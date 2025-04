10 ans et 33 mises à jour plus tard : la Nvidia Shield TV continue encore de nous surprendre

La Nvidia Shield TV reçoit un nouveau patch pour corriger quelques bugs gênants. Problèmes de son, saccades vidéo… on fait le point sur ce que ça change.

Nvidia Shield TV Pro // Source : Nvidia.com

L’obsolescence programmée semble être la norme, mais la Nvidia Shield TV fait figure d’exception. Lancée en 2015, cette box Android TV continue de recevoir des mises à jour régulières. Elle a reçu un gros batch de corrections pour cette fin d’année 2024.

Novembre 2015. Le monde découvrait la Nvidia Shield TV, dernière-née de la famille Shield de Nvidia. À l’époque, peu auraient parié sur sa longévité. Pourtant, presque une décennie plus tard, elle est toujours là, plus vivante que jamais.

Pour aller plus loin

10 ans de support ! Nvidia met à jour la Shield TV une nouvelle fois

Mais qu’est-ce qui fait le secret de cette longévité exceptionnelle ? Tout d’abord, il faut saluer la puissance brute de la puce Nvidia Tegra X1 (la puce de la Nintendo Switch). En 2015, cette puce était un monstre de puissance, capable de faire tourner des jeux gourmands sans sourciller. Cette surabondance de puissance a permis à la Shield TV de rester pertinente au fil des années, même face à des applications et des contenus toujours plus exigeants.

Ensuite, il y a la stratégie de Nvidia. Contrairement à de nombreux fabricants qui abandonnent leurs produits après quelques années, Nvidia a choisi de continuer à supporter activement sa box. Cette approche est d’autant plus remarquable dans l’écosystème Android, connu pour sa fragmentation et ses mises à jour souvent limitées dans le temps.

Mise à jour d’avril 2025

Cette mise à jour (version 33.2.0.322) s’attaque à des problèmes spécifiques qui pouvaient gâcher l’expérience. Par exemple, si vous regardez des films en Dolby Vision, vous avez peut-être remarqué des saccades, surtout si vous utilisez la fonction de correspondance d’images. Ce mode ajuste automatiquement la fréquence d’affichage de votre télé pour qu’elle corresponde à celle de la vidéo, évitant ainsi les effets de « bégaiement ». Ce bug est désormais corrigé !

Un autre point concerne les audiophiles. Si vous utilisez un DAC USB (un convertisseur numérique-analogique, qui transforme le signal numérique en son pour vos enceintes ou casque), la mise à jour améliore la gestion de la définition audio. En gros, votre musique ou vos films sonneront encore mieux. Et pour les fans de Plex, une application ultra-populaire pour gérer et diffuser vos fichiers multimédias, les soucis avec l’audio AAC 5.1 (un format de son surround) sont aussi résolus. Fini les coupures ou les désynchronisations.

Une mise à jour en version bêta, patience requise

Mais voilà, il y a un hic. Cette mise à jour n’est pas encore « grand public ». Pour l’installer, il faut s’inscrire manuellement à un programme bêta, ce qui demande un peu de courage (et de savoir-faire). Nvidia teste d’abord ces correctifs sur un petit groupe d’utilisateurs avant de les déployer à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu’une mise à jour mal calibrée peut causer plus de problèmes qu’elle n’en résout. Si vous êtes du genre prudent, mieux vaut attendre la version stable, qui arrivera… on ne sait pas trop quand. Nvidia n’a pas donné de date précise, mais ça ne devrait pas tarder.

En attendant, voici la liste complète des correctifs, pour les plus curieux :

Le mode nuit (qui réduit la luminosité pour ne pas vous éblouir) fonctionne désormais même quand le DAP (un mode audio spécifique) est activé

Les saccades en Dolby Vision avec la correspondance d’images, c’est fini

Meilleure gestion de la définition audio pour les DAC USB

Nouvelle option HQS/Maxrate pour l’audio USB, pour encore plus de contrôle

Les tuners TV USB marchent mieux avec l’application Live Channel

Les bugs de lecture sur Plex avec l’audio AAC 5.1 sont corrigés

Cette mise à jour montre que Nvidia reste à l’écoute de sa communauté. La Shield TV, même des années après sa sortie, continue d’être chouchoutée avec des mises à jour régulières. C’est rare dans le monde de la tech.

Mais attention, si vous décidez d’installer cette version bêta, sachez qu’il n’y a pas de retour en arrière possible sans bidouiller un peu. Si vous n’êtes pas à l’aise avec ça, mieux vaut attendre la version officielle.