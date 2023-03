Microsoft dévoile le futur de Word, PowerPoint, Teams et Outlook où l’IA travaille à votre place

Microsoft annonce du très lourd pour Word, PowerPoint, Teams, Outlook et Excel en présentant Copilot. Une IA qui va vous faire travailler en s'occupant à votre place de plusieurs tâches. L'objectif est de vous rendre plus efficace sur les sujets les plus importants.

La course à l’intelligence artificielle est plus intense que jamais. Microsoft compte bien courir en tête en dévoilant tout un tas de nouvelles fonctionnalités pratiques dans la vie de tous les jours. Alors que le nouveau Bing fonctionne déjà avec GPT-4, voici que les applications Word, PowerPoint, Excel et Teams montrent comment l’IA peut, en quelque sorte, travailler à votre place. Voici donc Microsoft 365 Copilot dévoilé pendant la conférence très attendue du géant américain.

« Microsoft 365 Copilot est intégré aux applications que vous utilisez déjà tous les jours, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et de réduire les tâches fastidieuses. En travaillant à vos côtés, Microsoft 365 Copilot vous aide à libérer votre créativité, à débloquer votre productivité et à améliorer vos compétences. » De belles promesses en perspective.

L’IA devient votre copilote pour travailler

Dans sa présentation, la firme de Redmond détaille les nouveaux usages débloqués outil par outil : Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Tout cela n’est d’ailleurs pas sans rappeler les annonces de Google pour Docs et Gmail.

Microsoft Word

Dans Microsoft Word, il suffira de faire une courte requête à l’IA Copilot pour que cette dernière puisse d’emblée créer un premier jet de votre projet tout « en y intégrant des informations provenant de l’ensemble de votre organisation, si nécessaire ». Vous pourrez vous reposer sur cet outil intelligent pour ajouter automatiquement des contenus à des documents existants, résumer de longs textes ou mieux réécrire certains passages pour qu’il soit plus concis.

Vous pouvez même demander à Copilot de suggérer certaines tournures de phrases selon le ton que vous voulez retranscrire (professionnel, décontracté, reconnaissant, etc.). L’IA peut même vous donner quelques conseils pour renforcer un de vos arguments dans tel passage ou éliminer des incohérences dans tel paragraphe. Microsoft vous invite même à tester quelques commandes.

« Rédige une proposition de projet de deux pages basée sur les données de [un document] et [une feuille de calcul] ».

« Rends le troisième paragraphe plus concis. Modifie le ton du document pour qu’il soit plus décontracté ».

Microsoft Excel

Dans Excel, Copilot veut être un précieux allier dans l’analyse des données de vos tableurs. La promesse est alléchante. Dans un langage naturel, comme si vous parliez à un être humain, vous pouvez lui poser diverses questions. L’IA pourra alors mettre en exergue des corrélations qui lui semblent pertinentes, faire des simulations et proposer de nouvelles formules en se basant sur vos requêtes.

Vous pourrez toujours vous appuyer sur Copilot pour créer des infographies à partir des feuilles de calcul. Là encore, Microsoft suggère quelques phrases à tester. « Projette l’impact de [changement de variable] et crée un graphique pour faciliter la visualisation », ou encore : « modélise l’impact d’un changement du taux de croissance de [variable] sur ma marge brute ».

PowerPoint

Copilot veut aussi mettre fin aux PowerPoint ennuyeux. Microsoft ne lésine pas sur les mots et parle même de « transformer vos idées en présentations époustouflantes ». La firme décrit ainsi un scénario dans lequel l’IA s’appuie sur des documents écrits existants pour créer « des présentations complètes avec des annotations et des sources ». Une simple description ou un plan sommaire peut aussi servir de départ pour que l’IA crée une nouvelle présentation.

Le nouveau PowerPoint compte aussi vous permettre de condenser des présentations trop longues avec un simple bouton. Ensuite, grâce à des commandes écrites avec un langage naturel, vous pourrez aussi demander à Copilot d’ajuster la mise en page de vos diapositives, synchroniser correctement les animations ou formater comme il faut le texte intégré.

Microsoft vous invite ainsi à faire des requêtes telles que « Crée une présentation de cinq diapositives à partir d’un document Word et inclus des photos d’archives pertinentes ». « Consolide cette présentation en un résumé de trois diapositives », lit-on aussi dans les exemples exposés.

Outlook

Même vos mails Outlook vont profiter de Copilot. L’objectif est de vous faire perdre moins de temps dans le tri de mails pour que vous puissiez mieux vous concentrer sur les choses importantes. L’IA est aussi censée pouvoir résumer de longs fils de discussion désordonnés en expliquant non seulement la situation, mais aussi les points de vue de chaque interlocuteur et les questions laissées en suspens.

Une requête simple devrait désormais permettre de répondre avec les bonnes formes à un mail reçu tandis que vos notes rapides peuvent être transformées en message professionnel.

Là encore, vous pouvez ajuster le ton et la longueur de votre mail juste en faisant la demande à Copilot. Quelques exemples donnés par Microsoft :

« Résume les mails que j’ai manqués pendant mon absence la semaine dernière. Signale les points importants. »

« Rédige une réponse pour les remercier et leur demander plus de détails sur leurs deuxième et troisième points ; raccourcis ce brouillon et adopte un ton professionnel ».

Microsoft Teams

Microsoft Teams n’est pas en reste. Copilot a plusieurs tours dans son sac pour rendre vos visioconférences plus efficaces. En intervenant directement dans le chat, l’IA « vous permet d’obtenir des réponses à des questions spécifiques ou de vous tenir au courant de ce que vous avez manqué, tout cela sans interrompre le cours de la discussion ».

Vous pouvez aussi laisser à Copilot dans Teams le soin de planifier les prochains rendez-vous ou d’identifier les bonnes personnes pour les suivis de projets. Évidemment, Microsoft fournit aussi des exemples de commandes. « Résume ce que j’ai manqué lors de la réunion. Quels sont les points soulevés jusqu’à présent ? En quoi sommes-nous en désaccord sur ce sujet ? » « Crée un tableau des avantages et des inconvénients de [sujet abordé]. Quels sont les autres éléments à prendre en compte avant de prendre une décision ? »

Business Chat

Microsoft présente en outre Business Chat. À la manière d’un ChatGPT, c’est une sorte de plateforme de messagerie via laquelle vous pouvez discuter avec l’IA Copilot. La plateforme fonctionne « avec toutes vos données et applications, vous permettant de faire des choses que vous n’avez jamais pu faire auparavant ». C’est un endroit où vous pourrez rassembler tout un tas d’informations différentes provenant de vos documents, présentations, mails, calendriers, notes et contacts.

Microsoft 365 Copilot en phase de test

Pour l’instant, Microsoft 365 Copilot est en phase de test au sein de 20 entreprises (dont huit figurent dans le classement Fortune 500). Cette phase expérimentale s’étendra à davantage de clients dans les prochains mois.

« Aujourd’hui, la meilleure façon de se préparer à Copilot est d’utiliser Microsoft 365, la base essentielle du travail moderne. Microsoft 365 rassemble en une seule solution les capacités fondamentales requises, notamment l’identité, les applications, la gestion et la sécurité, ainsi que les données de votre entreprise, afin que vous puissiez être prêt pour l’IA », affirme l’entreprise. Enfin, aucune information sur le prix n’a été dévoilée. On en saura plus « dans les mois à venir ».

