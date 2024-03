Pixel 8a, Android 15, Gemini : voici la date de la prochaine conférence Google I/O

Google a confirmé la date de l'édition 2024 de la Google I/O. L'événement se tiendra le 14 mai prochain et pourrait faire la part belle à Android 15, Gemini et au Pixel 8a

Comme tous les ans, c’est au printemps que Google organisera sa confĂ©rence annuelle dĂ©diĂ©e aux dĂ©veloppeurs, la Google I/O. La firme de Mountain View a finalement confirmĂ© la date de l’Ă©dition 2024 dans la soirĂ©e du jeudi 14 au vendredi 15 mars grâce Ă un petit jeu mis en ligne.

Concrètement, les internautes pouvaient rĂ©soudre un puzzle consistant Ă tracer le parcours entre le point de dĂ©part d’une grille et un point d’arrivĂ©e prĂ©dĂ©fini, en positionnant plusieurs blocs entre ces deux points. Une fois les quinze Ă©tapes du puzzle rĂ©solues, cela permettait de faire avancer une barre de progression globale pour connaĂ®tre la date de l’Ă©vĂ©nement.

Il n’aura fallu que quelques heures pour que la date soit finalement dĂ©couverte. C’est ainsi le 14 mai 2024 qu’aura lieu la confĂ©rence Google I/O 2024.

Pour rappel, la Google I/O est un Ă©vĂ©nement organisĂ© tous les ans par Google depuis 2008. Ă€ l’instar de la confĂ©rence WWDC d’Apple, de la confĂ©rence F8 de Facebook ou de la confĂ©rence Build de Microsoft, il s’agit d’un Ă©vĂ©nement s’adressant initialement aux dĂ©veloppeurs qui souhaiteraient accroĂ®tre leurs connaissance au sujet des diffĂ©rents logiciels et programmes de Google. C’est Ă©galement l’occasion pour la firme de mettre en avant ses principales nouveautĂ©s et de faire part de nouvelles annonces majeures.

Android 15, Gemini, Pixel 9a… les principales nouveautĂ©s attendues

Surtout, la confĂ©rence Google I/O est, depuis des annĂ©es, le lieu privilĂ©giĂ© de Google pour annoncer ses prochaines versions d’Android. En l’occurrence, on s’attend cette annĂ©e Ă ce que la firme annonce officiellement Android 15. Si le système d’exploitation a dĂ©jĂ fait l’objet d’une version « developer preview », il pourrait passer en version bĂŞta dès le 14 mai, avec la mise en avant des principales nouveautĂ©s lors de la Google I/O.

Outre Android, on s’attend Ă©galement Ă ce que Google dĂ©veloppe ses plans autour de l’IA gĂ©nĂ©rative. L’an dernier, la firme avait ainsi mis l’accent sur Google Bard et son intĂ©gration Ă de nombreux services Google. Il faut dire que le groupe amĂ©ricain accusait alors un retard certain face aux solutions d’OpenAI et tenait alors Ă rassurer ses dĂ©veloppeurs. Cette annĂ©e, ce sera sans doute Gemini qui sera au centre de l’attention. Ce pourrait Ă©galement ĂŞtre l’occasion pour Google d’annoncer une nouvelle version de Google Assistant, basĂ© cette fois sur l’intelligence de Gemini.

Enfin, si la Google I/O est avant tout dĂ©diĂ©e aux solutions logicielles de Google, cela n’empĂŞche gĂ©nĂ©ralement pas le constructeur de faire quelques annonces sur ses produits matĂ©riels. C’est souvent durant cet Ă©vĂ©nement que la firme prĂ©sente ses smartphones milieu de gamme Pixel A. Cette annĂ©e, on s’attend notamment Ă l’annonce du Google Pixel 8a.

Il se pourrait Ă©galement que Google livre, dès le 14 mai, quelques informations sur ses produits attendus Ă l’automne. Le constructeur n’est gĂ©nĂ©ralement pas avare en teasers et pourrait, près de cinq mois avant leur prĂ©sentation, glisser quelques Ă©lĂ©ments sur sa future montre Pixel Watch 3 ou ses futurs smartphones Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Une nouvelle tablette Pixel Tablet 2 serait Ă©galement Ă l’ordre du jour selon certaines rumeurs.