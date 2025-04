Deux nouveaux vidéoprojecteurs Hisense débarquent : ce modèle nomade va vous surprendre, l’autre transforme votre salon !

Hisense vient d’annoncer l’arrivée prochaine de deux vidéoprojecteurs laser qui seront disponible dès le mois de juillet : le M2 Pro, un modèle 4K compact et nomade, et le PT1, un triple laser à ultra-courte focale.

Hisense PT1 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La marque chinoise Hisense poursuit sa stratégie d’innovation sur le marché des vidéoprojecteurs laser en enrichissant sa gamme TriChroma DLP à focale classique. Le M2 Pro, qui s’inscrit dans la série Smart Mini et vient remplacer la gamme C2 comprenant le C2 Pro dont vous pouvez lire notre test complet. Ce nouveau modèle se distingue par sa compacité et sa vocation nomade, tout en promettant une expérience visuelle et sonore de haut niveau.

Hisense M2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Selon Hisense, ce projecteur est conçu pour être transporté facilement, tenant dans un sac à dos, sans pour autant faire de compromis sur la qualité d’image ou de son. Il est livré avec un caisson en polystyrène, comme les modèles JMGO, par exemple.

Le M2 Pro propose une définition Ultra HD et peut projeter une image de 65 jusqu’à 200 pouces en diagonale, ce qui le place parmi les modèles les plus polyvalents de sa catégorie. Il s’appuie sur la technologie TriChroma DLP, basée sur un triple laser RVB, qui permet d’atteindre une très large couverture du spectre BT2020. Côté luminosité, Hisense communique sur un pic à 1300 Lumens ANSI, une valeur qui devrait permettre une utilisation dans diverses conditions d’éclairage, même si une pièce sombre reste préférable pour profiter pleinement du contraste (1000:1, selon Hisense) et de la profondeur des noirs. Le projecteur intègre également un zoom optique, permettant d’ajuster précisément la taille de l’image sans perte de résolution, ainsi qu’une correction automatique des trapèzes pour faciliter l’installation et l’utilisation au quotidien. Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision.

Hisense M2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Côté audio, il peut compter sur la présence de deux haut-parleurs de 10W chacun optimisés par Harman Kardon et affiche une compatibilité avec les formats DTS Virtual X et Dolby, intégré directement dans le châssis. L’appareil propose une entrée HDMI 2.1 eARC, une prise audio jack 3,5 mm et un port USB-A 3.0. Pour le gaming, il supporte la définition Ultra HD à 60 Hz et peut monter jusqu’à 240 Hz avec une définition Full HD, ce qui est assez remarquable.

Hisense M2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le M2 Pro fonctionne sous le système d’exploitation VIDAA U, qui donne accès aux principales plateformes de streaming. Le projecteur est ainsi pensé pour une utilisation polyvalente, que ce soit dans le salon, sur une terrasse ou même en extérieur, à condition de disposer d’une alimentation adaptée.

Un triple laser ultra courte focale pour le salon : le Hisense PT1

En parallèle du M2 Pro, Hisense prépare également le lancement du PT1, un nouveau projecteur à ultra courte focale rentrant dans la catégorie des « Laser Cinéma », c’est-à-dire dépourvu de tuner et livrer sans écran. Ce modèle se présente comme le successeur du PL2 et entend consolider la position de la marque sur ce segment, où elle revendique déjà 41 % de parts de marché en volume en France.

Le PT1 se distingue par sa capacité à projeter une image allant de 80 jusqu’à 150 pouces, tout en étant conçu pour une intégration facilitée dans le salon ou une salle dédiée. En effet, il profite d’une fonction de focale ajustable qui lui permet de moduler la taille de l’image avec le même recul par rapport au mur ou à l’écran. Il embarque la technologie TriChroma 4K, développée par Hisense déjà présente sur plusieurs appareils de la marque.

Hisense PT1 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sa luminosité de 2500 Lumens ANSI est annoncée comme suffisante pour une utilisation en pleine journée, même sans écran technique, tandis que le contraste natif de 3000:1 vise à offrir des noirs plus profonds. Le vidéoprojecteur supporte les formats Dolby Vision et HDR10+. Il est également compatible IMAX et propose un mode d’image Filmmaker pour respecter au mieux la colorimétrie voulue par le réalisateur.

Il est doté de plusieurs fonctions d’optimisation de l’image limitant ainsi les interventions des utilisateurs peu familiers avec les paramètres techniques. Le design du PT1 se veut à la fois compact et premium avec des petites touches dorées. Il est biseauté à l’avant, ce qui n’est pas sans rappeler le PX3-Pro, un modèle plus haut de gamme.

Hisense PT1 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le PT1 embarque également le système d’exploitation VIDAA U, offrant un accès direct à des applications telles que MyCanal, Disney+ ou Apple TV+, sans nécessiter de boîtier externe. Enfin, pour la partie audio, il profite de deux tweeters à l’avant (15W) et deux autres vers le haut (8W). La télécommande qui accompagne le PT1 est rétroéclairée. C’est d’ailleurs la même qui est livrée avec le M2 Pro.

Hisense PT1 télécommande // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est compatible DTS:X et Dolby Atmos. Côté connectiques, il dispose de trois entrées HDMI dont deux à la norme 2.1 (eARC) et une autre 2.0. Il y a aussi deux ports USB-A 3.0, une sortie optique, une sortie audio jack 3,5 mm et un port Ethernet.

Prix et disponibilité des Hisense M2 Pro et PT1

La commercialisation du Hisense M2 Pro est annoncée pour juillet 2025, à un prix public indicatif de 1300 euros environ. Notez qu’il sera très probablement accompagné d’autres modèles de cette série M2 dans les mois à venir.

Le vidéoprojecteur à ultra courte focale Hisense PT1 sera disponible fin juillet pour un prix de 2600 euros environ.