L’IA s’invite même dans le Microsoft Store : à quoi ça va servir

Ce 23 mai se déroule la Microsoft Build, grande conférence de Microsoft à destination des développeurs. L'occasion de voir les nouveautés qui arrivent sur les services de la firme. Même le Microsoft Store se met à l'IA, grâce à l'AI Hub, une section dédiée.

Lors de sa conférence Microsoft Build, la firme a dévoilé l’AI Hub de son Microsoft Store, une nouvelle section destinée à « promouvoir les meilleures expériences d’IA créées par la communauté des développeurs et Microsoft. » L’entreprise en a profité pour annoncer l’intégration de Microsoft 365 Copilot dans Edge, mais aussi son arrivée native dans Windows 11. De plus, le Microsoft Store s’améliore avec une fonction d’IA : le résumé généré automatiquement des avis.

Faire découvrir l’IA aux utilisateurs de Windows : le challenge de Microsoft

Le but affiché par Microsoft pour son AI Hub est de créer « un espace dans lequel nous expliquerons aux clients comment commencer et développer leur parcours en matière d’IA, en les incitant à utiliser l’IA au quotidien pour stimuler la productivité, susciter la créativité et bien d’autres choses encore. »

On y trouvera plusieurs logiciels basés sur l’intelligence artificielle, que ce soit pour des usages en rapport avec la photographie, la vidéo, l’audio, le voyage ou encore à des usages professionnels (CV, lettre de motivation, etc.). Microsoft précise que « tous les contenus seront testés sur le plan de la sécurité, de la protection des familles et de la compatibilité entre les appareils ». L’AI Hub du Microsoft Store sera bientôt disponible, sans que la société n’indique de date précise.

Un Microsoft Store qui intègre lui-même de l’intelligence artificielle

Mais il n’y a pas que l’AI Hub en matière d’intelligence artificielle dans le Microsoft Store. Des fonctionnalités natives seront également de la partie. L’éditeur du magasin a mentionné une fonctionnalité qui résume les avis des utilisateurs d’une application, en précisant les principaux détails. De quoi gagner du temps lorsqu’on cherche l’application parfaite.

Une autre fonctionnalité a été annoncée par Microsoft qui concerne cette fois-ci Windows. Lorsqu’un utilisateur passera de Windows 10 à Windows 11, ses icônes des applications du Microsoft Store seront automatiquement placées là où elles se trouvaient, que ce soit dans le menu Démarrer ou dans la barre des tâches.

Pour aller plus loin

Comment retourner sur Windows 10 après avoir installé Windows 11 ?

Jusqu’à maintenant, les applications pouvaient être restaurées automatiquement, mais ne se replaçaient pas. Dans son communiqué, l’entreprise ajoute qu’elle est disponible dans le programme Windows Insiders.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.