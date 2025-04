Mégane électrique incendiée, recharge ultra rapide, bolide à 1000 chevaux : rendez-vous ce soir dans notre émission Twitch Survoltés

L’émission Twitch Survoltés vous donne rendez-vous ce soir, à partir de 18h, aux côtés de Ion Leahu-Aluas, CEO de Driveco, et Lancelot d’Hauthuille, DG d’Octopus Energy, pour aborder en profondeur les thématiques de la recharge pour voiture électrique. Sans oublier une pléthore d’autres sujets.

Source : Frandroid

Mercredi 16 avril, 18h, sur la chaîne Twitch Frandroidlive. Voici le rendez-vous à prendre pour suivre en direct notre prochaine émission Survoltés, qui accueillera non pas un, mais deux invités de marque : Ion Leahu-Aluas, CEO de Driveco (réseau de bornes de recharge), et Lancelot d’Hauthuille, DG d’Octopus (fournisseur d’électricité).

Un menu haut en couleurs

Durant 40 minutes, nos invités se prêteront au jeu de l’interview aux côtés de Grégoire Huvelin (présentateur) et Vincent Sergère (responsable Survoltés, qui s’attardera auparavant sur la Smart #5 qui se recharge en 15 minutes et une voiture électrique signée BYD qui se recharge en l’espace de… 15 minutes. Bonus : on l’a même essayé !

Source : Frandroid

N’oublions surtout Jean-Baptiste Passieux, journaliste spécialisé dans la voiture électrique, qui a pu assister à une démonstration haute en couleur où Renault a littéralement fait brûler une Mégane électrique. Nicolas Valeano et ses 30 ans d’expérience dans le journalisme automobile nous fera aussi l’honneur d’être présent en plateau pour parler de la Zeekr 7X qui se recharge quant à elle en 10 minutes.

Pour terminer en beauté, le Watt the quiz clôturera l’émission autour de plusieurs questions visant à démystifier certains mythes sur la voiture électrique.

Informations pratiques :

Quoi : émission Survoltés #12 ;

Quand : mercredi 16 avril, de 18h à 20h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive et YouTube Survoltés ;

Casting : Leahu-Aluas, Lancelot d’Hauthuille, Nicolas Valeano, Jean-Baptiste Passieux, Vincent Sergère et Grégoire Huvelin