Test des Huawei Freebuds 5 : du confort, un point c’est tout

Design sculptural, compatibles Hi-Res Audio, dotés d’un système de réduction de bruit active et de contrôles tactiles, les écouteurs Huawei Freebuds 5 sont conçus pour créer le désir et satisfaire les amateurs d’écouteurs non intrusifs, avec leur structure Open Fit. Mais de nombreux bémols ternissent la partition.

Avec les Freebuds 5, Huawei perpétue sa lignée d’écouteurs sans fil et sans embouts intra-auriculaires. Librement posés dans l’oreille, ces écouteurs n’obstruent pas le canal auditif — d’où leur appellation Open Fit — et offrent un bon confort de port. Ils sont d’ailleurs particulièrement destinés à qui ne supporte pas le moindre embout dans le canal auditif. Seulement, cette structure Open Fit a des contreparties, notamment l’absence d’isolation passive dès lors que le canal auditif n’est pas scellé et une signature sonore qui peut varier selon le positionnement des écouteurs. Dans ces conditions, la présence d’un système de réduction de bruit active semble paradoxale. Voyons si les Huawei Freebuds 5 font mieux que les Freebuds 4 auxquels ils succèdent.

Modèle Huawei FreeBuds 5 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active 1 Autonomie annoncée 30 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 10,8 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par Huawei.

Huawei FreeBuds 5 Un design de noix de cajou métallisées

Il faut reconnaître que les lignes des écouteurs Huawei Freebuds 5 sont plutôt réussies. C’est même leur principal atout. Cette robe mi-goutte d’eau, mi-fruit à coque est réalisée en plastique avec un effet miroir assez singulier. Chaque écouteur dispose d’une zone tactile, localisée dans sa tige, laquelle réagit au toucher (court/prolongé) et au glissement. Plusieurs grilles acoustiques sont présentes, qui dissimulent les microphones de conversation et ceux du système de réduction de bruit active. À la base des tiges se trouvent des capteurs de port, qui interrompent la lecture lorsque les écouteurs sont ôtés, puis la relancent quand l’utilisateur les porte à nouveau.

L’agrément de port laisse circonspect. En effet, si les Huawei Freebuds 5 n’exercent aucune contrainte mécanique et sont, de ce point de vue, confortables, ils manquent à tout instant de prendre la tangente. Il suffit de secouer la tête un peu fort ou de marcher un peu vite pour que les écouteurs se déplacent et, si l’on y prend garde, tombent des oreilles. En outre, cette bougeotte des écouteurs s’accompagne inévitablement d’une modification tonale (moins de graves, plus d’aigu). D’ailleurs, Huawei fournit deux paires de capuchons en silicone transparents, qu’il est conseillé d’utiliser pour éviter que les écouteurs ne se promènent trop. Enfin, la certification IP54 permet d’utiliser les écouteurs par temps de pluie et de résister à la transpiration.

Un boîtier glissant et peu pratique

Le boîtier de rangement n’est pas agréable à manipuler, en raison du plastique trop glissant dont il est fabriqué. Il est ainsi difficile d’ouvrir d’une seule main le capot, faute d’adhérence suffisante du pouce et parce que le ressort de fermeture est très puissant. Une maladresse est vite arrivée et les écouteurs ne manquent pas de s’échapper de leur boîtier lorsqu’il chute.

Autre point, négligeable celui-là, le capot claque bruyamment à chaque fermeture. Hormis une LED d’état sur la face avant, ce boîtier dispose d’un bouton sur la droite, pour lancer l’appairage Bluetooth. Huawei a fait l’impasse sur la charge sans fil Qi et il faut se contenter d’une recharge via le port USB-C du boîtier (le câble est fourni). Dommage au prix demandé.

Huawei FreeBuds 5 Une app bien ficelée

C’est l’app Huawei Life qui permet de paramétrer les écouteurs. Disponible dans l’Apple Store sous iOS, elle oblige à installer le magasin d’applications de Huawei sous Android, car elle n’est plus proposée dans le Play Store. Cette app propose un tutoriel sur l’utilisation des zones tactiles, ainsi que la possibilité d’en modifier les attributions. Bon point, le réglage du volume est intégré aux écouteurs et il suffit de glisser le doigt vers le bas ou le haut au contact de l’un ou l’autre des écouteurs pour abaisser au augmenter le volume. La gestion de la lecture et des appels, l’invocation de l’assistant vocal du smartphone ou l’activation de l’ANC sont par défaut accessibles facilement, par jeu de pressions courtes ou prolongées.

La page principale de l’app Huawei AI Life Les profils d’égalisation. L’égaliseur à 16 bandes.

L’app propose quatre profils d’égalisation, qu’il est possible d’enrichir avec d’autres de sa propre conception, en ajustant les 10 clés fréquentielles de l’égaliseur manuel (60 Hz à 16 kHz).

Bluetooth multipoint et Hi-Res Audio

Le contrôleur Bluetooth 5.2 intégré est compatible avec la connexion multipoint. Pas besoin donc de se déconnecter d’un premier appareil pour de se connecter à un second, la double connexion simultanée est possible. Plusieurs codecs audio Bluetooth sont pris en charge : les classiques SBC et AAC, mais aussi les codecs HD Huawei L2HC et Sony LDAC. Tout au long de ce test, avec un iPhone et un smartphone Xiaomi, la connexion Bluetooth s’est montrée stable, même au travers de cloisons fines et jusqu’à 10 mètres de distance.

Les zones tactiles peuvent être… reprogrammées facilement. L’ajustement du volume est réalisé par glissement.

La latence Bluetooth s’établit à 188 ms, soit un retard du son sur l’image perceptible dans les jeux vidéo. Pour rappel, la latence est compensée par les applications de lectures vidéo.

Huawei FreeBuds 5 Une réduction de bruit condamnée à l’échec

Le concept d’écouteurs Open Fit dotés d’un système d’ANC est pour le moins cocasse. Les Huawei Freebuds 5 n’offrant strictement aucune isolation passive, la tâche du système de réduction de bruit active est de fait ardue. L’application propose un mode adaptatif, qui ajuste l’intensité de l’ANC selon les conditions de bruits ambiants, ainsi qu’un mode pleine puissance.

Dans tous les cas, l’ANC réduit légèrement les sons sourds, mais elle n’est d’aucune aide avec les sons parasites clairs, qui s’engouffrent inévitablement dans le canal auditif. Une hotte de cuisine, le bruissement des arbres, un frottement de tissu… on entend absolument tout ce qui se passe autour de soi. Pour ne rien arranger, l’activation de l’ANC génère un bruit de fond (souffle), susceptible de gêner l’auditeur lorsqu’il écoute à faible volume.

Aucun mode transparence n’est intégré, mais, vous l’aurez compris, les écouteurs permettent de suivre une conversation sans difficulté, même lorsque l’ANC fonctionne.

Huawei FreeBuds 5 Audio

Huawei a opté pour des transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre, une décision qui s’explique par le format ouvert des écouteurs, qui complique la transmission des basses fréquences, qui fuitent hors du canal auditif. Ces « grands » transducteurs, plus puissants dans le bas du spectre que ceux de diamètre inférieur qu’on trouve dans les écouteurs intra, assurent un meilleur équilibre tonal.

Signature sonore

J’ai écouté les Huawei Freebuds 5 avec un iPhone 13 Pro Max et un Huawei P30 Pro, depuis Apple Music. Peu de différences entre ces deux sources, la rigueur de l’iPhone dans le traitement du flux audio n’apportant pas grand-chose à ces écouteurs. La signature des Freebuds 5 met en avant deux registres de fréquences, l’infra-grave et le haut-médium, ce dernier dans des proportions excessives. Pour qui chercherait un son neutre, c’est raté : les Freebuds cognent sans discernement dans le grave et sont trop expressifs avec les fréquences moyennes.

La courbe de mesure ci-dessus illustre bien le comportement généreux des Freebuds 5 dans le grave, ainsi que l’imposante bosse de rendement dans le haut-médium, de 1500 à 3000 Hz. Comme il s’agit peu ou proue de la fréquence de résonance de notre canal auditif, l’excès d’énergie est fatigant à la longue, surtout si l’on écoute fort.

Grave : puissant et flatteur, mais son rendu varie lorsque les écouteurs se déplacent

Médium : forte bosse vers 2 kHz, qui masque les fréquences adjacentes et réduit l’intelligibilité globale

Aigu : en retrait et d’une fluidité moyenne

Scène sonore et comportement dynamique

Le principal atout des Huawei Freebuds 5 repose précisément sur leur scène sonore, vaste et aérée. Le design open-fit n’y est pas pour rien. La stéréo est très marquée et la scène vraiment large. La profondeur dans l’axe frontal est cependant en retrait, par la faute du haut-médium trop en avant qui tasse toute perspective. Les capacités dynamiques sont bonnes, particulièrement dans les basses fréquences.

Huawei FreeBuds 5 Aucun filtrage du bruit pendant les appels

Les Huawei Freebuds 5 ne sont pas équipés d’un système de suppression des bruits environnants lors des appels téléphoniques, ou en tous cas bien trop faible pour se faire ressentir. Conséquence, l’interlocuteur entend absolument tout ce qui se passe autour de soi. Dans les transports ou en cuisine, tout passe. Pour ne rien arranger, on entend soi-même les bruits environnants, faute d’isolation passive. On ne peut que conseiller d’utiliser son smartphone pour passer des appels. Dommage.

Huawei FreeBuds 5 Une endurance trop faible

Huawei annonce jusqu’à 3h30 avec réduction de bruit et 5 heures sans. À 50 % du volume de mon iPhone, les Huawei Freebuds 5 ont tenu 3h10 environ, réduction de bruit en fonctionnement. Dans l’absolu, cette autonomie n’est pas glorieuse et clairement en deçà de ce que propose la concurrence.

Le boîtier de charge permet de recharger complètement environ 3 fois les écouteurs et nécessite un peu plus d’une heure pour chaque cycle.

Huawei FreeBuds 5 Prix et date de sortie

Les écouteurs Huawei Freebuds 5 sont proposés dans les coloris argent, blanc ou orange au prix de 159 euros. À ce tarif, ils entrent en concurrence directe avec les excellents Sony WH-C700N, des écouteurs intra-auriculaires particulièrement confortables, dotés d’une ANC performante, d’une excellente autonomie, ultra endurants et très supérieurs musicalement.