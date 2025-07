Google fusionne (enfin) Android et ChromeOS pour en faire une méga plateforme

Évoquée par des rumeurs persistantes ces derniers mois, la fusion de Chrome OS et Android est en passe de se concrétiser. L’un des principaux cadres de Google a confirmé que la firme avait effectivement pour projet de combiner les deux plateformes en une seule.

ChromeOS va bientôt fusionner avec Android // Source : Acer

Fusionner ChromeOS avec Android, ou en tout cas combiner les deux plateformes en une seule. L’idée ne date pas d’hier, mais pour la première fois en novembre, Android Authority se faisait l’écho d’informations étayant l’hypothèse qu’un projet de regroupement des deux environnements était bien en cours.

9 mois plus tard, ce projet est à présent pleinement confirmé par Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, qui s’est exprimé de manière plutôt inhabituelle auprès un journaliste de TechRadar. Comment ? En le questionnant sur les appareils concurrents qu’il l’avait vu utiliser : ceux d’Apple.

« Je vous pose la question parce que nous allons combiner ChromeOS et Android en une seule plateforme, et je suis très intéressé par la façon dont les gens utilisent leurs ordinateurs portables de nos jours et par ce qu’ils en font », a indiqué Sameer Samat après avoir demandé à ce journaliste pourquoi il utilisait une Apple Watch, un iPhone et un MacBook.

Pas de nouvel OS, mais un Android XXL absorbant ChromeOS ?

On sait que le rapprochement entre ChromeOS et Android avait été initié dès 2016, mais il n’était pas – à l’époque – question de fusionner à proprement parler les deux systèmes d’exploitation. D’ailleurs, Android Authority parlait en novembre d’une absorption de ChromeOS par Android, et n’on d’une fusion pure et dure des deux entités en une nouvelle.

En clair, Google miserait à l’avenir sur une nouvelle version d’Android plus hégémonique, un Android « sous stéroïde » qui intégrerait l’intégralité de ChromeOS en son sein. À ce stade, aucun détail n’a toutefois été communiqué, ni par Google, ni par Sameer Samat.

Le fait que Sameer Samat ait voulu en savoir plus sur l’usage que les gens ont de leur ordinateur portable, suggère néanmoins que Google cherche à améliorer ce projet de « fusion » en amont de son lancement — probablement pour coller au plus près d’éventuels nouveaux usages.

On sait par ailleurs qu’Android a hérité récemment de nouvelles fonctionnalités lui permettant de mieux gérer les grandes surfaces d’affichage. Ces derniers mois, Google a en effet veiller à déployer sur son OS un mode de bureau digne de ce nom, mais aussi un système de fenêtrage, tout en améliorant les fonctions de gestion des écrans externes et de l’adaptabilité des applications.