frandroid – Yazid Amer Puis passe au violet de 20 L à 30 L // Source : Frandroid – Yazid Amer Au-delà de 30 L, l’éclairage passe au rouge et rouge clignotant quand vous dépassez les 40 L // Source : Frandroid – Yazid Amer

L’app donne accès à des chiffres plus précis. L’accueil affiche le niveau d’économie estimé, votre consommation moyenne et son évolution dans le temps et idem pour le temps passé sous la douche. Un graphique par douche s’affiche aussi pour analyser plus finement sa consommation.

Amphiro Pommeau de douche Digital

Ce produit est l’adaptation en pommeau de douche de l’Amphiro b1. Nous avons ici un très bel objet, à la finition impeccable et qui fait très qualitatif une fois en main.

Il mesure 27 cm de longueur et le pommeau affiche un diamètre de 12 cm. Ce qui surprend c’est la présence d’un bel écran LCD rond sur la partie supérieure. Sur la partie inférieure, nous avons une discrète LED de couleur. Le produit se connecte en Bluetooth et l’installation ne prend que quelques minutes. Il suffit de remplacer votre pommeau de douche par celui d’Amphiro.

Digital Hand Shower DHS Télécharger Digital Hand Shower DHS gratuitement APK

Ensuite, faites couler de l’eau pour l’alimenter grâce à la microturbine intégrée et l’associer à l’app Digital Hand Shower. Quelques secondes après avoir ouvert l’eau, l’écran affiche en temps réel la consommation d’eau et sa température. Ce dernier point est très pratique pour atteindre le plus rapidement possible la température idéale pour votre douche. Les petits ours polaires sont également animés. La petite LED change de couleur en fonction des objectifs que vous aurez rentrée dans l’app.

L’app est très complète. Son accueil affiche le débit et la température de l’eau en temps réel, ainsi que la consommation d’eau et d’énergie moyenne. Pour finir, vous avez le temps moyen d’une douche dans votre foyer. La LED vous indique votre niveau de consommation d’eau en fonctions d’un volume maximum que vous aurez paramétré. La LED reste verte tant que vous êtes dans le premier tiers, elle passe à l’orange quand vous atteignez le second tiers, et au rouge au troisième tiers. L’onglet historique de consommation vous donne les infirmations sur l’eau et l’énergie utilisée sur les 10 dernières douches.

L’écran LCD est très lisible et accroche peu la buée. Toutefois, de par sa position, nous ne l’avons pas toujours sous les yeux et c’est la LED qui fournit l’information la plus intuitive. Les enfants de 6 et 9 ans qui ont testé également ce pommeau de douche ont pris comme un jeu de rester au maximum dans le vert. Les adultes ont régulièrement consulté l’écran pour savoir précisément où ils en étaient.

Le résumé affiché après chaque douche permet de se situer grâce à la classe de consommation, notée de A à G. L’app prenant en compte la consommation d’énergie en plus de celle de l’eau permet d’établir des stratégies d’économie multiples.

Les objets connectés pour gérer l’eau de son jardin ou de sa maison

L’arrosage peut représenter plus de 6 % de la consommation totale d’un foyer, soit en moyenne de 15 à 20 l/m². La première chose à faire est d’éviter d’arroser avec un tuyau d’arrosage. Mieux vaut opter pour un système qui diffuse l’eau dans les airs et agit comme un mitigeur. Pour éviter le gaspillage d’eau autant que le goutte-à-goutte ou toute autre forme de dégât des eaux, il existe des solutions connectées. Ce genre d’éléments peuvent accompagner à merveille des appareils comme les robots tondeuse.

Eve Aqua

L’Eve Aqua transforme votre robinet de jardin en sortie d’eau connectée. L’objet se présente comme une boîte en plastique de 94 x 123 x 80 cm, avec un gros bouton en façade, une entrée et une sortie d’eau. Le boîtier est conçu pour résister aux expositions au soleil, affiche une certification IPX4 et gère une pression maximale de 5 bars. La partie supérieure se visse à un robinet de jardin standard (26,5 mm) et la sortie d’eau se connecte au tuyau d’arrosage via l’embout de jardin livré avec.

. Auparavant, vous aurez placé à l’intérieur les quatre piles nécessaires à son fonctionnement. Il faut passer par l’app Eve pour Home Kit pour compléter l’installation. Attention, elle n’existe que sur iOS et aucune version Android n’est prévue pour l’instant. L’installation que le Eve Aqua ne fonctionne qu’en Bluetooth, il ne fait pas du tout appel au Wifi. L’app s’intègre ensuite à Home Kit, il suffit de scanner le QR Code sur l’objet.

Eve pour HomeKit Télécharger Eve pour HomeKit gratuitement

L’Eve Aqua va donc activer et ferme le flux d’eau. Il suffit de le connecter à votre système d’arrosage pour l’activer à la demande. Vous avez alors trois possibilités pour lancer l’arrosage (le bouton physique du boîtier, l’app ou Siri). Pour une meilleure efficacité, il faut le lier à un Hub Apple Kit (Apple TV, iPod mini…).

Cela permet de le commander en Wifi ou par le réseau téléphonique quand vous êtes hors de portée du Bluetooth, voire hors de votre domicile. Attention, ce hub doit être à portée de Bluetooth du Eve Aqua. L’app permet de configurer la durée par défaut d’un arrosage et surtout de programmer des cycles.

Grohe Sense Guard

Ce produit n’a pas été testé par nos soins, mais il mérite que l’on se penche dessus. En effet, le Grohe Sense Guard est un système qui se place au niveau de l’arrivée d’eau principale d’une maison. Il mesure en temps réel les débits d’eau et vous alerte s’il détecte une micro fuite ou un robinet qui reste ouvert trop longtemps.

S’il mesure une subite baisse de pression, cela peut annoncer une canalisation cassée. Vous pouvez alors, via l’appli smartphone, couper l’arrivée d’eau. Il vous alerte également en cas de chute de température excessive qui risque de faire geler vos canalisations.

Le Sense Guard peut être complété par les capteurs Grohe Sense qui sont à placer à des endroits stratégiques, comme à l’arrière d’un lave-linge pour détecter une fuite au niveau de l’appareil. Un produit que le constructeur ne veut pas proposer directement au grand public (même s’il est possible encore de le trouver sur certains sites de e-commerce). Il privilégie les assureurs qui peuvent en équiper leurs clients. Si le Grohe Sense Guard vous intéresse, renseignez-vous donc auprès de votre assureur habitation.

Vous avez maintenant une série d’outils connectés pour consommer avec plus d’intelligence l’eau. Il ne vous reste plus qu’à réaliser des économies, votre compte en banque et la planète vous remercie d’avance.

