Pixel Laptop : Google devrait relancer son PC haut de gamme avec une nouveauté majeure

Google devrait faire son retour sur le marché des PC portables haut de gamme avec un Pixel Laptop en préparation. Celui-ci devrait même se passer de ChromeOS pour une future version d’Android plus polyvalente.

Pixelbook Go, le dernier produit de la gamme sorti en 2019 // Source : Google

C’est en 2022 que Google a décidé d’abandonner le segment des PC portables avec ses gammes Chromebook Pixel et Pixelbook lancés en 2013. Depuis, la firme a décidé de prioriser les Chromebook et son système ChromeOS avec ses partenaires Asus, Acer, HP et Lenovo.

Ces machines plus compactes et moins puissantes sont désormais axées sur la productivité avec une intégration profonde de l’écosystème IA de Google, Gemini.

Mais il semblerait que Google soit sur le point de ressusciter le projet Pixelbook sous un autre nom, et ainsi faire son retour sur le marché des PC portables.

Un Pixel Laptop sur Android ?

Le site Android Headlines confirme qu’une équipe chez Google travaille désormais sur un nouveau PC portable haut de gamme au nom de code « Snowy ». Il s’agirait d’une machine puissante comparée au MacBook Pro, Dell XPS ou encore au Surface Laptop de Microsoft.

Les détails sont pour l’instant assez minces sur la fiche technique de la machine, mais la question de son système semble cependant déjà répondue. En effet, on a appris dans la nuit que Google aurait pour projet de fusionner ChromeOS avec Android afin de simplifier son écosystème logiciel entre ses smartphones, tablettes et PC portables.

Il serait donc logique que ce futur Pixel Laptop soit un candidat tout indiqué pour embarquer un tel OS. Tout l’enjeu sera alors d’attirer les développeurs vers ce système plus puissant et capable d’exploiter au mieux le socle technique d’un PC portable haut de gamme.

On espère en savoir plus dans les prochains mois, même si le projet semble encore loin d’être dévoilé par Google.