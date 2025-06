Test du Xiaomi TV A Pro 2026 : ce téléviseur va-t-il vous surprendre ?

Xiaomi poursuit sa stratégie d’offrir des téléviseurs à la fois abordables et bien équipés, en lançant la gamme TV A Pro 2026. Récemment, nous avons pu tester la série TV S Mini-LED avec des modèles intéressants. Désormais, nous vous proposons l’examen complet du Xiaomi TV A Pro 2026 en 55 pouces, qui s’inscrit dans une démarche de démocratisation de la technologie QLED (Quantum Dots avec rétroéclairage LCD LED), longtemps réservée à des gammes plus onéreuses.

Avec cette série A Pro 2026, Xiaomi entend ainsi se démarquer par un rapport équipement/prix très agressif : le modèle 55 pouces est proposé à 449 euros, quand la concurrence dépasse souvent les 500 euros pour une fiche technique équivalente. Cette série est proposée en 50, 55, 65 et 75 pouces.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Avec sa dalle QLED 4K UHD (3840 x 2160 pixels), sa compatibilité HDR10+ (à partir du 55 pouces) et son système Google TV, ce téléviseur s’adresse à ceux qui veulent profiter d’une expérience visuelle immersive sans se ruiner. Xiaomi cible ici les foyers à la recherche d’un téléviseur polyvalent, capable de répondre aussi bien aux exigences du streaming, du visionnage de films et séries, qu’à celles du jeu vidéo. Le constructeur met en avant une profondeur de couleurs, pour offrir des images éclatantes et fidèles à la vision des réalisateurs, notamment grâce au mode Filmmaker intégré.

La connectivité complète et la compatibilité avec les standards de diffusion les plus récents renforcent l’attrait de ce téléviseur pour les foyers connectés. Le système audio s’appuie sur deux haut-parleurs.

Cette série s’adresse à un large public, des amateurs de streaming aux gamers, tout en se positionnant face à des références QLED telles que les Samsung Q7F, TCL P7K et C6K ou Hisense E7NQ Pro voire Philips PUS9000 Ambilight. Mais ce modèle de 55 pouces parvient-il à tenir ses promesses face à une concurrence féroce, notamment sur le segment des téléviseurs QLED d’entrée et de milieu de gamme ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 Fiche technique

Modèle Xiaomi TV A Pro 55 2026 Dimensions 1226 mm x 770 mm x 312 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 55 pouces Compatible HDR HDR10+ Ports HDMI 3 Compatible Surround DTS-X Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 20 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Efficacité énergétique G Fiche produit

Le test a été réalisé par un TV modèle Xiaomi TV A Pro 55 2026 qui a été prêté par la marque.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 Design et connectiques, deux pieds en canard

Le design du Xiaomi TV A Pro 2026 en 55 pouces mise sur la sobriété et la modernité, avec une finition type métallique sous l’écran qui lui confère un aspect premium.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le cadre est relativement fin et permet de maximiser la surface d’affichage et de favoriser l’immersion, que ce soit pour le visionnage de films, de séries ou de jeux vidéo.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le téléviseur s’intègre harmonieusement dans tous les intérieurs, qu’il soit posé sur un meuble ou fixé au mur (via un support VESA 300×200). Le téléviseur, lui-même n’est pas des plus fins, puisqu’il accuse tout de même une épaisseur de 7 cm au niveau de la partie basse.

Les deux pieds en Y inversé, placés aux extrémités, assurent une bonne stabilité tout en adoptant une silhouette discrète. Il n’est pas possible de le régler en hauteur. Comptez sur une élévation de 6 cm. Cette configuration permet de glisser facilement une barre de son ou d’autres équipements audio sous l’écran, sans gêner le champ de vision.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’ensemble respire la qualité, avec un assemblage soigné et des matériaux qui ne font pas cheap, même si le dos du téléviseur reste en plastique, comme souvent sur ce segment tarifaire. Les pieds sont écartés de 110 cm sur le modèle de 55 pouces et il faut compter sur une profondeur de 32 cm.

Il n’est rien prévu pour la gestion des câbles. Xiaomi a soigné l’intégration des logos et des boutons, qui restent discrets et n’alourdissent pas l’esthétique générale. Ah, et au premier allumage, n’oubliez surtout pas d’appuyer sur le bouton situé au niveau du récepteur infrarouge, au centre du téléviseur, en dessous. La télécommande est inactive avant cette manipulation.

Concernant les connectiques du Xiaomi TV A Pro 55 2026, on retrouve trois ports HDMI, dont un compatible eARC pour connecter une barre de son ou un amplificateur home cinéma, un port USB 2.0 pour lire des contenus multimédias ou brancher des périphériques, une prise Ethernet pour une connexion Internet filaire stable, une entrée composite AV pour les appareils plus anciens, ainsi qu’une sortie optique pour l’audio numérique. À cela s’ajoute la présence des tuners DVB-T2/C et DVB-S2, garantissant la compatibilité avec la télévision numérique terrestre, le câble et le satellite.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le Wi-Fi bi-bande (2,4/5 GHz) et le Bluetooth 5.0 assurent une connexion sans fil efficace, que ce soit pour le streaming, la diffusion de contenus depuis un smartphone ou la connexion d’accessoires audio. La compatibilité avec Google Cast, Miracast et Apple AirPlay 2 permet de partager facilement des vidéos, des photos ou de la musique depuis n’importe quel appareil mobile, qu’il s’agisse d’un smartphone Android, d’un iPhone ou d’un ordinateur.

Notez la prise en charge de la technologie ALLM (Auto Low Latency Mode) via HDMI pour les joueurs à la recherche de la meilleure réactivité possible. L’ensemble des ports est facilement accessible, même lorsque le téléviseur est fixé au mur, ce qui facilite la gestion des branchements au quotidien.

La télécommande

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

La télécommande fournie avec le Xiaomi TV A Pro 55 2026 est compacte et très légère. Elle tient parfaitement en main et propose une disposition logique des boutons, facilitant la navigation au quotidien. Le seul bémol est l’emplacement du bouton Retour, encadré par celui pour revenir au menu principal et l’autre, qui permet d’accéder les paramètres du téléviseur. Habituellement, sauf chez Xiaomi, il est plutôt placé à l’extrémité gauche. Il faut prendre le coup de main (doigt).

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sinon, on retrouve les touches classiques pour le contrôle du volume, le changement de chaîne, l’accès au menu principal, mais aussi des raccourcis directs vers les principales plateformes de streaming, comme Netflix, Prime Video ou YouTube, Xiaomi TV+ et Live TV (TNT) permettant d’accéder rapidement à ses contenus favoris. Une touche est disponible pour assigner une fonction particulière, ce qui est pratique : une application, Google Home ou le menu des entrées.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Un bouton dédié à l’Assistant Google est également présent, offrant la possibilité de contrôler le téléviseur à la voix, de lancer des recherches ou de piloter des objets connectés compatibles.

La finition de la télécommande, en plastique mat, inspire confiance et résiste bien aux traces de doigts. L’ensemble est alimenté par deux piles AAA, facilement remplaçables. Dommage qu’elle ne soit pas rétroéclairée, ce que nous regrettons toujours un peu.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 L’image et le son, une luminosité limitée et un son creux

Le Xiaomi TV A Pro 2026 55 pouces embarque une dalle QLED Ultra HD, reposant sur la technologie des points quantiques qui permet d’obtenir une large palette de couleurs et une meilleure gestion de la luminosité par rapport aux dalles LED classiques. Avec une couverture annoncée de 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et une profondeur de 1,07 milliard de couleurs, ce téléviseur promet des images éclatantes, riches en nuances et fidèles à la vision des réalisateurs, notamment grâce au mode Filmmaker qui respecte les réglages d’origine des œuvres cinématographiques.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La compatibilité HDR10+ permet de profiter de contenus HDR avec un contraste amélioré et des détails plus fins dans les zones sombres comme lumineuses. Attention, ce format est supporté à partir du 55 pouces et supérieur, mais pas par le 50 pouces de cette série. Même si le téléviseur fait l’impasse sur le Dolby Vision, réservé aux modèles Mini-LED de la marque, le rendu HDR reste relativement convaincant sur la plupart des contenus issus de plateformes de streaming ou de disques Blu-ray. Les noirs sont profonds pour une dalle LCD même s’ils sont loin de rivaliser ceux des dalles Mini-LED. En outre, les couleurs conservent une certaine intensité, même lors du visionnage de scènes très lumineuses ou très sombres.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le traitement MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) assure une fluidité appréciable lors des séquences rapides, que ce soit pour les événements sportifs ou les films d’action. Les mouvements restent nets, sans effet de flou gênant.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les angles de vision sont corrects, inhérents à cette technologie LCD.

En pratique, les différents modes d’image proposés (Standard, Vif, Film, Sport, Jeu, Moniteur et Filmmaker) permettent d’ajuster facilement le rendu en fonction des préférences et du type de contenu visionné. Le mode Filmmaker offre une image plus douce et relativement naturelle, idéale pour les films et séries, tandis que le mode Film est aussi très proche de cette sensation.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors de nos tests avec des contenus issus de Netflix, Disney+, Prime Video et des disques Blu-ray, le Xiaomi TV A Pro 55 2026 a su offrir une expérience visuelle intéressante, avec des couleurs éclatantes, des noirs corrects et une bonne gestion des dégradés. Les images restent précises et détaillées, même lors des scènes complexes ou très contrastées. Il faut toutefois reconnaitre que ce modèle a un peu de mal à déboucher les zones sombres.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il ne souffre pas d’effets de postérisation rendant les dégradés de couleur tout à fait cohérents.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Après de nombreuses mesures, nous avons relevé une fidélité des couleurs supérieure au seuil en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée. En effet, le Delta E moyen est de 4,73 avec le mode Filmmaker activé. En mode Film, c’est encore pire. La température moyenne des couleurs reste, malgré tout très satisfaisante, mesurée à 6401 K pour une valeur idéale à 6500 K.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sinon, sur ce téléviseur, nous avons pu mesurer un pic de luminosité de seulement 288 cd/m², ce qui est très faible. À titre de comparaison, nous avions mesuré le Samsung Q70D à 618 cd/m². Il est certes un peu plus cher, mais permet de mieux apprécier les contenus dans des environnements plus lumineux. Là, nous conseillons vraiment de faire l’obscurité pour en profiter. En outre, la gestion du Tone Mapping n’est pas des plus optimales.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En plein écran, étonnamment, avec une mire à 1%, la luminosité est plus faible qu’avec une mire à 10%, celle-ci étant identique lorsque l’écran est totalement blanc.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, les espaces colorimétriques sont plutôt bien couverts avec une valeur de 71% pour le BT2020, le plus exigeant alors que pour celui du DCI-P3, nous avons relevé 91,91%, ce qui est correct.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Côté audio, le Xiaomi TV A Pro 2026 55 pouces s’appuie sur deux haut-parleurs de 10 W chacun, pour une puissance totale de 20 W. Cette configuration, couplée aux technologies Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X, promet une expérience sonore immersive et dynamique, adaptée aussi bien aux films qu’aux jeux vidéo ou à la musique. Le système Xiaomi Sound ajuste automatiquement les effets sonores en fonction du contenu diffusé, pour offrir une restitution fidèle et équilibrée.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors de nos tests, le rendu sonore s’est révélé assez peu convaincant, même si les voix restent claires et bien détachées. Les basses sont totalement absentes. La spatialisation offerte par le DTS Virtual:X est, aussi, difficile à apprécier. L’ensemble sonne trop creux. On aura très vite fait de lui associer une barre de son.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 Gaming, du 120 Hz, mais en Full HD et excellent input lag

Le Xiaomi TV A Pro 2026 55 pouces s’adresse également aux amateurs de jeux vidéo, avec plusieurs atouts notables pour cette utilisation. Si la dalle est limitée à un taux de rafraîchissement natif de 60 Hz, le Mode Game Boost permet de simuler un rafraîchissement de 120 Hz en 1080p via HDMI, offrant ainsi une meilleure fluidité lors des sessions gaming sur console ou PC.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Cette fonctionnalité, couplée à la prise en charge de l’ALLM (Auto Low Latency Mode), garantit une réactivité accrue, essentielle pour les jeux compétitifs ou les titres d’action rapide. N’oubliez pas de régler les ports HDMI sur le mode étendu pour profiter de toutes les technologies d’optimisation.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Même si le téléviseur ne propose pas de VRR (Variable Refresh Rate), réservé aux modèles plus haut de gamme, il reste tout à fait adapté à la majorité des joueurs, qu’ils soient sur console nouvelle génération ou PC.

Le mode Jeu dédié optimise les paramètres d’image et de réactivité, réduisant au maximum les traitements superflus pour privilégier la rapidité d’affichage.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors de nos essais avec des titres variés (FPS, jeux de course, plateformes), le téléviseur a su offrir une expérience fluide, avec des couleurs éclatantes et une bonne gestion des mouvements rapides. Les amateurs de jeux compétitifs trouveront dans ce modèle un allié fiable, même si les joueurs les plus exigeants en quête de VRR ou de 120 Hz natif en 4K devront se tourner vers des modèles plus onéreux.

Côté retard à l’affichage, rien à dire puisque le téléviseur propose un input lag de seulement 9,4 ms, ce qui est extrêmement rare dans cette gamme de prix. Le record étant détenu, à ce jour par le Panasonic Z95A, un TV haut de gamme, beaucoup, beaucoup plus cher.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 Interface, Google TV plutôt fluide

Le Xiaomi TV A Pro 2026 55 pouces fonctionne sous Google TV, la dernière version de l’interface développée par Google, qui remplace désormais Android TV sur la plupart des nouveaux modèles. Cette interface offre une certaine simplicité de navigation et une richesse grâce à son écosystème applicatif.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dès la première utilisation, l’utilisateur est guidé dans la configuration, avec la possibilité de connecter son compte Google pour accéder à l’ensemble des services et applications disponibles sur le Play Store. Plusieurs profils sont enregistrables pour que chacun puisse avoir ses propres contenus et suggestions.

Pour aller plus loin

Google TV : rubriques, paramètres, fonctions… Tout savoir sur l’interface aux milliers d’applications

L’écran d’accueil de Google TV met en avant les recommandations personnalisées, issues des plateformes de streaming auxquelles l’utilisateur est abonné (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc.). La recherche universelle, pilotée par l’Assistant Google, permet de trouver rapidement un film, une série ou une vidéo, quel que soit le service utilisé.

La compatibilité avec Google Cast, Miracast et Apple AirPlay 2 facilite le partage de contenus depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, qu’il s’agisse de vidéos, de photos ou de musique. L’intégration de l’Assistant Google permet également de contrôler la TV à la voix, de lancer des applications, de régler le volume ou de piloter des objets connectés compatibles avec l’écosystème Google Home.

La fluidité de l’interface est assurée par un processeur Quad-core A55, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage interne, ce qui suffit pour le multitâche et l’installation de quelques applications supplémentaires. La navigation dans les menus est rapide, sans ralentissement notable, même lors du passage d’une application à une autre ou de la lecture de contenus en streaming en 4K.

L’accès aux paramètres est intuitif, avec la possibilité de personnaliser les réglages d’image, de son, de connectivité ou de gestion des profils utilisateurs.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Notez la présence d’une application de gestion de la mémoire qui est bienvenue ainsi qu’un module pour lire directement des contenus multimédia (uniquement depuis une clé USB ou un disque dur externe).

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le Xiaomi TV A Pro 55 2026 d’une diagonale de 55 pouces est disponible en France depuis mai 2025, au tarif conseillé de 449 euros. Ce prix particulièrement attractif le place en concurrence directe avec les modèles QLED d’entrée et de milieu de gamme de Samsung, TCL et Hisense, tout en offrant une expérience utilisateur intéressante.

En plus, le modèle 50 pouces est proposé à 399 euros, le 65 pouces à 599 euros, tandis que le 75 pouces est à 799 euros.