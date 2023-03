Microsoft prépare une énième conférence sur l’IA : ce que l’on attend des annonces

Microsoft nous donne rendez-vous ce jeudi 16 mars à 17 heures (heure française) pour la tenue d'une conférence. Le thème : l'amélioration de la productivité grâce à l'intelligence artificielle. La firme compte montrer « comment l'IA va ouvrir la voie à une nouvelle façon de travailler pour chaque personne et chaque organisation. »

Alors que Google a annoncé la date de sa Google I/O 2023, sa fameuse conférence qui devrait être remplie d’annonces cette année encore, le géant du web est attendu au tournant en matière d’intelligence artificielle. D’ailleurs, ce dernier a dû aller très vite et a présenté Bard en réponse à la fusion de ChatGPT avec Bing présentée le mois dernier par Microsoft. Et justement, Microsoft a encore des choses à montrer.

Pour aller plus loin

Comment l’IA va transformer le Web, pour le meilleur… et pour le clic

Microsoft veut prendre de l’avance sur Google

Comme le rapport BGR, Microsoft a publié ce jour un billet de blog dans lequel l’entreprise indique la tenue d’un événement ce 16 mars à 17 heures (heure française). Seront présents Satya Nadella, PDG de Microsoft, ainsi que Jared Spataro, vice-président de la société.

La firme veut nous inviter à découvrir « comment Microsoft réinvente la productivité grâce à l’IA » et comment elle « va ouvrir la voie à une nouvelle façon de travailler pour chaque personne et chaque organisation. » Une conférence qui se tiendra en direct sur le site de Microsoft.

Ce que l’on attend de la conférence de Microsoft sur l’IA

Microsoft est évidemment très attendu au tournant en matière d’IA, et ce, depuis plusieurs mois. Avec l’explosion de ChatGPT, la firme a investi des milliards de dollars dans OpenAI, la société derrière l’outil conversationnel. De plus, l’entreprise a licencié en janvier des milliers de salariés pour se concentrer sur l’intelligence artificielle. Toutefois, il faut remettre dans le contexte cette conférence. Elle sera surtout dédiée à l’intégration de l’IA dans les outils professionnels de Microsoft, autour de la marque Viva : Teams, Office, etc.

Ce dont on peut rêver, c’est aussi l’amélioration du « nouveau Bing », celui qui permet d’avoir des conversations et de générer des réponses à nos questions. En effet, suite à des dysfonctionnements repérés par les internautes, ses performances ainsi que les quantités de réponses ont été considérablement réduites. Pire encore, Bing s’est planté sur les informations affichées durant sa présentation. On s’attend à ce que la disponibilité soit étendue : il faut pour l’instant s’inscrire pour pouvoir tester ce nouveau Bing.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.