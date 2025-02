Vidaa étend la durée de vie des Smart TV et vidéoprojecteurs avec 8 ans de mises à jour

Le système d’exploitation Vidaa, développé par Hisense, veut établir une nouvelle référence dans l’industrie des téléviseurs et vidéoprojecteurs connectés. En effet, la marque annonce une garantie de mises à jour sur 8 ans.

La plateforme Vidaa équipe actuellement plus de 30 millions d’appareils à travers le monde, dont 1 million en France. Hisense revendique une position de second acteur du marché des systèmes d’exploitation pour Smart TV. À côté, il y a Tizen OS, utilisé sur les TV et vidéoprojecteurs Samsung, mais également Google TV (Sony, TCL, Thomson, Xiaomi entre autres), Fire TV (Panasonic, par exemple) mais également webOS (pour LG).

Cette annonce intervient alors que 87,2% des foyers français sont équipés d’un téléviseur connecté, selon les données de l’ARCOM pour le premier semestre 2024.

L’engagement de Hisense de mettre à jour son système d’exploitation se matérialise par un programme complet de mises à jour qui couvre les aspects techniques, fonctionnels et sécuritaires. Cela permettra aux utilisateurs de profiter des dernières innovations sans nécessiter le changement du matériel fréquemment. Outre Hisense, Vidaa est également proposé à d’autres marques et notamment Leica ou Loewe, par exemple.

Des fonctionnalités enrichies en 2024

Le système d’exploitation a récemment proposé l’intégration d’un Upscaler basé sur l’intelligence artificielle qui permet d’optimiser la qualité d’image et le rendu sonore.

La plateforme s’est également récemment dotée d’une section dédiée aux plus jeunes avec Vidaa Kids (disponible uniquement en anglais pour le moment) et des options de contrôle parental renforcées. Encore très attachés à la box des opérateurs, les dernières statistiques montrent que 54% des Français consomment leur contenu audiovisuel directement sur leur Smart TV, sans passer par le décodeur de leur fournisseur d’accès Internet.

En outre, on peut désormais compter sur de nombreuses applications préinstallées dont les plus populaires comme Netflix, Prime Video, YouTube et plus récemment SFR TV, M6+, TF1+ et Paramount+. Notez aussi l’intégration d’un assistant vocal et d’une interface Connectlife qui centralise la gestion des appareils Hisense connectés.