Xiaomi TV A Pro 2026 : prix, tailles, caractéristiques… tout savoir sur la nouvelle gamme QLED à partir de 300 euros

Xiaomi lance sa nouvelle série TV A Pro 2026, une gamme de téléviseurs QLED 4K disponible en cinq tailles, dotée de Google TV et de fonctionnalités pour le divertissement et le jeu.

Xiaomi TV A Pro 2026 // Source : Xiaomi

Xiaomi vient d’officialiser la commercialisation de la série TV A Pro 2026, composée de modèles 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Selon la marque, cette gamme vise à rendre la technologie QLED (dalle LCD) plus accessible, tout en misant sur une expérience immersive et une connectivité complète. Le design est soigné, avec une finition métallique et un cadre ultra-fin, quelle que soit la diagonale.

Xiaomi TV A Pro 2026 // Source : Xiaomi

Les TV s’appuient sur deux pieds en Y inversé. Xiaomi cible ainsi un public à la recherche d’un téléviseur polyvalent, adapté aussi bien au streaming qu’au jeu vidéo, et positionne sa série face aux références QLED de Samsung, TCL ou Hisense mais aussi Panasonic, par exemple.

Chaque modèle de la gamme TV A Pro 2026 est équipé d’une dalle QLED Ultra HD (3840 x 2160 pixels) affichant une très grande profondeur de couleurs et couvrant 92 à 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, selon Xiaomi. En outre, la marque promet de larges angles de vision. Le format HDR10+ est supporté sur toutes les tailles, à l’exception des modèles 43 et 50 pouces, qui propose néanmoins le Filmmaker Mode et la technologie MEMC pour une meilleure fluidité.

MEMC // Source : Xiaomi

Rappelons que le mode Filmmaker, intégré sur l’ensemble de la série, permet de respecter la vision du réalisateur pour les contenus cinéma.

Des différences techniques selon la taille de l’écran

Si la base technique est commune à tous les modèles, des différences sont toutefois présentes selon la diagonale. Ainsi, le modèle 43 pouces a une fréquence de rafraîchissement limité à 60 Hz, sans la possibilité d’activer le mode Game Boost ou le DLG 120 Hz. Ce téléviseur s’adresse donc principalement à un usage familial et polyvalent, sans orientation spécifique vers le jeu vidéo. Sa luminosité atteint 300 cd/m², selon la marque. Il faut donc principalement l’utiliser dans les environnements les plus sombres possibles.

À partir de 50 pouces, Xiaomi intègre le mode DLG (Dual Line Gate), qui permet d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz via HDMI, un argument mis en avant pour les amateurs de jeux vidéo.

Xiaomi TV A Pro 2026 // Source : Xiaomi

Le modèle 50 pouces, ni 43 pouces ne prennent en charge le HDR10+, contrairement aux tailles supérieures. Les modèles 55, 65 et 75 pouces proposent tous le DLG 120 Hz, le Game Boost, le HDR10+, le Filmmaker Mode et la compensation de mouvement MEMC, ce qui les rend particulièrement adaptés à la fois au visionnage de films et aux usages ludiques exigeants.

Sur l’ensemble de la série, l’audio repose sur deux haut-parleurs de 10 W et la technologie Xiaomi Sound. La compatibilité avec Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X est généralisée. Le système d’exploitation est Google TV, avec Google Assistant intégré, Google Cast, Miracast et Apple AirPlay 2, ce qui offre un accès direct à Netflix, Prime Video et YouTube dès la première utilisation. Le processeur Quad-core A55, accompagné de 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, assure la fluidité de navigation et le lancement des applications.

Xiaomi TV A Pro 2026 // Source : Xiaomi

La connectique est complète : trois ports HDMI (dont un eARC), un port USB 2.0, une prise Ethernet, une entrée composite AV et une sortie optique sont présents sur chaque modèle. Le Wi-Fi bi-bande (2,4/5 GHz) et le Bluetooth 5.0 permettent de connecter facilement des périphériques audio ou des accessoires. Le système de diffusion DVB-T2/C et DVB-S2 garantit la compatibilité avec la télévision numérique terrestre, le câble et le satellite.

Disponibilité et prix de la série Xiaomi TV A Pro à partir de 300 euros

Xiaomi annonce une politique de prix particulièrement offensive pour sa série TV A Pro 2026. En effet, le modèle 43 pouces est proposé à 299 euros, le 50 pouces à 399 euros, le 55 pouces à 449 euros, le 65 pouces à 599 euros tandis que le 75 pouces est à 799 euros.