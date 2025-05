TV LCD Panasonic, toutes les nouveautés LED et Mini-LED enfin révélées

En plus de ses téléviseurs OLED, Panasonic annonce, pour 2025, le lancement de sa gamme complète de téléviseurs intelligents LED 4K. Ces nouvelles séries – W95B, W93B et W85B – associent ingénierie japonaise, design minimaliste et technologies avancées pour répondre aux attentes des foyers en quête de performances visuelles et sonores.

Panasonic gamme TV LCD // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Après la présentation officielle de la série OLED la plus haut de gamme Z95B, Panasonic a également annoncé la commercialisation d’autres modèles de téléviseurs OLED avec les séries Z80B et Z90B. Mais la marque nipponne propose aussi en 2025 plusieurs gammes de TV LCD. Il s’agit des séries W95B, W93B et W85B.

En outre, la société propose d’autres modèles d’entrée de gamme, les séries W61A ainsi que des TV HD et Full HD S55A, S50A, S45A, S40A et N30A, cette dernière étant dépourvue de système Smart TV donc non connectée. Il y en a donc pour tous les goûts.

Panasonic télécommande 2025 // Source : Panasonic

Toutes utilisent un panneau de rétroéclairage LED ou Mini-LED, selon le positionnement dans la gamme. En voici tous les détails.

Panasonic 85W95B // Source : Panasonic

W95B, du Mini-LED à bord

La série de téléviseurs Panasonic W95B est déclinée en 55, 65, 75 et 85 pouces. Cette dernière version est le modèle le plus grand de la marque alors que la concurrence propose également des TV de 98, 100 et même 115 pouces, notamment chez Hisense ou TCL. Elle profite d’un système de rétroéclairage Mini-LED avec un panneau de Quantum Dots pour optimiser le contraste ainsi que les couleurs tout en minimisant le phénomène de blooming qui touche les TV LCD, par rapport aux TV OLED qui en sont totalement dépourvus. À ce sujet, Panasonic ne communique pas le nombre exact de zones, mais indique que cette génération embarque 2,5x plus de zones que la précédente.

Panasonic W95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les TV W95B embarquent le processeur de traitement d’image HCX Pro AI MK II, comme les modèles OLED de la marque assurant un rendu des plus justes, aussi qualitativement que possible, ainsi que la mise à l’échelle des contenus. Notez ainsi le traitement en temps réel des images pour une optimisation des plus précises. La série W95B est compatible avec les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ. La technologie Hybrid Tone Mapping, introduite sur la série W95B, optimise la gestion des hautes lumières et des zones sombres, assurant des images éclatantes et réalistes.

Panasonic W95B // Source : Panasonic

Cette série est dotée d’un système audio Dynanimc Theater Surround avec deux haut-parleurs et un caisson de basses. Elle peut également compter sur toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo avec le support du VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Il y a plusieurs entrées HDMI 2.1 et la dalle prend en charge la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz.

Panasonic W95B // Source : Panasonic

Enfin, côté design, la série W95B a des bords très fins et s’appuie sur un pied central plus ou moins large, selon la diagonale. Ce pied est de type tubulaire proposant un style plutôt aérien.

Panasonic W95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Notez que la version de 85 pouces dispose de deux pieds écartés.

Panasonic 85W95B // Source : Panasonic

Du LED à 144 Hz avec la série W93B

La série W93B est assez similaire à la série W95B tout en proposant, malgré tout, certains compromis. Le plus significatif est la présence d’une dalle LED, mais sans panneau de Quantum Dots.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Elle est déclinée en 43, 50, 55 et 65 pouces. Elle est équipée du même chipset de traitement d’image que la série W95B et propose exactement les mêmes technologies d’optimisation pour les jeux vidéo ainsi que la barre de jeux. Le système audio est légèrement moins bien abouti. Les deux séries utilisent le système Fire TV pour l’accès aux plateformes de streaming et offrant un très grand nombre d’applications. On peut compter sur la compatibilité avec les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ.

Panasonic W93B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La série W93B utilise un pied central qui ne pivote pas.

Panasonic W93B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Par ailleurs, les modèles W95B et W93B proposent le mode calibré Prime Video, optimisant automatiquement la qualité d’image pour les contenus Prime Video. Ils sont également compatibles Calman Ready, facilitant le calibrage professionnel des couleurs.

Un panneau de Quantum Dots avec rétroéclairage LED sur la série W85B

La nouvelle série W85B utilise, pour sa part, une dalle QLED, c’est-à-dire composée d’un système de rétroéclairage LED et d’un panneau de Quantum Dots. Elle est déclinée en 43, 50, 55 et 65 pouces. Elle supporte la fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et animée par le chipset HCX.

Panasonic W85B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le système audio s’appuie sur la technologie Surround Sound Pro avec deux haut-parleurs et un caisson. Notez la présence d’un pied central positionné sur une plaque lestée. Comme les séries 2025 W95B et W93B, elle embarque le système Fire TV. Pour les jeux vidéo, elle propose également les mêmes technologies d’optimisation, la barre de jeux et les entrées HDMI 2.1. Les formats Dolby Vision et HDR10+ sont supportés.

Panasonic W85B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les autres séries TV Panasonic Ultra HD LED W80A et W61A

En 2025, Panasonic propose également la série W80A en 43, 50, 55 et 65 pouces. Capable d’afficher une image Ultra HD, elle utilise un panneau LED avec un panneau de Quantum Dots et un processeur de traitement d’image HCX. La dalle est de type 50/60 Hz, animée par Fire TV avec deux haut-parleurs. Il y a également plusieurs entrées HDMI 2.1. Cette série est dotée d’un pied central posé sur un socle plat.

La série Panasonic W61A est proposée en 43, 50, 55 et 65 pouces avec un panneau LED et un processeur 4K Color Engine. Elle est animée par le système Tivo et son lot d’applications. Ce système peut également suggérer des contenus à regarder, selon le profil de chacun et proposer des films ainsi que des séries, selon les différentes plateformes. Là aussi, il y a un pied central.

Du HD ou Full HD de 24 jusqu’à 40 pouces en mode connecté ou non

Enfin, la marque a également annoncé la commercialisation des séries d’entrée de gamme S55A/S50A, S45A/S40A et N30A. Cette dernière, HD, n’est pas connectée proposant des diagonales de 24 et 32 pouces avec un pied central. Les séries S45A et S55A sont déclinées en 32 et 40 pouces offrant une image Full HD.

Les séries S40A et S50A ont des diagonales de 24 et 32 pouces avec une définition HD. Toutes utilisent un système de rétroéclairage LED. Les séries S40A et S45A sont animées par le système Tivo alors que les modèles S50A et S55A profitent de Fire TV.

Panasonic TV line-up LCD 2K // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Prix et disponibilité

Malgré nos désirs et tentatives d’obtenir les prix pour les différentes diagonales de ces trois séries, Panasonic n’a pas encore souhaité communiquer sur les tarifs. Nous devrions en savoir plus dans les prochaines semaines. Nous savons seulement que tous ces modèles seront disponibles courant juillet 2025.