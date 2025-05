Amazon met en promo la Google Pixel Watch 3 XL à un prix totalement inédit

La Google Pixel Watch 3 XL est une montre connectée bardée de capteurs pour le suivi de santé et d’activités sportives, que vous retrouvez à 359 euros sur Amazon, contre 449 euros à son lancement.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’instar d’Apple et ses Apple Watch, Google propose ses montres connectées compatibles avec les smartphones Android en général, Google Pixel en particulier. Comme toute bonne montre connectée qui se respecte, elle permet de faire tout (ou presque) ce que propose votre smartphone via son écran tactile : passer des appels, répondre aux messages et bien sûr, tout ce qui a trait à la santé et au sport. Tout ça se retrouve dans la Google Pixel Watch 3 XL, proposée ici avec 20 % de remise sur Amazon.

Les points forts de la Google Pixel Watch 3 XL

La fréquence cardiaque est mesurée avec précision

Wear OS est très agréable à utiliser notamment pour les apps tierces

Les entrainements fractionnés, une nouveauté sur cette version

Au lieu de 449 euros, ce qui est son prix classique, la Google Pixel Watch 3 XL est disponible en ce moment à 359 euros sur Amazon.

Capture d’écran de l’historique de prix de la Google Pixel Watch 3 XL sur Amazon // Source : keepa.

La Google Pixel Watch 3 XL ne se repose pas sur les acquis

La Google Pixel Watch 3 est une montre connectée disponible en plusieurs versions : celle-ci, baptisée XL, puisqu’elle a un boitier de 45 mm. Et la version plus classique, en 41 mm. Sa grande taille ne la rend pas plus lourde pour autant, car elle ne fait que 37 g sur la balance, sans le bracelet. D’ailleurs, notez, et c’est un peu dommage que les bracelets des Pixel Watch précédentes ne soient pas compatibles.

L’écran est une belle dalle de 1,4 pouce qui propose une définition de 456 × 456 pixels avec une densité de 320 ppp. C’est un peu moins que ce que proposent la Samsung Galaxy Watch 7 et l’Apple Watch Series 10, mais ça reste amplement suffisant pour une utilisation au quotidien. Sans oublier qu’elle est fluide, avec un taux de rafraîchissement pouvant aller de 1 Hz en mode always-on à 60 Hz quand vous faites défiler les applications.

Une navigation facile, des capteurs à foison

La navigation dans les menus de la montre est très facile, grâce au tactile et au bouton qui fait office de couronne numérique. En fonction du nombre d’appuis et de leur longueur, vous avez des fonctions et raccourcis différents qui sont associés. La montre fonctionne en permanence, ce qui lui garantit une autonomie de 2 jours, même en activant le mode always-on. C’est assez solide pour ce genre de produit, surtout vu le nombre de capteurs qu’elle embarque.

Vous retrouvez en effet une boussole, un altimètre, un capteur optique de fréquence cardiaque et SpO2, un électrocardiogramme, un accéléromètre trois axes, un gyroscope, un capteur de conductance cutanée (AEDc), un capteur de température cutanée, un baromètre, un magnétomètre et une puce de géolocalisation GPS. Surtout qu’elle propose des fonctions d’entrainement plus poussées, comme des séances fractionnées. Elle va aussi afficher plus de données sur les bilans de séance et n’a rien à envier aux montres connectées dédiées au sport.

Pour découvrir toutes les subtilités dont est faite la Google Pixel Watch 3 XL, vous pouvez consulter notre test complet et détaillé.

