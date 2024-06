Chrome OS travaille main dans la main avec Android pour améliorer son IA

Google poursuit ses chantiers autour de l'IA et fait des annonces par le biais de Prajakta Gudadhe et Alexander Kuschers sur le futur des produits Chrome OS issus de la récente réorganisation de l'entreprise américaine.

En avril 2024, nous apprenions une réorganisation importante au sein de Google avec la création d’une nouvelle équipe « Plateformes et Appareil ». Cette dernière travaille sur l’accélération des fonctionnalités IA sur le système d’exploitation Chrome OS en empruntant certains pans de son architecture à Android.

Le futur, c’est l’IA

En 13 années d’existence, Chrome OS a su s’améliorer pour offrir une expérience enrichie des différentes collaborations de la maison mère Google. C’est comme ça que nous avions pu voir arriver le Bluetooth sur ChromeOS 122 à partir d’une architecture Android. Aujourd’hui, cette collaboration va plus loin et s’attaque à un chantier crucial dans le domaine technologique : l’intelligence artificielle.

Prajakta Gudadhe et Alexander Kuschers, responsables de l’ingénierie et de la gestion des produits pour Chrome OS, nous informe via Chromium de ces chantiers en commun : Chrome OS intègrerait un noyau Linux et des frameworks Android. Avec une base commune, cette architecture permettrait de déployer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement :

« L’incorporation de la technologie Android dans Chrome OS nous permettra d’accélérer le rythme de l’innovation en matière d’IA au cœur de ChromeOS, de simplifier les efforts d’ingénierie et d’aider différents appareils tels que les téléphones et les accessoires à mieux fonctionner avec les Chromebooks. »

Si le travail sur ces améliorations commence maintenant, il ne faut pas s’attendre à les voir débarquer pour les utilisateurs avant un petit moment, prévient Google. Concrètement, cela signifie que ces changements resteront à la marge avant de venir changer le comportement du système d’exploitation. « Dans le même temps, nous continuerons à offrir une sécurité inégalée, une apparence cohérente et des fonctionnalités de gestion étendues que les utilisateurs, les entreprises et les écoles de ChromeOS adorent », déclarent Gudadhe et Kuschers.

Google suit la tendance actuelle de l’industrie technologique en cherchant à intégrer davantage d’IA dans les produits de notre quotidien. Un choix lui permettant de rester dans une course à l’amélioration de nos habitudes de vie.