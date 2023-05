Comment suivre la conférence Microsoft Build 2023 ?

Ce mardi 23 mai à 18 heures se tiendra la conférence Microsoft Build. La firme de Redmond y détaillera ses nouveautés à destination des développeurs. Mais la conférence s'adresse aussi au grand public.

Comme chaque année, en 2023 il y a une conférence Microsoft Build. Elle aura lieu ce mardi 23 mai à 18 heures, heure de Paris. Microsoft nous invite à y assister pour découvrir « les dernières innovations en matière de développement de code et d’applications afin d’aider les développeurs du monde entier à s’émanciper ».

Si vous souhaitez regarder la conférence de Microsoft en direct tout en ayant des informations complémentaires concernant ce qui y sera dit, nous vous invitons à vous connecter à 18 heures sur la chaîne Twitch de Frandroid. Vous y retrouverez notamment Cassim Ketfi, expert de Microsoft et responsable de l’univers PC de Frandroid.

La conférence sera retransmise en direct sur le site de Microsoft à partir de 18 heures. La firme a aussi mis en place un live dédié sur YouTube pour le premier jour de la conférence. En effet, l’événement se terminera ce jeudi 25 mai après deux jours de réunions avec les développeurs pour traiter des changements apportés par Microsoft à ses outils et à Windows.

Ce n’est pas un secret, Microsoft risque de faire des annonces principalement tournées vers l’intelligence artificielle, générative qui plus est. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella l’assume même sur Twitter : « nous sommes impatients de partager comment nous créons de nouvelles opportunités pour les développeurs afin d’apporter des avantages significatifs au monde dans cette nouvelle ère de l’IA. »

Excited to gather with developers at #MSBuild. Microsoft has always been a tools and platforms company, and we look forward to sharing how we're creating new opportunity for developers to bring meaningful benefits to the world in this new age of AI. https://t.co/qw9kJhHGtu

— Satya Nadella (@satyanadella) May 22, 2023