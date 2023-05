Avec Windows 11, Microsoft veut vraiment que vous utilisiez son IA à la ChatGPT

Microsoft présente ses nouveautés à ses développeurs, mais tout n'est pas inintéressant, loin de là. Lors de la Microsoft Build, nous avons appris que le Microsoft 365 Copilot arrivera nativement dans Windows 11 : de quoi vraiment intégrer l'IA partout sur nos PC.

Chaque année a lieu la Microsoft Build, conférence de la firme principalement dédiée aux développeurs de sites et d’applications, mais pas uniquement. C’est le moment aussi de voir quelles sont les nouveautés à venir sur les services de Microsoft, dont Windows 11. Le système d’exploitation va prochainement profiter de Microsoft 365 Copilot, l’assistant boosté à l’intelligence artificielle, de façon native sous un nouveau nom : Windows Copilot. En plus de ça, l’assistant arrive également nativement dans Edge. Mais ce n’est pas tout : on apprend aussi que le Microsoft Store va proposer des avis générés automatiquement.

Le Copilot de Microsoft directement dans Windows 11

Microsoft veut l’annoncer en grande pompe, « Windows est la première plateforme PC à fournir une assistance IA centralisée aux clients. » Windows Copilot va arriver dans Windows 11 : en le combinant avec Bing Chat et les plug-ins tiers, nous devrions pouvoir poser des questions à l’IA de Microsoft.

Pour activer Windows Copilot, ce sera très simple : un bouton sera situé au centre de la barre des tâches. En cliquant dessus, un volet latéral s’ouvrira sur la droite pour commencer à utiliser l’outil. Ce Copilot permet de réécrire, résumer ou expliquer du contenu et, comme on peut le faire avec Bing Chat, de répondre à nos questions.

Pour aller plus loin

Microsoft dévoile le futur de Word, PowerPoint, Teams et Outlook où l’IA travaille à votre place

Microsoft ajoute que Windows Copilot sera disponible en prévisualisation sur Windows 11 en juin, donc réservé à certains utilisateurs. On peut imaginer un déploiement plus large dans les mois à venir, pourquoi pas à l’occasion d’une future conférence de l’entreprise.

L’arrivée des plug-ins de ChatGPT sur Windows Copilot

Microsoft en profite pour annoncer l’arrivée des plug-ins de ChatGPT dans Windows Copilot et dans Bing. En fait, c’est plus généralement la prise en charge des plug-ins qui débarque sur les outils d’IA de Microsoft.

Mais ces derniers s’appuyant sur GPT-4 d’OpenAI, tous les plug-ins disponibles sur ChatGPT sont compatibles sur Copilot et Bing Chat, et inversement. De quoi réellement convaincre les développeurs de se focaliser sur de telles applications.

Les petits changements apportés à Windows 11

Mais à côté de toutes ces nouvelles fonctionnalités dédiées à l’intelligence artificielle, Windows 11 a droit à quelques modifications mineures. La première devrait ravir les fans de Windows, ou du moins ceux des anciennes versions. Un logiciel ouvert deux fois (deux fenêtres de navigateur par exemple) pourra être divisé en deux dans la barre des tâches. Les différentes instances peuvent désormais être séparées les unes des autres, de quoi y accéder en un clic au lieu de deux.

Autre modification apportée, on peut masquer l’heure et la date dans la barre des tâches, pour ceux qui détestent cet affichage. Une option présente dans les paramètres de l’heure et de la date dans Windows. Il sera aussi plus facile de fermer des applications depuis la barre des tâches, en un clic droit.

Pour aller plus loin

Comment masquer la barre des tâches Windows 11 ?

Dans les derniers détails à mentionner, il y a la prise en charge de nouveaux formats de fichiers compressés, tels que .tar, .7-zip, .gz ainsi que d’autres formats open-source. Cela permet de « bénéficier (bénéfichier pour la blague) d’une meilleure performance de la fonctionnalité d’archivage pendant la compression sous Windows. » Enfin, le terminal se voit doter d’un système d’onglets, pour éviter de multiplier les fenêtres.

Enfin, The Verge ajoute que Windows 11 supporte dorénavant le Bluetooth LE, ou Bluetooth Low Energy. Il s’agit d’une spécification basse consommation pour les casques, écouteurs et enceintes Bluetooth. Microsoft précise avoir permis cela grâce à Samsung et Intel.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.