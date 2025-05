Est-ce la fin de l’ère Google ? Plongez dans les tumultes du géant américain dans notre prochain Unlock Talk

La 20e d’Unlock Talk aura lieu mercredi 7 mai de 17h à 19h toujours sur notre chaîne Twitch Frandroidlive. Nos journalistes, accompagnés d’Olivier Martinez, consultant spécialisé dans l’IA, et de Corentin Béchade, journaliste tech’ et pigiste Frandroid, s’attarderont sur le cas de Google et la période tumultueuse que le géant américain traverse.