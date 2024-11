Pour enfin concurrencer l’iPad, Google serait prêt à sacrifier Chrome OS

Et si l’un des deux OS phares de Google disparaissait ? D’après des rumeurs persistantes, Chrome OS serait prêt à prendre sa retraite et et pourrait être remplacé par Android sur les tablettes et les PC.

Si Google s’est largement imposé sur le marché du smartphone grâce à Android, le secteur des tablettes reste encore majoritairement dominé par Apple. La faute à un écosystème Android qui n’a longtemps pas été pensé pour les appareils à grands écrans. Mais Google s’apprêtait, semblerait-il, à donner un coup de pied dans la fourmilière en changeant radicalement de tactique.

Comme l’expliquent des sources qui se sont livrées à Android Authority, le géant de la recherche serait sur le point de « fusionner » Android et Chrome OS pour créer un système d’exploitation qui serait aussi à l’aise sur smartphone que sur tablette ou sur PC. L’idée serait de prendre les meilleurs éléments des deux OS, à savoir l’accent sur la productivité de Chrome OS et l’écosystème multimédia d’Android, pour créer une nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google capable de chercher des noises à iPadOS (et peut-être même à Windows ou macOS, qui sait…).

Chromedroid ? AndrOS ?

Cet Android sous stéroïdes « absorberait » en réalité Chrome OS pour donner naissance à un système d’exploitation plus polyvalent capable, idéalement, d’attirer l’attention des développeurs et développeuses et d’enfin étendre le champ des possibles pour l’OS au petit robot vert.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si l’on ne sait pas encore quelle forme prendra l’intégration de Chrome OS dans Android, on peut imaginer que l’appli Chrome sur mobile deviendrait plus polyvalente et puissante, notamment à travers l’arrivée possible des extensions sur mobile. Une meilleure prise en charge du multi-écran et des applications fenêtrées seraient aussi de la partie.

La suite logique pour Google

Si un tel changement de politique signerait peu ou prou la fin de Chrome OS dans sa forme actuelle, la fusion des deux OS ne serait que la suite logique d’un mouvement de fond entamé depuis quelques mois par Google. En avril dernier, Google se restructurait en fusionnant les équipes Android, Pixel, Chrome OS et d’autres pour créer une division « Plateformes et appareils ».

Quelques semaines plus tard déjà, la firme annonçait que Chrome OS allait reprendre des briques logiciels d’Android pour les intégrer au système d’exploitation (notamment le noyau Linux sur lequel est basé Android). Ajoutez à ça que Chrome OS peut déjà faire tourner certaines applications Android et vous obtenez des plateformes dont les limites sont déjà plus floues que prévu.