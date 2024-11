Les confidences et anecdotes d’un journaliste automobile de plus 20 ans d’expérience : Maxime Fontanier est l’invité de notre émission Twitch

Organisée ce mercredi 13 novembre de 17h à 19h, notre quatrième émission Twitch Survoltés mettra à l’honneur Maxime Fontanier, journaliste et essayeur automobile depuis plus de 20 ans. Non sans oublier un quizz éducatif, un Top ou Flop qui s’annonce bouillant et une revue des dernières actualités importantes dans l’univers de la voiture électrique.

Source : Frandroid

Mercredi 13 novembre, de 17h à 19h : un jour et un créneau à cocher dans votre agenda si vous souhaitez suivre en direct notre quatrième émission Twitch Survoltés, diffusée sur notre chaîne FrandroidLive. En entrée, cette nouvelle édition s’attardera sur les dernières actualités marquantes relatives à la voiture électrique. Petit indice : M6 Turbo et ses calculs approximatifs devraient être à l’ordre du jour, mais pas que.

Le menu du jour

Le plat principal est gourmand : Survoltés accueille en effet Maxime Fontanier, journaliste et essayeur automobile depuis plus de 20 ans. Interview, anecdotes, souvenirs et émotions seront au rendez-vous de cette rubrique d’une heure qui s’annonce passionnante. À n’en pas douter, ces quelques mots trahissent notre impatience.

Source : Frandroid

Et puisque notre appétit est débordant, ce n’est pas un, mais deux desserts que nous avons concocté : un Top ou Flop qui s’annonce bouillant, où nos chroniqueurs et invités prendront position sur des hot takes clivantes. Enfin, un quizz éducatif testera vos connaissances et tordra le cou à quelques idées conçues sur la voiture électrique.

Le casting de Survoltés

À la baguette de cette quatrième édition : Vincent Sergère, responsable de Survoltés, accompagné d’Ulrich Rozier (cofondateur d’Humanoid et de Frandroid) et Jean-Baptiste Passieux, journaliste expert sur la voiture électrique.

Informations pratiques :

Quoi : Twitch Survoltés #4 ;

Quand : mercredi 13 novembre, de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Invités, chroniqueurs et présentateur : Maxime Fontanier, Jean-Baptiste Passieux, Ulrich Rozier et Vincent Sergère ;

Sujets : M6 Turbo, crise chez Volkswagen, interview de Maxime Fontanier, actualités et jeu éducatif .