Test des Xiaomi OpenWear Stereo : un concept séduisant, une réalisation perfectible

Les Ă©couteurs Xiaomi OpenWear Stereo // Source : Tristan Jacquel

Courir en musique sans se couper du monde extĂ©rieur, travailler en open space tout en restant concentrĂ©, ou simplement profiter de ses podcasts en gardant une oreille attentive Ă son environnement : les Ă©couteurs ouverts rĂ©pondent Ă un besoin croissant. Xiaomi se lance sur ce segment avec les OpenWear Stereo et promet confort, praticitĂ©, ainsi qu’une mystĂ©rieuse technologie de rĂ©duction du son vers l’extĂ©rieur. Sur le papier, la proposition est sĂ©duisante, mais tout n’est pas rose.

Ces Ă©couteurs ouverts viennent concurrencer les Bose Ultra Open Earbuds, Sony LinkBuds Open, Huawei FreeClip, Nothing Ear (open), Shokz OpenFit Air ainsi qu’aux rĂ©cents JVC Nearphones HA-NP40T.

Xiaomi OpenWear Stereo Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Xiaomi.

Xiaomi OpenWear Stereo De jolies formes et des matériaux de qualité

Les Xiaomi OpenWear Stereo se distinguent par un format plutĂ´t imposant. Chaque Ă©couteur arbore une forme ergonomique avec un crochet auriculaire en silicone à âme mĂ©tallique soigneusement galbĂ©. Celui-ci Ă©pouse la courbe naturelle de l’oreille. Contrairement aux Ă©couteurs traditionnels, les OpenWear ne bloquent pas le conduit auditif : ils reposent dĂ©licatement sur l’oreille et permettent une Ă©coute naturelle de l’environnement. En pratique, on entend parfaitement ce qui se passe autour de soi, aussi bien que si l’on ne portait pas d’écouteurs.

La grille du transducteur des Xiaomi OpenWear Stereo // Source : Tristan Jacquel

Le confort de port est de très bon niveau, le contact du crochet doux et souple ; l’écouteur lui-même entre à peine en contact avec le pavillon de l’oreille. Les porteurs de lunettes ne seront pas gênés, car le crochet de l’écouteur n’entre pas en contact avec celui des binocles. Les Xiaomi OpenWear Stereo sont très stables et l’on peut très clairement envisager de pratiquer une activité sportive en les portant. Aucun risque qu’ils ne tombent. Leur certification IP54 assure qu’ils résistent aux projections d’eau et à la transpiration.

L’Ă©couteur laisse le canal auditif totalement libre // Source : Tristan Jacquel

Chaque écouteur dispose d’une zone tactile localisée au niveau du logo Xiaomi. Par ailleurs, un détecteur de port est présent pour interrompre automatiquement la lecture lorsque les écouteurs sont ôtés. La qualité des matériaux semble très bonne, notamment le silicone employé pour les crochets.

Le boîtier de rangement est imposant, mais assez fin pour être glissé dans une poche et ne pas entraver l’utilisateur dans ses mouvements.

Les Ă©couteurs Xiaomi OpenWear Stereo dans leur Ă©tui de rangement // Source : Tristan Jacquel

Il est fabriqué avec un plastique grainé, qui facilite sa préhension. À l’intérieur, chaque écouteur dispose de son logement aimanté. Il y a un bouton d’appairage pour coupler les écouteurs avec un dispositif Bluetooth. À l’extérieur, une LED en façade renseigne sur l’état de charge du boîtier. La charge s’effectue par le biais d’un port USB-C. Enfin, la charge sans fil n’est pas prise en charge.

Xiaomi OpenWear Stereo Des commandes tactiles capricieuses

La manipulation des zones tactiles n’a malheureusement rien d’évident. Le fait que les écouteurs flottent, en quelque sorte, devant le pavillon de l’oreille, en complique le contrôle. En tapotant doucement, on risque que la commande ne soit pas prise en compte. En tapotant trop franchement, on cogne l’écouteur contre l’oreille. C’est d’autant plus gênant que le contrôle du volume ne s’effectue pas par glissement, mais par pressions successives.

Voici la programmation par défaut des zones :



Écouteur gauche Écouteur droit Une pression Lecture / pause Lecture / pause Deux pressions Piste suivante Piste précédente Trois pressions Augmenter le volume Diminuer le volume Pression prolongée Annulation du bruit des appels Assistant vocal

Pendant ce test, j’ai fréquemment pesté contre le fonctionnement approximatif des commandes tactiles, même si avec de la persévérance il semble possible de s’en accommoder. Des boutons à pincer comme sur les Nothing Ear (open) sont en tout cas bien plus fiables.

Xiaomi OpenWear Stereo L’application pour une rapide configuration

C’est l’application Xiaomi Earbuds qui permet d’ajuster les paramètres des écouteurs, notamment de modifier les commandes tactiles par défaut. L’application est un peu chiche, avec seulement deux profils d’égalisation (renforcement des aigus ou des voix) et aucune possibilité d’ajuster les basses fréquences. Autrement dit, il faudra se contenter de la signature sonore par défaut, sans possibilité valable de personnalisation.

Xiaomi Earbuds Télécharger gratuitement

Xiaomi OpenWear Stereo Une réduction de bruit intrigante

Les Xiaomi OpenWear Stereo ne disposent pas de rĂ©duction de bruit active des bruits parasites environnant l’auditeur, mais intègrent un système capable d’attĂ©nuer le son diffusĂ© par les Ă©couteurs, afin de ne pas dĂ©ranger l’entourage. Les fuites sonores sont effectivement un inconvĂ©nient avec les Ă©couteurs qui ne s’engagent pas dans le conduit auditif.

La grille du transducteur dĂ©diĂ© Ă l’annulation du bruit extĂ©rieur // Source : Tristan Jacquel

Ainsi, Xiaomi a intĂ©grĂ© un second transducteur Ă ses Ă©couteurs, dĂ©diĂ© Ă l’annulation des fuites sonores. Selon le mĂŞme principe qu’une ANC, ce transducteur diffuse la musique de manière inversĂ©e vers l’extĂ©rieur, afin de l’annuler. Selon Xiaomi, il ne faut pas dĂ©passer 50 % du volume d’écoute pour que cela fonctionne. En pratique, on reste pantois devant l’inefficacitĂ© de ce système inĂ©dit. Dans tous les cas, l’entourage entend la musique jouĂ©e aussi clairement que lorsque le système n’est pas activĂ©. Gageons qu’une mise Ă jour du firmware des Ă©couteurs corrigera ce problème.

Une correction en temps réel du son… inaudible

Autre promesse mal tenue, celle d’une égalisation en temps réel et selon les conditions de bruit environnants. Ce mode optionnel, n’apporte strictement rien lorsqu’il est activé dans l’application, et certainement pas un ajustement en temps réel des fréquences basses, moyennes et hautes comme cela est annoncé par le fabricant.

Un codec Bluetooth Hi-Res Audio

Xiaomi met en avant la prise en charge de la technologie de compression audio (codec) LHDC et sa certification Hi-Res Audio. Pour en profiter, il faudra utiliser un smartphone compatible, ce qui n’était pas mon cas pour ce test. Pour autant, il est important — sinon essentiel — de rappeler que le codec utilisĂ© pour la transmission Bluetooth n’impacte qu’à la marge, voire quasiment pas, la qualitĂ© du son. C’est une constante et il n’y a aucune raison que les Xiaomi OpenWear Stereo Ă©chappent Ă la règle. Et surtout, les qualitĂ©s techniques des transducteurs ne permettent clairement pas de profiter de la gamme de frĂ©quences Ă©tendues qu’offre le codec LHDC. Bref, il ne faut pas s’emballer Ă la lecture de telles spĂ©cifications techniques.

Les écouteurs Xiaomi OpenWear Stereo sont agréables à porter et solidement arrimés aux oreilles // Source : Tristan Jacquel

Ceci posé, la liaison Bluetooth est parfaitement stable et je n’ai observé aucune coupure pendant la lecture musicale, même en laissant mon smartphone dans la pièce d’à côté. Cloisons minces ou plancher bois, le signal passe et ne se dégrade pas.

La latence est perceptible dans les jeux vidéo, où le son arrive avec un peu de retard sur l’image. Rien de trop flagrant et l’on s’y habitue. Quant aux vidéos, son et image y sont parfaitement synchronisés et le confort est optimal pour regarder un film ou une série.

Xiaomi OpenWear Stereo Un son de piètre qualité

La diffusion du son est confiĂ©e Ă un transducteur dynamique rectangulaire de 17×12 mm, un format inhabituellement grand et sur le papier synonyme d’un son puissant et de basses frĂ©quences charpentĂ©es. Xiaomi annonce d’ailleurs des « basses puissantes », des « mĂ©diums doux » et des « aigus riches en dĂ©tails ». Ce n’est malheureusement pas du tout le cas : le son produit se distingue par un bien trop faible volume de basses frĂ©quences — par ailleurs peu profondes — un registre mĂ©dium sec et des hautes frĂ©quences brouillonnes. En outre, les colorations sont manifestes et le dĂ©sĂ©quilibre est tel qu’on entend surtout les frĂ©quences hautes. Pour le plaisir, on repassera.

La courbe de réponse des écouteurs Xiaomi OpenWear Stereo // Source : Tristan Jacquel

La courbe de rĂ©ponse illustre bien le fort dĂ©sĂ©quilibre entre les trois registres de frĂ©quences. Le grave est court (sec, sans profondeur ni puissance) et la bosse vers 150 Hz est insuffisante pour donner une impression de plĂ©nitude. Le registre mĂ©dium, quoique peu accidentĂ©, est bien trop en retrait du registre aigu, qui stĂ©rĂ©otype la signature sonore. La bosse vers 3-4 kHz est d’un volume au moins 4 fois supĂ©rieur aux frĂ©quences infĂ©rieures et notre oreille y est, pour ne rien arranger, hypersensible. Bref, ce n’est absolument pas mĂ©lodieux.

Grave : pas de profondeur et un cruel manque de volume

Médium : assez doux mais écrasé par le registre aigu

Aigu : d’énormes pics de volume colorent irrémédiablement les musiques écoutées ; pas de finesse pour couronner le tout

Les Xiaomi OpenWear Stereo // Source : Tristan Jacquel

Au-delà , le fait que ces écouteurs laissent entendre tous les bruits autour de soi n’arrange rien. Le grave déjà ténu ne s’entend presque plus en transports en commun ou au bord d’un boulevard. Il n’y a guère qu’au calme d’une forêt ou d’un sentier de campagne qu’on peut écouter les OpenWear Stereo dans de bonnes conditions.

Comportement dynamique et scène sonore

Parfois, une signature sonore approximative peut être compensée par un bon comportement dynamique et une scène sonore vaste et bien peuplée. Mais là aussi, les Xiaomi OpenWear Stereo échouent à flatter l’oreille. Leur comportement dynamique est très insuffisant. Le son est plat et peu entraînant. Seule consolation, la scène sonore est relativement large et n’oppresse pas. Pour autant, les plans sonores sont emmêlés et l’écoute de la musique ne transcende jamais.

Xiaomi OpenWear Stereo Une fonction mains-libres valable… en environnement calme

On aimerait vous dire que les écouteurs Xiaomi OpenWear Stereo se rattrapent et permettent de passer des appels téléphoniques dans de bonnes conditions. Le hic, c’est que leur format ouvert laisse entendre tous les bruits autour de soi, sans la moindre réduction de bruit passive.

L’Ă©tui de rangement des Xiaomi OpenWear Stereo // Source : Tristan Jacquel

C’est tout l’intérêt d’écouteurs ouverts me direz-vous, mais cela n’aide vraiment pas à entendre son interlocuteur. En outre, le filtrage des bruits autours de l’utilisateur est approximatif. Bref, ces écouteurs ne valent le coup d’être utilisés pour téléphoner qu’en environnement parfaitement calme.

Xiaomi OpenWear Stereo Une très bonne autonomie

Les Xiaomi OpenWear Stereo sont très endurants et peuvent tenir jusqu’à près de 8 heures, à condition de ne pas dépasser 50 % du volume. Une très bonne performance, prolongée par la capacité du boîtier à les recharger environ 4 fois.

Les écouteurs Xiaomi OpenWear Stereo sont disponibles en coloris crème ou gris et proposés à 99 euros (et même 79 euros au moment de ce test). Un tarif de prime abord raisonnable, mais finalement un peu salé au regard des prestations globales du produit. Si l’on tient absolument à utiliser des écouteurs ouverts qui encerclent les oreilles, on peut s’intéresser aux Nothing Ear (open), proposés à 149 euros mais bien plus convaincants.