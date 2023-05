Les plug-ins de ChatGPT débarquent sur le Copilot de Microsoft : ce que ça va changer

Microsoft organise ce 23 mai sa conférence Build, à destination des développeurs d'applications. La firme en profite pour annoncer des nouveautés sur ses propres services, comme l'arrivée des plug-ins sur Microsoft 365 Copilot, qui seront les mêmes que ChatGPT.

Ce mardi 23 mai à partir de 18 heures se tient la Microsoft Build, conférence annuelle de l’entreprise informatique. L’événement parfait pour dévoiler ses nouveautés en matière d’intelligence artificielle, et c’est le cas, puisque les plug-ins arrivent sur Microsoft 365 Copilot. Dans le même temps, Microsoft a annoncé l’arrivée du Copilot dans Edge, mais aussi son intégration dans Windows 11. En matière d’IA, le Microsoft Store va se spécialiser avec une section dédiée.

Des plug-ins compatibles avec ChatGPT et Microsoft 365 Copilot et Bing Chat

Le plus grand intérêt de l’annonce de ces plug-ins, c’est qu’ils sont compatibles entre ChatGPT et Microsoft 365 Copilot et toutes les applications qui en découlent : Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Bing Chat, etc.

Tout cela est rendu possible grâce à la collaboration entre Microsoft et OpenAI. La première entreprise s’est offert une place de choix auprès de la seconde en y investissant des milliards de dollars en début d’année. La firme a pu s’acheter de l’expertise pour prendre de l’avance sur le marché florissant de l’intelligence artificielle générative. Un standard commun a été développé et permet l’interopérabilité entre ChatGPT et les outils Copilot de Microsoft.

Microsoft s’appuie aussi sur ses partenaires qui ont développé des plug-ins, une cinquantaine au total. Parmi la liste communiquée, on trouve notamment Atlassian (à qui l’on doit Trello ou encore Jira), Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks et Mural. La firme se dit confiante quant à l’adoption de son standard de plug-ins par les développeurs et prévoit des milliers d’autres plug-ins dans les mois à venir. Ce qui est possible, puisque les développeurs pourront créer des extensions en même temps pour ChatGPT et pour Copilot ou Bing Chat.

À quoi vont servir les plug-ins dans les outils d’IA de Microsoft

Dans son communiqué, Rajesh Jha, vice-président des expérimentations et services chez Microsoft, explique que « les plug-ins sont des outils qui augmentent les capacités des systèmes d’intelligence artificielle, leur permettant d’interagir avec les API d’autres logiciels et services pour récupérer des informations en temps réel, incorporer des données d’entreprise et d’autres données commerciales, et effectuer de nouveaux types de calculs ».

Microsoft distingue trois types de plug-ins :

les plug-ins de ChatGPT ;

les extensions pour Teams ;

les connecteurs Power Platform.

Les extensions pour Teams peuvent être ajoutés dans un espace collaboratif et prennent la forme d’un chatbot avec qui l’on peut discuter. Les plug-ins développés peuvent être mis en ligne sur un portail dédié aux développeurs.

Quels usages des plug-ins ?

Dans une démonstration faite par Microsoft, on voit un utilisateur de Bing Chat demander à l’IA conversationnelle une recette de cuisine. Parmi celles proposées, il en choisit une et demande quels sont les ingrédients nécessaires à sa réalisation. La liste se génère ensuite automatiquement, mais cela ne veut toujours pas dire qu’il les possède. Alors, il peut demander à ajouter ces éléments à sa liste de courses sur Instacart, un service de livraison de produits alimentaires aux États-Unis.

En réalité, cette démonstration n’est pas nouvelle : c’est ce qu’avait fait Greg Brockman lors d’une conférence TED dédiée à l’avenir de ChatGPT. D’autres plug-ins pour Bing Chat ont déjà été annoncés : Kayak, Klarna, Redfin ou encore Zillow.

D’un point de vue des usages, Microsoft n’a pas beaucoup détaillé ce que l’on pourrait faire avec ces plug-ins, notamment pour le grand public. Pourtant, on peut déjà en voir les effets du côté de ChatGPT, qui possède en quelque sorte son propre AppStore.

L’un des plug-ins disponibles permet tout simplement à ChatGPT de lire du contenu sur Internet pour le reprendre, alors même que c’est l’une de ses grandes limitations de base. Un plug-in Expedia permet de créer son propre itinéraire de voyage : avion, hôtel, activités, etc. Il y a aussi Retrieval Plugin qui est disponible et permet à ChatGPT de se souvenir de ce que vous lui avez dit. Aussi, l’outil d’automatisation Zapier est disponible sur ChatGPT, ce qui permet de publier sur les réseaux sociaux ce que l’on souhaite, sans quitter le chatbot.

