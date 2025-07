Un Unlock Talk blindé de produits et deux Matinales Twitch estivales pour vous accompagner cette semaine : tout notre programme

Notre programme Twitch de la semaine du 30 juin – 1er juillet c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous, mercredi, jeudi et vendredi sur notre chaîne Frandroidlive, aussi bien pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne, que pour profiter d’une émission Unlock où vous découvrirez, entre autres, les coulisses des laboratoires secrets d’Apple à Cupertino.

Frandroid sur Twitch, demandez le programme ! Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous presque tous les jours pour découvrir et vivre en direct nos divers programmes sur notre chaîne Frandroidlive : les Matinales, l’émission Unlock Talk et l’émission Survoltés.

La semaine du lundi 30 juin, qui s’étale ensuite sur le début du mois de juillet, s’octroie un rythme « plus à la cool ». Le moment fort de notre programme aura lieu mercredi 2 juillet, avec une émission Unlock Talk très axée produits – avec de belles surprises ) mais aussi storytelling. Spoiler : vous découvrirez notamment les coulisses des laboratoires secrets d’Apple grâce à Nicolas Lellouche (Numerama), qui était à Cupertino durant la WWDC.

Le reste du programme vous bercera jeudi et vendredi pour votre réveil, avec deux Matinales respectivement chapeautées par Geoffroy Husson (responsable Wearables) et Cassim Montilla (responsable Actualités).

Programme Twitch de la semaine :

