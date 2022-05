Microsoft Store : vous allez pouvoir restaurer plus facilement vos apps sur un nouveau PC

Lors de sa conférence Build, Microsoft a dévoilé plusieurs nouvelles fonctions qui devraient rendre sa boutique d'applications encore plus simple d'utilisation. Cela concernera notamment la recherche de logiciels ou le transfert vers un nouveau PC.

Le Microsoft Store veut se placer encore plus au cœur de tout l’environnement Windows 11. La firme américaine n’a pas caché son travail depuis de longs mois pour booster sa boutique de logiciels afin de rendre le tout attrayant.

À l’occasion de la conférence des développeurs Microsoft Build, qui se tenait ce mardi, le géant informatique a même annoncé l’arrivée de l’Amazon Appstore et ses applications Android dans de nouveaux pays dont la France, mais aussi de nouvelles fonctions pour simplifier encore plus les choses et faire du Microsoft Store, un outil beaucoup plus pertinent et intuitif dans l’utilisation.

Des applications faciles à retrouver

Avec son nombre exponentiel de logiciels en vue, le Microsoft Store promet aussi de se doter d’un véritable outil de recherche. Windows Search va ainsi permettre aux Windows Insiders tout d’abord de retrouver une app sur la boutique. Il suffira de cliquer sur Démarrer, puis de taper le nom de l’app pour voir une liste apparaître et pouvoir la télécharger sans quitter le flot de son travail.

Le fabricant veut ainsi faire de sa barre de recherche un outil polyvalent et incontournable. Elle est déjà largement utilisée pour retrouver toutes sortes d’informations. Microsoft y ajoutera donc à terme les applications de son propre store pour les rendre plus facilement accessibles.

De même, un pop-up store et des badges sur le Microsoft Store vont prochainement apparaître pour permettre aux développeurs de promouvoir facilement leurs apps sur n’importe quel website. Une façon d’inciter ceux-ci à publier leur logiciel sur le Microsoft Store tout en leur offrant une passerelle vers un site depuis lequel il sera très simple d’installer l’application.

Un transfert encore plus simple d’un PC à un autre

Dans cet esprit de simplification, l’entreprise américaine a également réfléchi à une situation qui s’est nettement amplifiée ces dernières années avec le confinement et le boom du télétravail : nombreux sont ceux qui ont changé d’ordinateur et les chiffres du marché qui montrent un accroissement phénoménal du nombre de ventes le confirment.

Alors Microsoft veut vous simplifier la tâche. Car le plus problématique en démarrant une nouvelle vie avec un appareil est de retrouver les habitudes de celle d’antan. Pour cela, une nouvelle fonction va faire son apparition sous Windows 11 dans le canal Insider dans un premier temps. Elle permettra aux utilisateurs de restaurer automatiquement leurs applications sur leur nouveau PC. Mais à la condition évidemment qu’elles proviennent du Microsoft Store et qu’elles soient destinées à un appareil Windows.

Microsoft explique cela va permettre aux développeurs de garder leurs clients sans avoir à leur signaler qu’ils doivent télécharger à nouveau une app. Et pour aider aussi les créateurs d’app à densifier leur audience, Microsoft Store Ads va voir le jour dans les prochains mois afin d’afficher des jeux et apps qui soient pertinents pour l’utilisateur, au bon moment. Le tout sera contextualisé selon les habitudes et goûts de l’utilisateur.

