Xiaomi TV A 2026 : de nouveaux téléviseurs 4K abordables avec Google TV arrivent sur le marché mondial

Xiaomi continue d’étendre sa gamme de téléviseurs intelligents avec l’annonce de la série Xiaomi TV A 2026. Succédant aux modèles de 2025, cette nouvelle gamme promet d’offrir une expérience 4K complète avec Google TV, tout en restant accessible.

Xiaomi TV A 2026 // Source : Xiaomi

La série Xiaomi TV A 2026 est équipée d’un écran LCD avec une résolution 4K (3840 x 2160 pixels), assurant une image nette et détaillée. Bien qu’elle ne dispose pas d’un panneau QLED comme les modèles de la série Pro, elle prend en charge le HDR10, qui améliore le contraste et la gamme de couleurs pour une expérience visuelle plus riche, selon la marque. La technologie MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) est également intégrée, permettant une lecture fluide des vidéos avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

De plus, le mode Filmmaker est présent, offrant la possibilité de regarder des films et des séries comme le réalisateur l’a prévu, sans modifications d’image artificielles. On note l’intégration d’une fonction de réduction de la lumière bleue et d’une option DC Dimming, qui réduisent la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Xiaomi TV A 2026 // Source : Xiaomi

Audio DTS et Google TV aux commandes

En ce qui concerne l’audio, la Xiaomi TV A 2026 dispose de deux haut-parleurs compatibles avec Dolby Audio et DTS:X, offrant une expérience sonore immersive. Tous les téléviseurs Xiaomi TV A 2026 embarquent le système d’exploitation Google TV donnant accès à de nombreuses applications, des services de streaming et des contenus, ainsi qu’à l’assistant vocal Google Assistant, qui permet de contrôler le téléviseur et d’autres appareils connectés par la voix.

Xiaomi TV A 2026 // Source : Xiaomi

En termes de connectivité, la Xiaomi TV A 2026 est équipée de trois ports HDMI (dont un avec eARC et ALLM pour une meilleure expérience de jeu), d’un port USB, d’un port LAN, du Wi-Fi double bande et du Bluetooth 5.0. Elle prend également en charge les fonctions Google Cast, Miracast et Apple AirPlay pour le partage de contenu depuis des appareils mobiles.

Design métal et plusieurs tailles de 43 jusqu’à 65 pouces

Esthétiquement, la série Xiaomi TV A 2026 propose un design métallique, qui lui confère une apparence moderne et élégante, selon la marque.

Xiaomi TV A 2026 // Source : Xiaomi

La gamme est disponible en quatre tailles d’écran : 43, 50, 55 et 65 pouces. Notez que le modèle 32 pouces, présent dans la gamme précédente, n’est pas inclus dans cette nouvelle série, mais pourrait être ajouté ultérieurement. La proposition de Xiaomi réside dans son rapport qualité/prix, offrant une combinaison de fonctionnalités avancées et d’une expérience utilisateur intuitive

Pour l’instant, la date de lancement en Europe n’est pas encore connue. Rappelons que la série Xiaomi TV A 2025 est actuellement vendue à partir de 169 euros.