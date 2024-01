Test des Huawei FreeClip : des écouteurs boucles d’oreilles

Les écouteurs Huawei FreeClip détonnent dans le paysage des écouteurs. Ni intras, ni boutons, ils diffusent le son indirectement dans l’oreille et n’offrent aucune réduction de bruit passive. Esthétiques et hyper-confortables, ils risquent de dérouter plus d’une paire d’oreilles avec leur son très particulier.

Moins d’un an après le lancement des décalés Freebuds 5, Huawei passe à la vitesse supérieure avec les Huawei FreeClip. Ces écouteurs boucles d’oreilles sont dotés d’une « boule acoustique » qui se positionne au bas du pavillon de l’oreille et ne diffuse pas directement le son dans le canal auditif. Un concept pour le moins surprenant d’un point de vue acoustique, proche de celui des Shokz OpenFit et qui n’est d’ailleurs pas sans poser quelques problèmes pour la bonne diffusion du son.

Huawei FreeClip Fiche technique

Modèle Huawei FreeClip Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 36 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 11,2 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Huawei.

Huawei FreeClip Faciles à installer et ultra-confortables

Les Huawei FreeClip sont composés de deux parties reliées par une tige semi-rigide. La partie antérieure des écouteurs appelée Comfort Bean (« haricot de confort », comprenne qui pourra) se glisse derrière l’oreille, tandis que celle logée dans le pavillon est nommée Acoustic Ball (boule acoustique). Huawei a logé dans son haricot toute l’électronique (récepteur Bluetooth, DAC, ampli) et dans la boule le transducteur dynamique qui diffuse le son. Les FreeClip sont intégralement recouverts de plastique brillant, façon miroir et remarquablement assemblés.

Ces écouteurs sont plutôt faciles à mette en place, bien que, spontanément, on ne sache pas trop à quelle hauteur les positionner. Selon Huawei, l’idéal est de placer l’anneau approximativement à l’horizontale. La façon d’installer ces écouteurs influence beaucoup leurs performances acoustiques. Dans mon cas, c’est en les glissant jusque derrière mes lobs d’oreilles que le son était le meilleur.

En l’absence du moindre bouton, c’est la tige et sa zone tactile qui permettent de piloter les FreeClip. Les possibilités offertes se limitent à la mise en pause de la lecture, au passage à une autre piste ou à la prise d’appels téléphoniques, ainsi qu’à l’invocation de l’assistant vocal. Aucun ajustement du volume n’est possible.

Le confort de port est déroutant dans un premier temps, car on a davantage l’impression de porter un anneau à l’oreille que des écouteurs. Le fait que le conduit auditif reste libre et exposé au bruit ambiant surprend également. Rapidement, on trouve les Huawei FreeClip agréables à porter. Ils exercent une pression très légère sur l’oreille et pour autant ne bougent pas d’un iota. On peut ainsi trottiner sans craindre de les perdre. Par ailleurs, ces écouteurs sont certifiés IP54 et ne craignent ni la poussière ni la pluie ni la transpiration.

Le boîtier de rangement est réalisé en plastique mat et lisse, ce qui ne facilite pas son ouverture à une seule main. Le couvercle ouvert, les écouteurs s’y rangent toutefois très facilement. Ce boîtier est équipé d’une LED d’état de charge et d’un bouton d’appairage Bluetooth. Il peut être alimenté par son port USB-C ou bien avec un chargeur sans fil Qi. Huawei fournit un petit câble USB.

Huawei FreeClip Pas de réglage de volume sur les écouteurs

Premier bémol, les Huawei FreeClip n’offrent strictement aucune réduction de bruit passive et l’on entend ce qui se passe autour de soi, comme si on ne portait pas d’écouteurs. Dans bien des cas, cela s’avère gênant et il n’y a guère qu’au plus grand calme qu’on peut profiter sereinement de la musique que l’on écoute. Huawei évoque une technologie de réduction des fuites acoustiques appelée Reverse Sound Field Acoustic System, qui réduirait les pertes audio de 6 à 17 dB. Seulement, le fonctionnement de cette technologie n’est pas révélé et on ne voit pas bien comment, dès lors que l’écouteur n’est pas placé contre le conduit auditif, ni dedans, il serait possible de réduire les fuites acoustiques.

À l’usage, ces écouteurs n’apportent que peu d’agrément. Les zones tactiles réagissent mal et il faut tâtonner à maintes reprises pour mettre la lecture en pause. L’impossibilité de contrôler le volume s’avère vite pénible, puisqu’il faut nécessairement accéder à son smartphone pour en fonction des titres écoutés, monter ou baisser le son.

Pour accéder aux réglages avancés, il faut s’en remettre à l’application Huawei AI Life, qui exige de créer un compte auprès du fabricant. L’app permet de mettre à jour les écouteurs, de modifier le comportement des zones tactiles et de changer la balance tonale avec un égaliseur. Malheureusement, il n’est pas possible de créer un profil personnalisé et les trois préétablis ne corrigent pas les défauts acoustiques constatés. Impossible également de reprogrammer les zones tactiles, pour ajuster le volume par exemple.

Une solide connexion Bluetooth

La connexion Bluetooth fonctionne parfaitement bien et les écouteurs se reconnectent très rapidement à leur source, même lorsque celle-ci est éloignée de plusieurs mètres. Les Huawei FreeClip sont compatibles avec la liaison Bluetooth multipoint, ce qui permet d’utiliser successivement deux appareils sans besoin de se déconnecter de l’un pour l’autre. La latence audio, soit le retard du son sur l’image, est perceptible dans les jeux vidéo, sans que cela ne soit trop perturbant. Aucun problème en revanche en lecture vidéo, où la synchronisation entre image et son est parfaite.

Enfin, les codecs audio SBC, AAC, L2HC et LC3 sont supportés, mais les différences de qualité sont parfaitement imperceptibles.

Huawei FreeClip De gros manques

À vouloir marquer les esprits avec des lignes audacieuses, Huawei semble avoir oublié que la forme doit servir la fonction. Or, avec un transducteur positionné hors de l’axe du canal auditif, lequel est ouvert à tous les bruits ambiants, la forme dessert précisément la fonction. C’est un peu comme écouter de la musique avec une enceinte orientée vers le plafond.

Sans surprise, les qualités acoustiques des Huawei FreeClip sont décevantes. L’éloignement au bas du pavillon de l’écouteur engendre des pertes acoustiques importantes ; le son produit par le transducteur n’arrive que partiellement au tympan, débarrassé des basses fréquences et par conséquent avec une emphase bien trop importante sur les fréquences moyennes et aiguës. Outre cette balance déséquilibrée, qui prive la musique de fondations, les qualités dynamiques des écouteurs sont très limitées : le son est anémique, plat. Autre aspect, le moindre bruit autour de soi vient polluer l’expérience audio et, dans la rue ou dans le tram, il est quasiment impossible d’entendre quoique ce soit, sinon une bouillie sonore.

La courbe de réponse est éloquente, avec une pente d’atténuation raide sous 100 Hz, qui ôte toute épaisseur et profondeur au son. Le registre médium est régulier, mais bien trop en avant en raison du grave en berne. Pour ne rien arranger, les hautes fréquences sont encore plus audibles.

Comportement dynamique et scène sonore

Le manque de punch est cruel et la compression dynamique éteint tout réalisme. Il n’y a guère que la largeur de la scène sonore qui soit convenable, même si elle n’est pas agencée avec précision.

Huawei FreeClip S’isoler pour passer des appels téléphoniques

S’il n’est pas très agréable d’écouter de la musique avec les Huawei FreeClip, ces écouteurs s’en sortent mieux pour les appels téléphoniques. Tout du moins lorsqu’on appelle dans un environnement calme, car absolument tous les bruits environnants parviennent aux oreilles sans la moindre atténuation. L’utilisateur est donc à la peine pour entendre ce qu’on lui dit en pleine rue ou dans un tram ; seul l’interlocuteur profite lui d’un filtrage correct des bruits.

Huawei FreeClip Une autonomie satisfaisante

Le point fort des écouteurs Huawei FreeClip, c’est clairement leur autonomie. Elle dépasse les 7h30 pour 8 heures annoncées. On pourra donc s’embarquer dans de longues sessions d’écoute — de préférence en environnement calme. Le boîtier de rangement peut en outre recharger trois fois les écouteurs. Autre point fort, le temps de charge est réduit à 40 minutes pour les écouteurs et un peu plus d’une heure pour le boîtier lorsqu’il est totalement déchargé.

Huawei FreeClip Prix et date de sortie

Les Huawei FreeClip sont disponibles en coloris bleu ou noir et proposés à 199 euros. À tarif équivalent, Huawei propose les Freebuds Pro 3, plus classiques dans leur design mais aux excellentes qualités acoustiques.