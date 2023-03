ChatGPT avec GPT-4 : on a reposé nos 8 questions tech

GPT-4 a fait son apparition et est désormais intégré à ChatGPT. Afin de mesurer les progrès réalisés, nous avons de nouveau posé nos 8 questions tech.

OpenAI, la société créatrice de ChatGPT, a présenté son nouveau système d’intelligence artificielle, GPT-4. D’après OpenAI, GPT-4 aurait franchi une étape importante en termes de précision de ses réponses, évitant ainsi les erreurs flagrantes et illogiques que l’on peut rencontrer sur ChatGPT avec GPT-3.5.

Cependant, l’entreprise américaine reconnaît que ce nouveau modèle partage certaines des limitations de ses prédécesseurs GPT, à savoir qu’il n’est pas totalement fiable et peut être sujet à des erreurs de raisonnement. Bien que ces erreurs soient moins fréquentes, elles demeurent présentes.

Ainsi, nous avons soumis ChatGPT, équipé de GPT-4, aux mêmes questions que celles posées quelques semaines plus tôt. Comme vous pouvez le remarquer, les réponses sont désormais beaucoup plus exactes et exhaustives. Les réponses apparaissent mieux organisées et plus informatives, montrant une nette progression dans la compréhension du contexte.

Toutefois, la production des réponses prend davantage de temps, et la base de données de connaissances n’a pas encore été actualisée, ce qui entraîne des réponses inexactes. Par exemple, il mentionne encore Google Stadia, bien que ce service soit maintenant fermé. De plus, parmi les huit questions posées, nous avons dû solliciter la fin des réponses à plusieurs reprises, car elles étaient trop longues. Heureusement, ChatGPT a complété les réponses à chaque demande.

Il est important de souligner que les questions que nous avons soumises à ChatGPT avec GPT-4 ne représentent pas un éventail complet des améliorations apportées au chat conversationnel. En effet, notre sélection de questions n’inclut pas d’exemples mettant en avant le raisonnement scientifique, ni d’illustrations démontrant une meilleure prise en charge des langues autres que l’anglais. De plus, les mécanismes de réduction des biais, qui visent à minimiser les problèmes liés à la discrimination, aux stéréotypes et aux informations inexactes, ne sont pas non plus mis en évidence dans les questions posées.

Ainsi, bien que nos questions témoignent d’une amélioration nette du chat conversationnel, elles ne reflètent pas l’ensemble des avancées réalisées par GPT-4 dans ces domaines essentiels. Nous avons d’ailleurs hâte de voir les avancées significatives que GPT-4 pourrait apporter dans un avenir proche, notamment en matière de raisonnement scientifique, de prise en charge des langues autres que l’anglais, et d’implémentation de mécanismes de réduction des biais. Ces progrès pourraient considérablement améliorer l’expérience utilisateur et élargir l’impact des modèles de langage sur divers domaines d’application, tout en contribuant à une utilisation plus responsable et éthique de l’intelligence artificielle.

Le ray tracing est généralement plus coûteux en termes de temps de calcul et de ressources matérielles par rapport aux techniques traditionnelles de rendu en temps réel, comme le rasterisation. Toutefois, avec l’évolution des cartes graphiques et le développement de technologies telles que le ray tracing en temps réel, cette technique devient de plus en plus accessible pour les jeux vidéo et d’autres applications interactives.

Le ray tracing, ou lancer de rayons en français, est une technique avancée de rendu graphique utilisée pour générer des images réalistes en informatique, notamment dans les jeux vidéo, les films d’animation et les applications de réalité virtuelle. Cette méthode simule le comportement de la lumière dans un environnement 3D en traçant des rayons depuis une source lumineuse et en calculant leur interaction avec les objets et les surfaces de la scène.

En conséquence de ces préoccupations, le gouvernement américain a imposé des sanctions à Huawei, notamment en limitant l’accès de l’entreprise aux technologies et aux composants américains, en interdisant l’utilisation de ses équipements dans les réseaux de télécommunication américains et en encourageant d’autres pays à adopter des mesures similaires.

Les sanctions américaines contre Huawei, une entreprise chinoise de télécommunications et de technologie, découlent principalement de préoccupations en matière de sécurité nationale et de politique commerciale. Voici un résumé des principales causes :

Il est difficile de définir un smartphone « idéal » pour tout le monde, car les préférences et les besoins varient en fonction des utilisateurs. Cependant, voici une liste de caractéristiques techniques qui pourraient être considérées comme idéales pour un smartphone par une majorité d’utilisateurs :

Écran : Un écran OLED ou AMOLED de haute qualité, avec une résolution minimale de 1080p (Full HD) ou 1440p (Quad HD), une fréquence de rafraîchissement élevée (120 Hz ou plus), et une taille d’écran adaptée aux préférences individuelles, généralement entre 5,8 et 6,7 pouces. Processeur : Un processeur haut de gamme et puissant, comme le dernier Qualcomm Snapdragon, Apple A-series ou Samsung Exynos, garantissant des performances rapides et fluides pour les applications et les jeux. Mémoire vive (RAM) : Une capacité de RAM d’au moins 8 Go pour assurer un multitâche efficace et sans ralentissement. Stockage interne : Un stockage interne généreux, d’au moins 128 Go, avec la possibilité d’extension via une carte microSD pour les utilisateurs Android. Appareil photo : Un système de caméra polyvalent, comprenant un capteur principal de haute résolution (au moins 12 mégapixels), un objectif ultra grand-angle, un téléobjectif pour le zoom optique, et un capteur de profondeur ou ToF pour les portraits. Une caméra frontale de bonne qualité pour les selfies et les appels vidéo est également importante. Batterie : Une batterie de grande capacité (au moins 4 000 mAh) pour assurer une autonomie d’au moins une journée avec une utilisation modérée à intensive, et une technologie de charge rapide pour minimiser le temps de charge. Système d’exploitation : Un système d’exploitation à jour, comme la dernière version d’Android ou iOS, avec des mises à jour de sécurité régulières et des fonctionnalités avancées. Connectivité : Un smartphone compatible 5G, avec également des fonctionnalités telles que le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 (ou supérieur), NFC et USB-C pour la recharge et la synchronisation. Résistance : Un smartphone robuste avec une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et un verre résistant aux rayures et aux chocs, comme le Gorilla Glass. Design : Un design élégant et ergonomique, avec des matériaux de haute qualité tels que le verre et l’aluminium, et une sélection de couleurs attrayantes. Sécurité : Des fonctionnalités de sécurité telles que la reconnaissance faciale, le capteur d’empreintes digitales, et le chiffrement des données pour protéger la vie privée et les informations personnelles de l’utilisateur.

Il est important de noter que ces caractéristiques peuvent varier en fonction des préférences personnelles et des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Certains pourraient privilégier un appareil plus compact, tandis que d’autres pourraient avoir des exigences spécifiques en matière de performances, de photographie, ou d’autonomie de la batterie. Par exemple, les joueurs pourraient prioriser un processeur encore plus puissant et une fréquence de rafraîchissement plus élevée, tandis que les photographes pourraient accorder plus d’importance à la qualité de l’appareil photo et à ses fonctionnalités.

En fin de compte, le smartphone « idéal » dépend des préférences individuelles et des besoins de chaque utilisateur. Les caractéristiques que j’ai mentionnées sont un bon point de départ pour identifier les fonctionnalités les plus importantes pour la majorité des utilisateurs, mais il est essentiel de tenir compte de ses propres besoins et exigences lors de la sélection d’un smartphone.