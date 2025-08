Amazon met en promo la Google Pixel Watch 2, dans sa version 4G, à un prix bien plus attractif qu’au lancement

Si Google s’apprĂŞte Ă dĂ©voiler la quatrième gĂ©nĂ©ration de sa montre connectĂ©e, c’est la Google Pixel Watch 2 qui est nous intĂ©resse aujourd’hui : sa version 4G est aujourd’hui en promotion Ă 259 euros, contre 449 euros au dĂ©part.

La Google Pixel Watch 2, sous Wear OS 4 (basĂ© sur Android 13) // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Quelques fuites sont dĂ©jĂ tombĂ©es sur la prochaine montre connectĂ©e de Google, mais ce n’est pas l’objet de ce bon plan. Celle qui nous intĂ©resse ici, c’est la Pixel Watch 2. Une montre qui, a beau ĂŞtre sortie il y a deux ans, reste fluide, autonome et avec des capteurs plutĂ´t prĂ©cis. Si vous souhaitez l’acquĂ©rir, c’est le bon moment, sa version 4G est aujourd’hui bien plus accessible suite Ă 42 % de rĂ©duction.

La Google Pixel Watch 2 est une montre toujours recommandable pour…

Son design soigné

Son capteur cardiaque très précis

La richesse de l’écosystème Wear OS

La Google Pixel Watch 2 étaient vendue au lancement à 449 euros dans sa version 4G, mais, en ce moment sur Amazon, elle se négocie à seulement 259,91 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Google Pixel Watch 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre toute mignonne

Avec la Pixel Watch 2, vous ne verrez aucune différence avec la dernière montre en date de Google. On retrouve un design minimaliste et épuré avec un format de galet pour son boitier de 41 mm.

L’ECG de la Google Pixel Watch 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid La Pixel Watch 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Côté écran, la montre intègre une dalle OLED Always-On de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels et recouverte d’un Corning Gorilla Glass 5 3D qui protège efficacement contre les rayures. La luminosité de 1 000 cd/m offerte par cet écran est par ailleurs excellente, mais on aurait aimé des bordures moins épaisses.

Un bon compagnon pour les sportifs

Elle marque des points au niveau du suivi sportif avec un capteur de fréquence cardiaque étonnamment précis et un GPS fiable malgré de légers loupés lors de notre test. Côté santé, elle intègre un suivi du sommeil et la détection du stress, mais elle oublie le suivi du cycle menstruel que l’on retrouve maintenant sur toutes les smartwatches récentes.

Google oblige, la Pixel Watch 2 embarque bien évidemment wearOS comme système d’exploitation. Une interface simple d’utilisation et capable de faire profiter d’un énorme catalogue d’applications tierces via le Play Store. ). Enfin, elle est couplée à l’écosystème Fitbit, ce qui donne un résultat très polyvalent. Celle-ci vient centraliser toutes les données de santé et permet de suivre ses progrès sportifs au quotidien.

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre test complet sur la Google Pixel Watch 2.

Découvrez d’autres références dans notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.