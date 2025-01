Redmi Note 14 : Boulanger réduit déjà le prix des nouveaux smartphones Xiaomi abordables

C’est la série phare de Xiaomi. Le constructeur renouvelle sa gamme Redmi Note 14, dans une 14 ᵉ itération qui prend le virage de l’intelligence artificielle.

Les nouveaux Xiaomi Redmi Note 14 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

À chaque nouvelle édition, les Redmi Note font de moins en moins de compromis. La série 14 ne fait pas figure d’exception et propose des configurations musclées, surtout en photo, pour moins de 400 euros.

À l’occasion de leur sortie et jusqu’au 31 janvier, Boulanger les affiche avec de belles remises, pouvant atteindre 120 euros grâce à la revente de son ancien smartphone :

le Redmi Note 14 Pro+ 5G est accessible à 451,99 euros au lieu de 501,99 euros avec le code XIAO50 , un prix pouvant être réduit de 70 euros supplémentaires avec le bonus reprise ;

est accessible à 451,99 euros au lieu de 501,99 euros avec le code , un prix pouvant être réduit de 70 euros supplémentaires avec le bonus reprise ; le Redmi Note 14 Pro 5G est disponible à 351,99 euros au lieu de 401,99 euros avec le code XIAO50 , un tarif susceptible de tomber à 301,99 euros avec le bonus reprise ;

est disponible à 351,99 euros au lieu de 401,99 euros avec le code , un tarif susceptible de tomber à 301,99 euros avec le bonus reprise ; le Redmi Note 14 5G est affiché à 271,99 euros au lieu de 301,99 euros avec le code XIAO30 et peut descendre à 221,99 euros avec le bonus reprise.

Attention, ces offres de lancement sont éphémères et les codes de réduction sont limités aux 100 internautes les plus rapides.

Notez également que ces trois smartphones peuvent être réglés en 20 fois sans frais depuis le site de Boulanger.

Redmi 14 Pro+ 5G : un as de la photo, mais pas uniquement

S’il est une fonctionnalité sur laquelle les Redmi misent avant tout, c’est bien la photo. La preuve en est avec le Redmi Note 14 Pro+ 5G et son impressionnant triple capteur de 200 + 8 + 2 mégapixels. Mais la définition de l’image ne fait pas tout, et Xiaomi l’a bien compris.

Le constructeur a donc intégré quelques touches d’IA à son dernier-né afin de sublimer ses clichés. Netteté, luminosité, réalisme : vos photos ressortent magnifiées, sans aucune intervention de votre part. La marque met aussi à disposition un puissant outil de retouche photo pour effacer des personnes ou des objets en un clic, étendre une photo ou mettre en valeur les visages. Grâce à la puce Snapdragon 7s Gen 3, les photos sont en prime capturées à grande vitesse, afin de ne jamais laisser s’échapper un moment unique.

Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Xiaomi

Doué en photo, le Redmi Note 14 Pro+ 5G regorge aussi d’atouts pratiques pour la productivité : traduction en temps réel, génération de résumés, retranscription d’une vidéo ou d’une conversation. Des fonctionnalités qu’il est difficile d’oublier une fois qu’on les a essayées.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G sait se rendre essentiel. Pour cela, Xiaomi l’a équipé d’une grande batterie de 5 110 mAh avec une charge ultra rapide de 120 watts afin de ne jamais tomber à plat.

Pour sa sortie, le Redmi Note 14 Pro+ 5G est proposé par Boulanger à seulement 381,99 euros au lieu de 501,99 euros avec le code XIAO50 et en tenant compte d’un bonus reprise de 70 euros.

Redmi Note 14 Pro 5G : le champion de l’endurance

Plus accessible encore, le Redmi Note 14 Pro 5G fait finalement très peu de concessions face au modèle « plus ». La principale différence réside dans le choix du processeur et de la batterie.

Xiaomi a fait le choix d’un SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra, adossée jusqu’à 12 Go de mémoire vive. La performance est donc toujours au rendez-vous.

Côté endurance, si la capacité de la batterie reste identique, le Redmi Note 14 Pro 5G se contente d’une charge rapide 45 W au lieu des 120 W du modèle Pro+ 5G.

Le Redmi Note 14 Pro 5G // Source : Xiaomi

Pour le reste, pas de changement ! Le Redmi Note 14 Pro 5G profite du même panneau OLED 120 Hz de 6,67 pouces affichant avec une définition de 1,5 K.

Côté photo, il hérite aussi du même bloc photo que le Redmi 14 Pro+ 5G, avec le capteur principal de 200 mégapixels. Vous retrouverez également les mêmes outils d’IA pour retoucher vos photos. En revanche, ceux dédiés à la productivité restent l’apanage de la version « plus ».

À peine lancé, le Redmi Note 14 Pro 5G voit déjà son tarif fondre. Grâce au code limité XIAO50, il passe ainsi de 401,99 euros à 351,99 euros. Vous avez un smartphone à faire reprendre ? Vous pouvez alors compter sur une remise supplémentaire de 50 euros.

Redmi Note 14 5G : la 5G à prix mini

Vous souhaitez profiter de la 5G avec un smartphone à petit prix ? Le nouveau Redmi Note 14 5G est certainement le modèle qu’il vous faut.

Équipé de la puce Mediatek Dimensity 7025-Ultra, il propose des performances équivalentes au modèle Pro, tout en garantissant une compatibilité avec le réseau mobile de dernière génération.

Pour le reste, le Redmi Note 14 5G fait presque aussi bien que ses grands frères avec son écran AMOLED 120 Hz, sa batterie de 5 110 mAh et les fonctionnalités de retouches photo IA.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

La différence la plus notable réside dans le bloc photo, où le capteur principal passe de 200 à 108 mégapixels. Voilà comment Xiaomi est parvenu à tirer vers le bas le prix de son Redmi Note 14 5G.

D’autant que lui aussi profite d’une remise immédiate chez Boulanger. Grâce au code promo XIAO30, son prix descend à 271,99 euros au lieu de 301,99 euros. Ici encore, le bonus de reprise peut réduire le tarif de 50 euros supplémentaires.