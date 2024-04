Google fusionne ses équipes Android et matérielles pour se concentrer sur l’IA

L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde de la technologie, et Google ne fait pas exception. Le groupe américain a annoncé une réorganisation interne très importante pour se concentrer encore plus sur l'IA, en combinant ses équipes Android et matérielles pour créer une nouvelle équipe.

Google a annoncé une réorganisation interne très importante, avec la création d’une nouvelle équipe appelée « Platforms and Devices » qui supervisera tous les produits Pixel, Android, Chrome, ChromeOS, Photos, et bien plus encore.

Cette décision a été prise dans le but de renforcer l’engagement de Google envers l’intelligence artificielle, et de faciliter l’intégration de l’IA dans tous les produits de l’entreprise. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour les consommateurs et pour l’industrie technologique dans son ensemble ?

Rick Osterloh, le vice-président senior des appareils et services de Google, ancien de Motorola, a donné un interview exclusif à The Verge.

Il déclare que la nouvelle équipe « Platforms and Devices » permettra à l’entreprise de faire de l’innovation lorsque cela est nécessaire. En d’autres termes, l’intégration de l’IA dans les produits de Google nécessite une collaboration étroite entre les équipes matérielles et logicielles, et la nouvelle équipe devrait faciliter cette collaboration.

Cette approche plus intégrée pour l’IA pourrait avoir des avantages pour les consommateurs. Par exemple, l’appareil photo Pixel de Google est déjà connu pour son excellente qualité d’image, grâce à l’utilisation de l’IA pour améliorer la prise de vue et le traitement de l’image.

Avec la nouvelle équipe, Google pourrait être en mesure d’intégrer l’IA encore plus profondément dans l’appareil photo Pixel, offrant ainsi des fonctionnalités encore plus avancées pour les utilisateurs.

Une tendance plus large dans l’industrie technologique

La décision de Google de se concentrer sur l’IA dans ses produits n’est pas surprenante, puisque l’intelligence artificielle est une tendance majeure dans l’industrie technologique depuis plusieurs mois. Les géants de la tech cherchent à intégrer l’IA dans tous les aspects de nos vies, des voitures autonomes aux assistants vocaux en passant par les soins de santé.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous enthousiaste à l’idée de voir Google se concentrer davantage sur l’IA dans ses produits ?

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour information, cette annonce intervient quelques semaines avant la Google I/O 2024, où sera abordé Android 15, mais aussi tous les sujets qui gravitent autour de Gemini.