Unlock Talk avec PP Garcia et 4 Matinales : voici notre programme Twitch de la semaine aux petits oignons

Notre programme Twitch de la semaine du 16 juin, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur notre chaîne Frandroidlive, aussi bien pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne, que pour profiter d’une émission Unlock Talk avec un invité très spécial et connu de toutes et tous : PP Garcia, s’il vous plaît !