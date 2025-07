Pixel Watch 4 : batterie, puce… Ce qui change (et ce qui ne change pas)

Certaines caractéristiques techniques de la future Pixel Watch 4 de Google viennent de fuiter sur la toile, laissant imaginer des évolutions mineures.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Entre Google Pixel et Google Pixel Watch, les futurs produits de Google ne cessent de fuiter depuis quelques semaines, notamment les possibilités de personnalisations. Le site Android Authority dévoile de nouvelles informations à propos de la Pixel Watch 4 : les capacités de batterie et le processeur. Spoiler alert : ne vous attendez pas à la révolution de l’année.

Un léger gain en batterie

Bien que peu différentes, nous devrions avoir de meilleures capacités de batterie pour des Pixel Watch 4 et Pixel Watch 4 XL :

Google Pixel Watch 3 307 mAh Google Pixel Watch 4 327 mAh Google Pixel Watch 3 XL 420 mAh Google Pixel Watch 4 XL 459 mAh

On gagne donc une augmentation de batterie de 7 % (et 9 % pour la variante XL). Les vitesses de charge devraient également être plus rapides, sans pour autant connaître de chiffres précis (avec l’arrivée supposée d’un système de recharge par induction).

La même puce

Si on a appris récemment que le fabricant de puces Qualcomm travaillerait sur une nouvelle puce pour montres connectées, la future Pixel Watch 4 de Google n’en serait pas pourvue. Le timing pourrait y être pour quelque chose (la firme de Mountain View devrait en effet présenter sa nouvelle montre avant le Snapdragon Summit, prévu le 23 septembre à Hawaï).

On prend donc le même, et on recommence. La Pixel Watch 4 embarquerait donc la puce Snapdragon W5 Gen 1, une puce de 2022 qui équipait déjà la Pixel Watch 3, et la Pixel Watch 2 avant elle.

Il ne devrait donc pas avoir de gros gains de performances, pour la troisième année de suite. Cependant, si on reprend les fuites des capacités de batterie, on pourrait avoir de meilleures autonomies par rapport aux modèles précédents.

Rendez-vous donc vraisemblablement le 20 août pour découvrir les futurs produits de Google, dont les Pixel Watch 4 et Pixel Watch 4 XL.