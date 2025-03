Une course de Formule E électrique, ça donne quoi ? Le journaliste automobile Nicolas Valeano – presque 30 ans d’expérience – sera notre invité spécial pour parler de son expérience unique vécue à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Si la Formule 1 jouit d’une renommée internationale et d’une fan base composée de millions de personnes venues du monde entier, la Formule E, qui voit s’affronter des pilotes à bord de monoplace électrique, reste plus marginale. Pour autant, elle n’en reste pas moins une discipline passionnante et rigoureuse.

Immersion à Djeddah

Nicolas Valeano, journaliste automobile depuis près de 30 ans et pigiste Frandroid, a assisté à la 4e course de la saison, organisée à Djeddah en Arabie Saoudite. L’occasion pour l’émission Survoltés du 19 mars de revenir sur cet événement pas comme les autres, de la recharge rapide aux stratégies, en passant par l’ambiance, le rôle du pilote et les grandes évolutions à venir.

Vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous connecter sur notre chaîne Twitch FrandroidLive, mercredi 19 mars de 18h à 20h. Aux côtés de Nicolas Valeano, Jean-Baptiste Passieux (journaliste Survoltés) s’attardera sur la nouvelle Volkswagen ID.1 à moins de 20 000 euros, quand Robin San Vicente (journaliste Vroom) nous fera un point sur la dernière CLA électrique et la R5 Turbo 3E.

Turno Naze et Quiz

Parce qu’une bonne émission ne serait rien sans une bonne dose de fun, nos rubriques Turbo Naze et Quiz viendront rythmer comme il se doit la fin du programme animé par Grégoire Huvelin.

Informations pratiques :

Quoi : Twitch Survoltés #10 ;

Quand : mercredi 19 mars, de 18h à 20h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Casting : Nicolas Valeano, Robin San Vicente, Jean-Baptiste Passieux et Grégoire Huvelin ;

Sujets : Formule E, Volkswagen ID.1, Mercedes CLA, annonces Toyota, Turbo Naze et Quiz.