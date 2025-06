RB-F10, les écouteurs sans fil ouvert signés Panasonic

Le fabricant japonais Panasonic vient d’annoncer le lancement de ses nouveaux écouteurs sans fil RB-F10, qui adoptent une approche tendance du marché audio personnel : l’ouverture vers l’extérieur.

Alors que le format ouvert a vraiment le vent en poupe, Panasonic se lance sur ce segment de marché. Il vient au côté de très nombreux fabricants spécialisés dans les produits, mais pas que puisque certaines marques de smartphones s’y mettent également à l’image de Honor qui propose les très bons Earbuds Open. Contrairement aux modèles traditionnels qui isolent complètement l’utilisateur, ces écouteurs privilégient un design ouvert permettant de rester attentif aux sons environnants tout en profitant d’une expérience audio de qualité.

Un concept innovant pour l’écoute en toute sécurité

D’après la marque, les Panasonic RB-F10 répondent à un besoin spécifique des utilisateurs qui souhaitent concilier écoute musicale et vigilance environnementale. Ainsi, ils se positionnent au-dessus de l’oreille, à la manière de lunettes, sans pénétrer dans le conduit auditif.

Cette approche s’avère particulièrement pertinente pour les activités sportives en extérieur, où la sécurité constitue un enjeu majeur. Les coureurs peuvent ainsi entendre les sonnettes de vélo ou les véhicules qui approchent, tandis que les cyclistes restent alertes aux signaux sonores de la circulation. Au bureau, cette technologie permet de ne pas manquer les interactions avec les collègues ou les annonces importantes.

Les porteurs de lunettes trouveront également dans ce produit une alternative intéressante aux casques volumineux ou aux écouteurs intra-auriculaires souvent inconfortables lors d’un port prolongé. Le système de maintien utilise des grips en silicone souple qui assurent une fixation discrète et stable pendant les sept heures d’autonomie annoncées.

Technologies embarquées et performances audio

Selon Panasonic, les RB-F10 intègrent la dernière version du Bluetooth 5.4, garantissant des connexions rapides et stables même dans des environnements encombrés. Cette technologie permet également la connexion simultanée à deux appareils, facilitant le passage entre smartphone et ordinateur portable sans manipulation complexe.

Le fabricant a équipé chaque écouteur de deux microphones associés à la technologie de beamforming et à un système de réduction de bruit ambiant (ENC). Xiaomi propose également cette technologie sur les OpenWear Stereo, mais sans réussite, après l’avoir testé. Cette configuration vise à obtenir des appels clairs, même dans des conditions difficiles, notamment en extérieur par temps venteux.

Le design ouvert a permis d’intégrer des haut-parleurs plus volumineux que sur les modèles traditionnels. Avec un transducteur de 17 x 12 mm, ces écouteurs délivrent un son plus puissant et plus riche, pour obtenir la restitution des détails lors de l’écoute de podcasts, de musique ou de conversations téléphoniques.

Notez la compatibilité avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant sur ce modèle. Côté contrôle, on peut compter sur des surfaces tactiles présentes sur chaque écouteur pour la gestion du volume, la navigation entre les pistes et le passage de l’écoute musicale aux appels téléphoniques.

Autonomie et fonctionnalités pratiques

D’après le constructeur, les RB-F10 offrent une autonomie de sept heures en écoute continue, complétée par dix-huit heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact. C’est tout à fait correct pour ce type d’écouteurs. Quinze minutes de charge suffisent pour obtenir une heure d’écoute supplémentaire.

La certification IPX4 garantit une résistance aux éclaboussures et à la transpiration, rendant ces écouteurs adaptés aux activités sportives intensives en salle comme en extérieur.

Disponibilité et prix des écouteurs Panasonic RB-F10

Les écouteurs sans fil Panasonic RB-F10 sont commercialisés au prix de 89,99 euros. Deux coloris sont proposés : noir et beige.